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Рубрика: Общество

В Минпромторге поддержали обязательную вакцинацию в промышленности

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Фото: Пресс-служба главы Республики Мордовия / РИА Новости Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Фото: Пресс-служба главы Республики Мордовия / РИА Новости
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Фото: Пресс-служба главы Республики Мордовия / РИА Новости

Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию в российской промышленности. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров. Он отметил, что от своевременно пройденной процедуры зависит эффективность работы отраслей, которые находятся под кураторством министерства.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"У нас есть информация по ряду предприятий в 22 отраслях, - цитирует Мантурова ТАСС. - По предварительным данным, 8% сотрудников переболели, почти 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы ее пройти. Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть".

Вакцинация, отметил министр, станет гарантией того, что предприятия не будут останавливаться по причине ухода сотрудников на больничный.

Ранее в Минздраве рассказали, что от коронавируса защитили свой организм уже свыше 23 миллионов россиян. То темпам вакцинации среди регионов лидируют: Сахалинская, Белгородская и Московская области, а также Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и Москва.

Общество Здоровье Правительство Минпромторг Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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