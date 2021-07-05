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05.07.2021 17:30
Рубрика: Легковые авто

Skoda выпустит новый седан больше Rapid и дешевле Octavia

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

До сих пор в Индии не начались продажи нового Skoda Rapid, хотя прототипы лифтбека были замечены на испытаниях на дорогах страны. Как оказалось, Индия не дождётся модели нового поколения, а получит совершенно другую.

Фото: Пресс-служба Skoda
Skoda начала продажи самой бюджетной версии Octavia в России

Пользователь Twitter спросил у Зака Холлиса, возглавляющего Skoda India Auto, когда стоит ожидать запуска нового Skoda Rapid, на что топ-менеджер ответил:

"Мы не будем выпускать новый Rapid. В конце года мы представим новый среднеразмерный седан, который будет позиционироваться выше указанной модели".

О новом среднеразмерном седане известно немного. Предполагается, что он создан на платформе MQB A0 IN, на которой построен кроссовер Skoda Kushaq, напомним, он может добраться и до России.

Что касается окончания выпуска Skoda Rapid, Зак Холлис сообщил, что в настоящее время компания не согласовала план действий по модели.

В России Skoda Rapid можно купить по цене от 964 000 по 1 363 000 рублей. Лифтбек доступен с моторами 1.6 MPI мощностью 90 и 110 л.с., а также с турбированным двигателем 1.4 TSI мощностью 125 л.с.

#Skoda