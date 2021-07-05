Состоятельные граждане смогут учреждать фонды для поддержки талантов

Владельцы крупных компаний и капиталов смогут создавать при жизни личные фонды для управления своими богатствами. Такие фонды помогут человеку наладить дело так, чтобы все работало и после смерти создателя. Кроме того, появится возможность направить большие частные деньги на общественное благо.

Соответствующий закон публикует "Российская газета". Минимальный размер такого фонда - не менее 100 миллионов рублей. Принимаются деньги, акции, любое имущество.

"Преимущество таких фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски", - отметил один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Зачем личные фонды нужны богатым людям, понятно. В конце концов это их право и даже обязанность - распорядиться своими капиталами наилучшим образом.

Но во многом такие фонды будут работать и на благо всего общества. Рядовые сотрудники компаний, рабочие заводов, шахтеры и их жены смогут уверенно смотреть в будущее, ведь наследники не начнут драться за наследство и убивать бизнес.

В мировой истории немало примеров, когда огромные состояния исчезали стараниями одного-двух поколений после смерти человека, их создавшего. Транжир-наследников не жалко, разорение - это их личная проблема. Однако сотрудники компаний, простые люди и честные профессионалы не должны становиться заложниками алчности и глупости наследников миллиардера.

Более того, кроме личных фондов богатые люди смогут создавать общественно полезные фонды. Например, чтобы учредить какую-то премию в науке, спорте или культуре, поддерживать благотворительные проекты или молодые таланты и так далее.

Так что в будущем у нас может появиться и свой аналог Нобелевской премии. Ведь знаменитые премии выплачиваются из фонда Альфреда Нобеля, пожалуй, самого известного наследственного фонда в мире.

Все решения, связанные с управлением фондом, принимает учредитель. Как подчеркивает Павел Крашенинников, предусматривается абсолютная прозрачность гражданско-правовых и налогово-правовых отношений с участием личных фондов.