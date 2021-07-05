В Минпромторге поддержали обязательную вакцинацию в промышленности

Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию в российской промышленности. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров. Он отметил, что от своевременно пройденной процедуры зависит эффективность работы отраслей, которые находятся под кураторством министерства.

"У нас есть информация по ряду предприятий в 22 отраслях, - цитирует Мантурова ТАСС. - По предварительным данным, 8% сотрудников переболели, почти 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы ее пройти. Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть".

Вакцинация, отметил министр, станет гарантией того, что предприятия не будут останавливаться по причине ухода сотрудников на больничный.

Ранее в Минздраве рассказали, что от коронавируса защитили свой организм уже свыше 23 миллионов россиян. То темпам вакцинации среди регионов лидируют: Сахалинская, Белгородская и Московская области, а также Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и Москва.