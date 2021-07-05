В России стартовали продажи Volkswagen Touareg с уникальной опцией

Марка Volkswagen сообщила о начале продаж в России Touareg с новой опцией дистанционной парковки. Она доступна в составе пакета для топовой версии внедорожника.

Система дистанционной парковки позволяет владельцу припарковать свой автомобиль при помощи приложения на смартфоне, который выступает в качестве пульта. Парковать Volkswagen Touareg можно как сидя в салоне, так и вне его.

Дистанционное управление парковкой входит в состав пакета "Парковка плюс", в который также включена система камер кругового обзора. Пакет стоимостью 96 500 рублей предлагается для внедорожника в исполнении Exclusive стоимостью от 5 447 000 рублей.

Внедорожник во всех версиях комплектуется безальтернативной парой из 249-сильного турбодизеля объёмом 3.0 литра и 8-диапазонного "автомата" и системой полного привода. Цена на базовую модификацию стартует от 4 965 000 рублей.