Рынок робототехники достигнет 260 млрд долларов в 2030 году

Рынок робототехники увеличится более чем в 10 раз в следующие 10 лет и может достичь оценки в 260 млрд долларов к 2030 году, прогнозирует компания BCG. При этом большинство продаж будет приходиться на сервисных роботов, спрос на которых будет подогреваться за счет старения населения Земли и растущих потребностей на мобильных сервисных роботов для помощи в личной гигиене, физических упражнениях, доставке еды и других работах. Рыночная доля этих роботов будет достигать 170 млрд долларов, при этом продажи промышленных и логистических роботов достигнут отметки около 80 млрд долларов.

Согласно прогнозу компании, на автономные автомобили 3-го уровня ("условный автопилот", когда возможно вождение в режиме без рук при определенных обстоятельствах ) будет приходиться около 8% продаж новых автомобилей, тогда же будут окончательно разработаны и доведены до необходимого уровня надежности возможности уровня 4 (когда системе не нужен резерв в виде человека, если она функционирует в пределах своего рабочего пространства разработки). Когда это произойдет, с точки зрения робототехники мы увидим появление мобильных роботов, которые смогут самостоятельно передвигаться и функционировать в довольно широком пространстве. Это, например, могут быть роботы для обслуживания номеров в отелях или роботы-курьеры. Роевой интеллект повысит гибкость мобильных роботов, позволив им совместно использовать данные и исполнять задачи. Эти возможности будут дополнены сетями связи 5G, которые увеличат пропускную способность мобильной связи и радиус действия роботов, а также откроют им доступ к облачным вычислениям.

Искусственный интеллект и другие технологические достижения улучшат взаимодействие человека с роботом. И хотя текущие решения по "обучению" ИИ не позволяют создавать гибкие системы, способные реагировать на неожиданные события, ряд разработок нейронных сетей, использующих механику обучения с подкреплением, например на базе OpenAI, имеют обширные перспективы.

По мере распространения технологий многие клиенты перейдут от покупки основных роботизированных систем (таких, как рука, контроллер и инструменты на конце руки) к покупке более широких, модульных систем, состоящих из основных, а также периферийных контроллеров, инструментов машинного зрения. Кроме того, конвергенция ИТ, которые управляют данными, и ОТ, которые управляют работающими машинами, ускорит разработку систем интеллектуальных роботов и упростит их объединение в комплексные производственные установки.

Специалисты приводят три сценария развития робототехники на ближайшие 10 лет

Рост числа индивидуальных решений. В рамках этого сценария ожидается постепенный технический прогресс, а новых вариантов массового использования не существует. Компании проектируют роботизированные системы для конкретных целей. В результате начальные цены на эти целевые роботизированные системы относительно высоки, и компании не могут надеяться на то, что эффективность массового производства существенно снизит затраты. В этом сценарии предполагается, что значительные технологические достижения будут полезны или одобрены регулирующими органами только для небольшого набора приложений и не будут готовы к широкому внедрению.

Робот как стандартное устройство автоматизации. В этом сценарии на рынке будет лидировать несколько решений, которые легко установить, настроить и интегрировать. Примером может быть робот-курьер, автономный робот-сборщик или робот для зарядки электромобилей. Как правило, варианты массового использования в этой категории не отличаются особой сложностью и настолько стандартизированы, что их можно спроектировать и приобрести онлайн. Ведущими компаниями на таком рынке будут поставщики дешевого мехатронного оборудования, которое сможет использовать массовый дизайн приложений для достижения максимального масштаба.

Мир Google. В этом сценарии прорыв в области ИИ, адаптивности и связанности приведет к появлению целого ряда интеллектуальных модулей, способных обрабатывать сложные и динамические ситуации. Конфигурация в рамках концепции plug-and-play позволит еще больше расширить среду и возможности использования роботов. На этом рынке программное обеспечение будет ключевым фактором успеха, а компании, занимающиеся крупномасштабными разработками, будут доминировать. Традиционные робототехнические компании рискуют стать в этом сценарии поставщиками уровня 1 и уровня 2, предоставляя мехатронное оборудование в соответствии со стандартами инновационной и программной платформы.