Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300) дополнить статьей 322 следующего содержания:

"Статья 322. Особенности распространения общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

В целях обеспечения распространения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, вещатели таких телеканалов обязаны предоставить организации, уполномоченной по обеспечению распространения в сети "Интернет" общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации (далее - уполномоченная организация по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет"), доступ к таким телеканалам для выполнения уполномоченной организацией по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" полномочий по обеспечению распространения соответствующих телеканалов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, уполномочивает уполномоченную организацию по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" в порядке, установленном данным федеральным органом исполнительной власти, при условии ее соответствия требованиям, установленным частями восьмой и девятой настоящей статьи, и наличия у такой организации исключительного права на программу для электронных вычислительных машин, предназначенную для распространения общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующую требованиям, указанным в пункте 1 части тринадцатой настоящей статьи.

Доступ лиц, указанных в статье 105 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", к общероссийским обязательным общедоступным телеканалам и телеканалам, получившим право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, в целях распространения таких телеканалов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" предоставляется уполномоченной организацией по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет".

При предоставлении доступа лицам, указанным в статье 105 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", к общероссийским обязательным общедоступным телеканалам и телеканалам, получившим право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, в целях распространения таких телеканалов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" уполномоченная организация по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" обязана обеспечивать неизменность содержания телеканалов, доступ к которым предоставлен вещателями таких телеканалов в соответствии с частью первой настоящей статьи.

Контроль за деятельностью уполномоченной организации по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Количество уполномоченных организаций по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

По отношению к деятельности уполномоченной организации по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" не применяются ограничения, предусмотренные антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

Уполномоченной организацией по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" может являться только российское юридическое лицо. Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20 процентов, не вправе выступать уполномоченной организацией по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет".

Не допускается установление лицами, указанными в части восьмой настоящей статьи, а также иностранными гражданами, лицами без гражданства, гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство другого государства, любых форм контроля над уполномоченной организацией по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет", в результате которого указанные лица приобретают возможность прямо или косвенно владеть, управлять уполномоченной организацией по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет", контролировать ее деятельность, а также фактически определять принимаемые ею решения.

Для отбора уполномоченной организации по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, создается комиссия, в состав которой включаются в том числе представители вещателей общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации. Порядок создания и деятельности данной комиссии, ее состав, а также условия отбора уполномоченной организации по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Срок полномочий уполномоченной организации по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" составляет пять лет.

Полномочия уполномоченной организации по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" могут быть прекращены досрочно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в следующих случаях:

1) неустранение уполномоченной организацией по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" в установленный срок нарушений, в отношении которых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, выдавались предписания об их устранении;

2) возникшее несоответствие уполномоченной организации по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" требованиям, предъявляемым к ней в соответствии с настоящим Законом;

3) представление уполномоченной организацией по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" заявления о добровольном отказе от исполнения полномочий;

4) выявление недостоверных сведений в документах, послуживших основанием для принятия решения о предоставлении полномочий;

5) неоднократные в течение года нарушения уполномоченной организацией по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" требований, установленных частью четвертой настоящей статьи;

6) предоставление доступа к общероссийским обязательным общедоступным телеканалам и телеканалам, получившим право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, лицам, указанным в статье 105 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", использующим при распространении таких телеканалов программу для электронных вычислительных машин, не соответствующую требованиям, указанным в пункте 1 части тринадцатой настоящей статьи.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, устанавливает:

1) требования к программе для электронных вычислительных машин, предназначенной для распространения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, и порядок подтверждения соответствия такой программы указанным требованиям, одобренные комиссией, создание которой предусмотрено частью десятой настоящей статьи;

2) порядок взаимодействия уполномоченной организации по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет" с указанным федеральным органом исполнительной власти, перечень предоставляемых ею сведений.".

Статья 2

Внести в статью 105 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2017, N 18, ст. 2664; 2019, N 18, ст. 2214) следующие изменения:

1) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:

"11. Владелец аудиовизуального сервиса обязан:

1) обеспечить распространение с использованием указанного аудиовизуального сервиса всех общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, определяемых в соответствии со статьей 321 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации", без заключения договоров с вещателями таких телеканалов и без взимания платы за распространение таких телеканалов;

2) получить доступ к общероссийским обязательным общедоступным телеканалам и телеканалам, получившим право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, в целях их распространения в сети "Интернет" на основании договора с организацией, уполномоченной в соответствии со статьей 322 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" по обеспечению распространения в сети "Интернет" общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации (далее - уполномоченная организация по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет");

3) не вносить изменения в общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и телеканалы, получившие право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, доступ к которым предоставлен в соответствии с пунктом 2 настоящей части;

4) не допускать передачу и (или) предоставление доступа к общероссийским обязательным общедоступным телеканалам и телеканалам, получившим право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, третьим лицам для дальнейшего распространения таких телеканалов в сети "Интернет";

5) не допускать взимание платы с пользователей сети "Интернет" за право просмотра общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации;

6) информировать пользователей сети "Интернет" о возможности просмотра общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

12. Владелец аудиовизуального сервиса обязан при распространении в сети "Интернет" общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, использовать программу для электронных вычислительных машин, соответствующую требованиям, указанным в пункте 1 части тринадцатой статьи 322 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации", исключительное право на которую принадлежит уполномоченной организации по обеспечению распространения телеканалов в сети "Интернет", либо программу для электронных вычислительных машин, соответствующую указанным требованиям, исключительное право на которую принадлежит данному владельцу аудиовизуального сервиса.";

2) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, направляет владельцу аудиовизуального сервиса требование принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в случае неисполнения им требований, предусмотренных частями 11 и (или) 12 настоящей статьи, или обнаружения на аудиовизуальном сервисе информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 августа 2021 года, за исключением абзаца третьего статьи 1 и статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Абзац третий статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2021 года.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, должен определить уполномоченную организацию, указанную в статье 322 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации", до 1 октября 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин