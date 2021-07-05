Таллинские курсанты бросались под немецкие танки

Если верить некоторым средствам массовой информации, большинство мужчин Эстонии в 1941-1945 гг. служили в SS, полиции или были "зелеными" - лесными жителями с автоматами. Но это далеко не так: в РККА и партизанском подполье воевало примерно столько же человек, сколько служило в подразделениях вермахта. В боях с фашистами погибло 21 200 граждан Эстонской ССР, ранено 19 600 человек, а 20 042 отмечены советскими боевыми наградами.

Таллинское пехотное

В августе 1940 г. началось формирование Таллинского военно-пехотного училища (ТВПУ). Оно создавалось не на пустом месте - в местечке Тонди располагались Объединенные учебные заведения (KVA). В ТВПУ с 1 января 1941 г. приступил к учебе батальон, сформированный из участников боев с Финляндией, призывников из Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а спустя два месяца батальон, в котором были граждане Эстонской Республики (эстонцы, русские, евреи, украинцы). Курсант Н.Г. Ваганов вспоминал: "...был направлен, желал я того или не желал, на учебу в Таллинское военно-пехотное училище... Среди первых 98 курсантов-политруков были А.К. Грен, Б.Т. Руднев, П. Гросс, Р. Киви и другие деятели Эстонии советского и постсоветского периода"1.

Генерал-майор П.П. Тютрин (1898-1967), с 1943 г. по 1945 г. начальник Таллинского военно- пехотного училища.

Война, как и для всех советских людей, пришла для курсантов нежданно. М.Г. Видякин рассказывал: "Утром 22 июня 1941 г. мое отделение за отличную учебу было поощрено увольнением в город. Но прежде нам надо было показать старшине оружие... Когда из репродуктора прозвучал голос Молотова о начале войны - у нас винтовки выпали из рук"2.

В первые дни войны курсантов бросили на создание оборонительных сооружений: они рыли окопы рядом с Пярнуским шоссе. А через две недели их отправили в Таллин для наведения порядка в городе. Из рассказа курсанта Н.А. Коваленко: "По ночам из окон верхних этажей зданий и чердаков, находившихся неподалеку от радиостанции, по нам стреляли эстонские националисты. Мы открывали по ним ответный огонь"3.

Вскоре ГКО СССР принял решение о передислокации ТВПУ в тыл. По дороге поезд с курсантами не раз подвергался нападению "лесных братьев".

26 июля 1941 г. эшелон прибыл в алтайский Славгород, и короткое время училище даже именовалось Славгородским. Однако необходимой учебно-материальной базы здесь не оказалось, и училище перевели в Тюмень. Необычная форма ("английская", образца 1936 г.) и незнакомый язык, на котором разговаривали многие прибывшие, наделали много шума в провинциальном городе, и мальчишки не раз забрасывали чужаков камнями. Не спасало и то, что среди курсантов были и тюменцы. Такие как недавно ушедший из жизни ветеран ФСБ полковник Д.П. Быков.

Была путаница и в наименовании училища. Первоначально Таллинское вошло в состав Тюменского, а с 20 августа стало называться Вторым Тюменским военно-пехотным училищем. Но и это название не задержалось. В сентябре во исполнение Приказа НКО СССР "Об отмене наименования военных училищ после их передислоцирования и с объявлением перечня наименований военно-учебных заведений Красной Армии" имя "Таллинское военно-пехотное училище" было восстановлено, сохранившись за ним до 14 декабря 1945 г.

Артиллеристы Эстонского стрелкового корпуса.

Первый выпуск

В Тюмени состав курсантов усилили людьми, имевшими жизненный (таких как К.М. Эфрон - студент МГУ) или боевой опыт (как воевавший в Ярвамааском истребительном батальоне В.И. Варе, впоследствии ставший генерал-майором).

Несмотря на разность в возрасте и статусе, нагрузки для курсантов и офицеров были одинаковыми: подъем в 6 часов утра, отбой - в 23 часа. Теоретические занятия, огневая и строевая подготовка, ночные тревоги, марш-броски на большие расстояния - обычное явление. Курсант Г.С. Бабкин, ставший впоследствии профессором Тюменского госуниверситета, вспоминал, как фронтовик Васильев учил: "...в первую очередь наблюдательность. На фронте важно видеть и запоминать все: окружающие строения, рельеф местности, растительность, отдельные объекты, их характер и расположение и т. д. Причем сделать это надо раньше, чем сделает твой враг. Это может спасти твою жизнь и твоих товарищей"4. В политической подготовке больше всего "проседали" бывшие "буржуазные военспецы" и курсанты, плохо владевшие русским языком.

10 сентября 1941 г. 550 лейтенантов первого тюменского (и досрочного) выпуска отправились на фронт.

Солдаты Эстонской армии.

Как создавался Эстонский корпус

24 октября 1941 г. секретарь ЦК КП (б) Эстонии Н.Г. Каротамм и зампредседателя СНК ЭССР О.А. Сепре обратились к И.В. Сталину с предложением создать Эстонскую стрелковую дивизию. Сообщалось, что большинство из 35-40 тысяч мобилизованных "...горит желанием бороться против гитлеровских бандитов"5.

18 декабря 1941 г. постановлением ГКО определен порядок комплектования дивизии рядовым и сержантским составом - из граждан Эстонской ССР или знавших эстонский язык.

К 11 марта 1942 г. военкоматы выявили на неоккупированной территории 30 631 гражданина ЭССР призывных возрастов, из которых 24 989 (по другим данным, 26 445) выехали к месту формирования 7-й дивизии в Свердловскую область. К 19 апреля в ней уже насчитывалось 9738 эстонцев, 1414 русских, 65 евреев, 2 татарина, 8 ингерманландцев (которых вообще-то должны были депортировать).

Призывали и местных эстонцев: на территории Сибири с ХIХ в. было более десятка их поселений. Среди таких призывников был и А.Р. Саар (его сын позднее стал бригадным генералом, командующим ВВС Эстонии). Как вспоминал А.Р. Саар: "В формируемой национальной воинской части одно время даже не было советских уставов на эстонском языке, и пользовались уставами старой эстонской армии, да и все команды в полку звучали тоже по-эстонски"6.

Военнообязанных эстонцев по стране выявилось больше, чем требовалось для одной дивизии. Было принято решение о формировании второй дивизии, а 6 марта ей был дан номер 249. Обе дивизии объединялись в Эстонский корпус.

Необычным было то, что находившееся в эвакуации руководство Эстонской ССР использовало дивизии как место сбора различных специалистов из эстонцев. Так, собранные вместе музыканты вошли во вновь созданные Государственные художественные ансамбли Эстонской ССР, постоянно выезжавшие на фронт. Среди них оказались Георг Отс и Юри Ярвет (Г.Е. Кузнецов), впоследствии ставшие народными артистами СССР.

Освобождение Таллина. 22 сентября 1944 г.

Герои и предатели

НКВД требовало не допускать "просачивания неустойчивых, классово чуждых и морально разложившихся элементов, для чего личный состав, независимо от произведенной проверки на местах, пропустить через комиссию". Будем точны: не все были верны присяге. Герой Советского Союза А.К. Мери вспоминал, что около трети бывших воинов Эстонской армии, ставших военнослужащими РККА, летом 1941 г. сдались в плен, и гитлеровцы распустили их по домам. А вот верные советской присяге эстонцы и "эстонцы" (по месту призыва) - защитники Таллина "бились яростно... В живых осталось 620 человек..."7.

Интересен состав сформированной на Урале 249-й дивизии. В момент отправки на фронт в ней было 964 командира, 2283 младших командира и 6988 рядовых. Эстонцами являлись 857 командиров, 2124 сержанта и 6342 рядовых; русских и евреев было менее одной десятой части общего состава. Любопытно, что 10 сержантов и 48 красноармейцев - эстонские шведы. Более того, немцами указаны младший лейтенант Э.А. Кох и младший сержант А.Р. Сальберг, что в условиях массовой демобилизации советских немцев из Действующей армии (и направления их в Трудовые колонны) еще осенью 1941 г. было удивительно!

Заметим, что процент эстонцев в двух дивизиях (корпусе) был выше процента эстонцев среди населения предвоенной Эстонской Республики (88,1 % в 1934 г.). В рядах корпуса сражались многие будущие деятели культуры: композитор Р. Валгре (Р. Тийзель), поэт и публицист У. Лахт (Ону Таль) и другие.

"Таллинцам" есть чем гордиться!

Курсант ТВПУ Евгений Матвеев (1922-2003), впоследствии Народный артист СССР.

Некоторые курсанты не получили лейтенантского звания - передовая требовала срочного пополнения. Но и новоиспеченные командиры ТВПУ не все ушли на фронт. С благодарностью говорил о них Ю.А. Шапотиленко: "...училище сформировало нас, а самое главное - научило дорожить честью офицера. Особенно запомнился капитан Коссесалу. Комбат учил офицерской этике, даже как держать нож с вилкой, как вести себя за столом, отработке командного голоса..."8. Часть бывших "таллинцев", как рассказывал курсант Н.Г. Ваганов: "человек 20-30.., назначили командирами учебных взводов в своем Таллинском военном училище и в 1-м и 2-м Тюменских военно-пехотных училищах"9. Оставлен был преподавателем и недавний курсант ТВПУ Евгений Матвеев (впоследствии народный артист СССР), хотя он рвался на фронт. С теплотой вспоминает о нем служивший в училище прославленный композитор Александр Зацепин.

Н.Г. Ваганов обратился с просьбой быстрее отправить на фронт и был "направлен в 7-ю Эстонскую стрелковую дивизию... Кстати, тогда сразу в 7-ю дивизию влилось из нашего училища немало человек - 400 командиров взводов и рот. В то время это была самая расходная единица во время войны, их, командиров взводов и рот, больше всего погибает в бою"10.

К началу 1943 г. возможности пополнения эстонских частей эстонцами и бывшими подданными Эстонской Республики были исчерпаны. В ТВПУ учились уже курсанты со всей страны.

Всего за годы войны сделано более 20 выпусков "таллинцев" - лейтенантов и курсантов. И воевали они везде: под Москвой и Ленинградом, в Заполярье и Украине, освобождали Эстонию, штурмовали Берлин, принимали участие в завершающем этапе Второй мировой - войне с Японией.

Были "таллинцы", как, например, А.С. Брундуков и И.Д. Воейкин, в составе расчетов Парада Победы 24 июня 1945 г. Трижды принимал участие в юбилейных парадах на Красной площади выпускник ТВПУ и полный кавалер ордена Славы А.П. Табаков.

Считалось, что пять "таллинцев" удостоены звания Героя Советского Союза: И.А. Беспалов, П.П. Молодых, А.Н. Логунов, И.А. Башманов, М.В. Кропотов. В процессе подготовки этого материала выявлены еще воспитанники ТВПУ, удостоенные этого звания: В.А. Дышинский, Н.А. Воронцов, Ф.И. Дозорцев. И уж совсем удивительный факт: в 1995 г. звание Героя России за подвиг, совершенный в годы войны (тогда представление затерялось), присвоено В.В. Самойлину.

1. https://iremember.ru/memoirs/minometchiki/vaganov-nikolay-gerasimovich/ (дата обращения 17.04.2019).

2. Серков В.Т. О друзьях-товарищах, о боях-пожарищах (Сборник воспоминаний участников Великой Отечественной войны выпускников Таллинского (Тюменского) военно-пехотного училища). Курган: издательский центр Курганского госуниверситета, 2014. С. 42-43.

3. http:// kniga-deda kniga-deda.ru/book/str-67.html (дата обращения 17.04.2019).

4. Бабкин Г.С. Психология переднего края. Записки фронтового разведчика. Тюмень: Издательство Тюменского госуниверситета, 2018.

5. История Эстонской ССР. Т. 3. Таллин: Ээсти раамат, 1974.

6. http://www.inforing.net/publications/infopress/newskj.php?ELEMENT_ID=15501 (дата обращения 17.04.2019).

7. Ларин П.А. Эстонский народ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Таллин: Академия наук Эстонской ССР, 1964.

8. Серков В.Т. С. 46-49, 86.

9. https://iremember.ru/memoirs/minometchiki/vaganov-nikolay-gerasimovich/ (дата обращения 17.04.2019).