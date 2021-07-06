Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 287-ФЗ "О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2006, N 2, ст. 171; N 45, ст. 4627; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2009, N 29, ст. 3582; 2011, N 50, ст. 7335; 2014, N 19, ст. 2304; 2015, N 21, ст. 2985; N 27, ст. 4000; N 29, ст. 4394; 2016, N 22, ст. 3094; N 27, ст. 4169; 2017, N 7, ст. 1031; N 31, ст. 4766, 4808; 2018, N 22, ст. 3044) следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:

"1) общественно полезных фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды, и личных фондов;";

2) в абзаце первом пункта 4 статьи 501 слова "(статья 12320-1)" исключить;

3) в абзаце первом пункта 1 статьи 65 слово "Фонд" заменить словами "Общественно полезный фонд";

4) в абзаце втором пункта 1 статьи 651 слово "фонды" заменить словами "общественно полезные фонды, личные фонды";

5) в пункте 3 статьи 1232 слово "фонд" заменить словами "общественно полезный фонд";

6) в пункте 4 статьи 1234 слово "фонд" заменить словами "общественно полезный фонд";

7) в пункте 4 статьи 1238 слово "фонд" заменить словами "общественно полезный фонд";

8) в параграфе 7 главы 4:

а) наименование подпараграфа 1 изложить в следующей редакции:

"1. Общественно полезные фонды";

б) в статье 12317:

в наименовании слова "о фонде" заменить словами "об общественно полезном фонде";

в пункте 1 слово "Фондом" заменить словами "Общественно полезным фондом (далее также - фонд)";

пункт 2 после слов "слово "фонд" дополнить словами "или слова "общественно полезный фонд";

пункт 5 признать утратившим силу;

в) статьи 12320-1, 12320-2, 12320-3 признать утратившими силу;

г) дополнить подпараграфом 11 следующего содержания:

"11. Личные фонды

Статья 12320-4. Основные положения о личном фонде

1. Личным фондом признается учрежденная на определенный срок либо бессрочно гражданином или после его смерти нотариусом унитарная некоммерческая организация, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им условиями управления.

2. Личный фонд может быть создан нотариусом после смерти гражданина в соответствии с его завещанием (наследственный фонд). Положения настоящего Кодекса о личных фондах применяются к наследственным фондам, если иное не установлено настоящим Кодексом или не вытекает из особенностей правового положения наследственных фондов.

Учредитель личного фонда вправе предусмотреть в уставе созданного при его жизни личного фонда, что после его смерти такой личный фонд продолжает свою деятельность в соответствии с утвержденным учредителем уставом и условиями управления, при этом такой личный фонд не может быть после смерти его учредителя ликвидирован по решению его органов.

3. Гражданин, создавший личный фонд при жизни или предусмотревший в своем завещании создание наследственного фонда, признается учредителем личного фонда.

Замена учредителя личного фонда не допускается. При создании личных фондов не допускается соучредительство нескольких лиц, за исключением случаев, если учредителями личного фонда являются супруги, передающие личному фонду общее имущество (статья 256).

4. Имущество, передаваемое личному фонду его учредителем, принадлежит личному фонду на праве собственности. Учредитель личного фонда не имеет прав на имущество созданного им фонда. Безвозмездная передача иными лицами имущества в личный фонд не допускается.

Стоимость имущества, передаваемого личному фонду (за исключением наследственного фонда) его учредителем при создании личного фонда, не может быть менее ста миллионов рублей, при этом стоимость этого имущества определяется на основании оценки его рыночной стоимости.

5. Личный фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям, определенным уставом личного фонда, и необходимой для достижения этих целей. Для осуществления предпринимательской деятельности личный фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

6. Учредитель личного фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам этого личного фонда при недостаточности его имущества, а личный фонд, за исключением наследственного фонда, несет субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам учредителя личного фонда в течение трех лет со дня его создания. В исключительных случаях, если кредиторы личного фонда или учредителя личного фонда по уважительным причинам не имели возможности обратиться с требованиями к учредителю личного фонда или личному фонду в течение указанного срока, этот срок может быть продлен судом, но не более чем на пять лет со дня создания личного фонда.

7. Решение учредителя личного фонда об учреждении личного фонда подлежит нотариальному удостоверению. Завещание, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, должно включать в себя решение завещателя об учреждении наследственного фонда, устав фонда, а также условия управления наследственным фондом. Такое завещание подлежит нотариальному удостоверению.

8. Учредительным документом личного фонда является его устав.

Учредитель личного фонда вправе утвердить условия управления личным фондом и иные внутренние документы личного фонда, обязательные для всех органов личного фонда.

Устав личного фонда и условия управления личным фондом подлежат нотариальному удостоверению.

Если иное не установлено настоящим Кодексом или уставом личного фонда, информация о содержании условий управления личным фондом и содержании иных внутренних документов личного фонда не подлежит раскрытию и является конфиденциальной.

Устав личного фонда, условия управления личным фондом и иные внутренние документы личного фонда при жизни учредителя фонда могут быть им изменены. После смерти учредителя личного фонда утвержденные учредителем при его жизни устав личного фонда, условия управления личным фондом и иные внутренние документы личного фонда не могут быть изменены, за исключением изменения на основании решения суда по требованию любого органа личного фонда в случаях, если управление таким фондом на прежних условиях стало невозможно по обстоятельствам, возникновение которых при создании такого фонда нельзя было предполагать.

Устав наследственного фонда и условия управления наследственным фондом не могут быть изменены после создания наследственного фонда, за исключением изменения на основании решения суда по требованию любого органа наследственного фонда в случаях, если управление наследственным фондом на прежних условиях стало невозможно по обстоятельствам, возникновение которых при создании наследственного фонда нельзя было предполагать, а также в случае, если будет установлено, что выгодоприобретатель наследственного фонда является недостойным наследником (статья 1117), если только это обстоятельство не было известно в момент создания наследственного фонда.

9. Наименование личного фонда должно включать слова "личный фонд". Наименование наследственного фонда должно включать слова "наследственный фонд".

10. Реорганизация личного фонда (за исключением наследственного фонда) допускается в форме слияния, присоединения, разделения, выделения при условии, что в результате такой реорганизации образуются личный фонд или личные фонды, созданные тем же учредителем. При жизни учредителя личного фонда допускается также преобразование личного фонда в общественно полезный фонд по решению учредителя.

Реорганизация личного фонда после смерти его учредителя не допускается, за исключением преобразования личного фонда в общественно полезный фонд в случаях, предусмотренных условиями управления личным фондом и пунктом 6 статьи 12320-5 настоящего Кодекса.

11. Ликвидация личного фонда осуществляется по решению суда:

1) в порядке и по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4 пункта 3 статьи 61 настоящего Кодекса;

2) по требованию единоличного исполнительного органа личного фонда в связи с наступлением срока, до истечения которого создавался личный фонд;

3) по требованию единоличного исполнительного органа личного фонда в связи с наступлением указанных в условиях управления личным фондом обстоятельств;

4) по требованию выгодоприобретателя личного фонда в случае невозможности формирования органов личного фонда (отсутствие кворума в коллегиальных органах, отсутствие единоличного исполнительного органа);

5) по требованию единоличного исполнительного органа личного фонда в связи с невозможностью на протяжении трех лет, если иной срок не предусмотрен уставом личного фонда, выполнить предусмотренные учредителем личного фонда условия, в соответствии с которыми подлежат определению выгодоприобретатели личного фонда.

Оставшееся после ликвидации личного фонда имущество подлежит передаче выгодоприобретателям личного фонда соразмерно объему их прав на получение имущества или дохода от деятельности личного фонда, если условиями управления личным фондом не предусмотрены иные правила распределения оставшегося имущества, в том числе его передача лицам, не являющимся выгодоприобретателями. При отсутствии возможности определить лиц, которым подлежит передаче оставшееся после ликвидации личного фонда имущество, такое имущество подлежит передаче в собственность учредителя личного фонда, а в случае ликвидации наследственного фонда подлежит передаче в соответствии с решением суда в собственность Российской Федерации.

12. Отчет об использовании имущества личного фонда не подлежит опубликованию, за исключением случаев, предусмотренных условиями управления личным фондом.

Статья 12320-5. Условия управления личным фондом

1. Условия управления личным фондом могут включать в себя положения о передаче определенным лицам (выгодоприобретателям личного фонда) или отдельным категориям лиц из неопределенного круга лиц (далее - отдельные категории лиц) всего имущества личного фонда или его части, в том числе при наступлении обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет.

2. Условиями управления личным фондом может быть предусмотрено, что выгодоприобретатели личного фонда или отдельные категории лиц, которым подлежит передаче имущество личного фонда, определяются органами личного фонда в соответствии с условиями управления личным фондом.

3. Порядок передачи выгодоприобретателям личного фонда или отдельным категориям лиц всего имущества личного фонда или его части, в том числе доходов от деятельности личного фонда, должен быть определен условиями управления личным фондом путем указания на вид и размер передаваемого имущества или порядок определения вида и размера имущества, в том числе имущественного права (например, права пользования имуществом, права на оплату работ, услуг, оказываемых третьими лицами выгодоприобретателям личного фонда или отдельным категориям лиц), срок или периодичность передачи имущества, а также на обстоятельства, при наступлении которых осуществляется такая передача.

4. Выгодоприобретателями личного фонда могут быть любые участники регулируемых гражданским законодательством отношений, за исключением коммерческих юридических лиц. Учредитель личного фонда не может быть выгодоприобретателем личного фонда, если иное не предусмотрено уставом этого фонда.

5. Выгодоприобретатель личного фонда вправе потребовать от личного фонда, а выгодоприобретатель наследственного фонда вправе потребовать от нотариуса или наследственного фонда ознакомить их с той частью условий управления личным фондом, в которой содержатся порядок определения и назначения органов личного фонда, положения о передаче этому выгодоприобретателю всего или части имущества личного фонда, а также описание обстоятельств, при наступлении которых осуществляется такая передача.

6. Не позднее шести месяцев со дня смерти гражданина, учредившего личный фонд при жизни, если условия управления этим фондом после смерти учредителя предусматривают исключительно положения о передаче отдельным категориям лиц из неопределенного круга лиц всего имущества личного фонда или его части, такой фонд подлежит преобразованию в общественно полезный фонд (статья 12317), при этом устав личного фонда, условия управления личным фондом и иные внутренние документы личного фонда, утвержденные его учредителем, не подлежат изменению, а в едином государственном реестре юридических лиц отражаются сведения о новом наименовании этого фонда и об изменении его организационно-правовой формы.

Статья 12320-6. Права выгодоприобретателя личного фонда

1. Выгодоприобретатель личного фонда имеет право на получение имущества в соответствии с условиями управления личным фондом, а также иные права, предусмотренные настоящим Кодексом.

Права выгодоприобретателя личного фонда не могут переходить к другим лицам, в том числе в случае универсального правопреемства, за исключением случаев преобразования выгодоприобретателя - юридического лица, если условиями управления личным фондом не предусмотрено прекращение прав такого выгодоприобретателя при его преобразовании. На права выгодоприобретателя личного фонда, в том числе выгодоприобретателя наследственного фонда, не может быть обращено взыскание по обязательствам такого выгодоприобретателя. Сделки, совершенные с нарушением этих правил, являются ничтожными.

2. Права гражданина-выгодоприобретателя наследственного фонда не переходят по наследству. Права выгодоприобретателя - юридического лица наследственного фонда прекращаются в случае реорганизации выгодоприобретателя - юридического лица, за исключением случая преобразования, если условиями управления наследственным фондом не предусмотрено прекращение прав такого выгодоприобретателя при его преобразовании.

После смерти гражданина-выгодоприобретателя или ликвидации выгодоприобретателя - юридического лица, а также в случае заявленного наследственному фонду в нотариальной форме отказа выгодоприобретателя наследственного фонда от права на получение имущества новые выгодоприобретатели наследственного фонда определяются в соответствии с условиями управления наследственным фондом, в частности, они могут быть определены путем подназначения.

3. В случаях, предусмотренных уставом личного фонда, выгодоприобретатель вправе запрашивать и получать у личного фонда информацию о деятельности личного фонда.

4. Выгодоприобретатель личного фонда вправе потребовать проведения аудита деятельности личного фонда выбранным им аудитором. В случае проведения такого аудита оплата услуг аудитора осуществляется за счет выгодоприобретателя личного фонда, по требованию которого он проводится. Расходы выгодоприобретателя личного фонда на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению попечительского совета за счет средств такого фонда.

5. В случае нарушения условий управления личным фондом, повлекшего возникновение у выгодоприобретателя личного фонда убытков, последний вправе потребовать их возмещения, если это право предусмотрено уставом личного фонда.

6. Выгодоприобретатель не отвечает по обязательствам личного фонда, а личный фонд не отвечает по обязательствам выгодоприобретателя.

Статья 12320-7. Управление личным фондом

1. При жизни учредителя личного фонда состав органов, их функции и лица, входящие в состав органов этого фонда, определяются учредителем личного фонда в соответствии с уставом и условиями управления личным фондом.

После смерти гражданина, учредившего личный фонд при жизни, органы личного фонда формируются и изменяются в соответствии с уставом и условиями управления этого фонда, при этом лица, входящие в состав органов личного фонда или имеющие право войти в состав органов этого фонда, а также выгодоприобретатели этого фонда вправе требовать формирования и изменения органов личного фонда в соответствии с его уставом и условиями управления личным фондом. Уставом личного фонда и условиями управления личным фондом может быть предусмотрен порядок определения членов коллегиальных органов личного фонда и лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа личного фонда, в случае их выбытия, в том числе предусмотрено подназначение указанных лиц из определенного списка.

2. В качестве единоличного исполнительного органа личного фонда или члена коллегиального органа личного фонда может выступать любое физическое или юридическое лицо, назначенное в соответствии с уставом личного фонда, за исключением учредителя личного фонда.

Выгодоприобретатель наследственного фонда не может выступать в качестве единоличного исполнительного органа наследственного фонда или члена коллегиального исполнительного органа наследственного фонда.

3. В случаях, предусмотренных уставом личного фонда, в нем создаются высший коллегиальный орган и попечительский совет, в состав которых могут входить выгодоприобретатели или учредитель личного фонда.

Уставом личного фонда может быть также предусмотрено создание надзорного органа личного фонда, полномочия которого состоят в осуществлении надзора за деятельностью органов личного фонда, в согласовании совершения личным фондом определенных в уставе юридически значимых действий и (или) в принятии решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа личного фонда, нарушившего свою обязанность действовать добросовестно или разумно в интересах личного фонда и (или) его выгодоприобретателей, и о назначении временного единоличного исполнительного органа личного фонда.

4. Условиями управления личным фондом могут быть предусмотрены порядок выплаты и размер вознаграждения лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа личного фонда, членам попечительского совета личного фонда или членам иных органов личного фонда, а также лицу, осуществляющему функции надзорного органа личного фонда, за исполнение своих обязанностей.

5. Уставом личного фонда может быть предусмотрена необходимость получения согласия высшего коллегиального органа личного фонда, надзорного органа личного фонда или иного органа личного фонда на совершение личным фондом указанных в уставе сделок.

6. Аудит деятельности личного фонда проводится по основаниям, предусмотренным условиями управления личным фондом, а также по требованию выгодоприобретателя личного фонда в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 12320-6 настоящего Кодекса.

7. Если в течение года со дня возникновения необходимости формирования органов наследственного фонда или органов личного фонда, созданного при жизни учредителя и продолжающего свою деятельность после его смерти, такие органы не будут сформированы (отсутствие кворума в коллегиальных органах, отсутствие единоличного исполнительного органа), такие фонды подлежат ликвидации по требованию выгодоприобретателей таких фондов или уполномоченного государственного органа. До истечения указанного срока органы (при их наличии) наследственного фонда или личного фонда, созданного при жизни учредителя и продолжающего свою деятельность после его смерти, продолжают осуществлять деятельность этого наследственного фонда или этого личного фонда в соответствии с условиями управления такими фондами.

Статья 12320-8. Создание наследственного фонда и управление им

1. После смерти гражданина, который предусмотрел в своем завещании создание наследственного фонда, такой наследственный фонд подлежит созданию по заявлению, направляемому в уполномоченный государственный орган нотариусом, ведущим наследственное дело, с приложением к заявлению составленного при жизни указанного гражданина его решения об учреждении наследственного фонда и утвержденного этим гражданином устава фонда и после его создания призывается к наследованию по завещанию в порядке, предусмотренном разделом V настоящего Кодекса.

Наследственный фонд может быть создан на основании решения суда по требованию душеприказчика или выгодоприобретателя наследственного фонда в случае неисполнения нотариусом обязанности по созданию наследственного фонда.

Нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить в уполномоченный государственный орган заявление о государственной регистрации наследственного фонда не позднее трех рабочих дней со дня открытия наследственного дела после смерти гражданина, который предусмотрел в своем завещании создание наследственного фонда. Наследственный фонд не подлежит регистрации по истечении одного года со дня открытия наследства.

Действия нотариуса по созданию наследственного фонда могут быть оспорены выгодоприобретателями наследственного фонда, душеприказчиком или наследниками, если нотариусом нарушены содержащиеся в завещании или решении об учреждении наследственного фонда распоряжения наследодателя относительно создания наследственного фонда и условий управления им.

2. При создании наследственного фонда нотариус, получивший от наследственного фонда заявление о принятии наследства, обязан выдать такому фонду свидетельство о праве на наследство в срок, указанный в решении об учреждении наследственного фонда, но не позднее срока, предусмотренного статьей 1154 настоящего Кодекса. В случае неисполнения нотариусом указанных обязанностей наследственный фонд вправе обжаловать бездействие нотариуса.

3. До направления нотариусом указанного в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи заявления о государственной регистрации наследственного фонда в уполномоченный государственный орган нотариус предлагает лицам, указанным в решении об учреждении наследственного фонда, или лицам, которые могут быть определены в порядке, установленном решением об учреждении наследственного фонда, войти в состав органов наследственного фонда. При согласии указанных лиц войти в состав органов наследственного фонда нотариус направляет сведения о них в уполномоченный государственный орган.

В случае отказа лица, указанного в решении об учреждении наследственного фонда, войти в состав органов наследственного фонда и невозможности сформировать органы наследственного фонда в соответствии с решением об учреждении наследственного фонда нотариус не вправе направлять в уполномоченный государственный орган заявление о создании наследственного фонда.

4. Замена членов коллегиальных органов наследственного фонда и лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа наследственного фонда, осуществляется в порядке, предусмотренном уставом наследственного фонда. Уставом наследственного фонда может быть предусмотрен порядок определения членов коллегиальных органов наследственного фонда и лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа наследственного фонда, в случае их выбытия, в том числе предусмотрено подназначение указанных лиц из определенного списка.

5. Условия управления наследственным фондом должны включать в себя положения, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 12320-5 настоящего Кодекса.

Условия управления наследственным фондом до направления нотариусом указанного в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи заявления доводятся им до сведения лиц, входящих в состав органов наследственного фонда, и могут быть раскрыты только выгодоприобретателям в соответствии с пунктом 5 статьи 12320-5 настоящего Кодекса, а также в предусмотренных законом случаях органам государственной власти и органам местного самоуправления.

6. Единоличный исполнительный орган наследственного фонда обязан хранить устав наследственного фонда и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение об учреждении наследственного фонда, документы, подтверждающие права наследственного фонда на его имущество, документ, содержащий условия управления наследственным фондом, годовые отчеты, документы бухгалтерского учета, документы бухгалтерской (финансовой) отчетности, протоколы собраний коллегиальных органов наследственного фонда, отчеты оценщиков, заключения ревизионной комиссии (ревизора) наследственного фонда, аудитора наследственного фонда, государственных и муниципальных органов финансового контроля, судебные акты по спорам, связанным с управлением наследственным фондом, иные документы, предусмотренные настоящим Кодексом, уставом наследственного фонда и условиями управления наследственным фондом.

Уставом наследственного фонда может быть предусмотрено хранение документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, у нотариуса по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате.".

Статья 2

В пункте 3 статьи 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4552; 2013, N 19, ст. 2327; 2017, N 31, ст. 4808) слова "абзацем вторым пункта 3 статьи 12320-1" заменить словами "пунктом 2 статьи 12320-8".

Статья 3

Пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4808) признать утратившим силу.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

2. К фондам, созданным до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и отвечающим признакам общественно полезных фондов, указанных в статье 12317 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), применяются положения параграфа 7 главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) об общественно полезных фондах.

3. Перерегистрация ранее созданных фондов в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона не требуется.

4. При регистрации изменений учредительных документов фондов, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в связи с приведением этих документов в соответствие с нормами параграфа 7 главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) об общественно полезных фондах государственная пошлина не взимается.

Президент Российской Федерации В. Путин