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05.07.2021 14:11
Рубрика: ПДД

В России водителям облегчат обжалование штрафов за нарушения ПДД

Текст: Татьяна Замахина
Пока что единые требования к работе видеокамер на дорогах отсутствуют, и это усложняет жизнь участникам дорожного движения. Чтобы исправить этот недочет, парламентарии внесли в Госдуму законопроект, который облегчит для водителей процесс обжалования выписанных "автоматом" штрафов. О внесении таких поправок сообщили инициаторы из "Единой России".
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Авторами выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, а также его первый заместитель Ирина Рукавишникова.

Фото: PhotoXPress
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Законопроект, как отметили в партии, защитит водителей от необоснованных штрафов с камер фиксации нарушений, поможет навести порядок при расстановке камер на дорогах, а также сделает прозрачной процедуру выставления штрафов.

Поправки предложено внести в КоАП: в случае их принятия будут введены единые требования к автоматическим дорожным фото- и видеокамерам, правилам их применения, а также к полученным фото- и видеозаписям. В законопроекте прописаны также нормы размещения камер, их обозначения и информирования о местах размещения. Будет установлен и порядок обработки, хранения и направления в уполномоченный орган информации об административных правонарушениях. Определять обязательные требования будет кабмин.

Как объяснил Андрей Турчак, сейчас камеры фиксируют нарушения ПДД автоматически, после чего штраф назначается в упрощенном порядке - постановления гражданин получает в электронном виде через портал Госуслуг. "Практика показала, что такие камеры дают регулярные сбои, люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности, - заявил парламентарий, которого цитирует пресс-служба ЕР. - Документ позволит выработать единый подход к установке камер и фиксации нарушений и снизит количество неоправданно начисленных штрафов".

Его соавтор Андрей Клишас со своей стороны отметил, что отсутствие единых обязательных требований к таким средствам фиксации нарушений на дорогах, а также порядка обработки и хранения информации, получаемой с помощью камер является существенным препятствием для обжалования штрафов. "Что также создает дополнительные поводы для недовольства граждан работой контрольно-надзорных органов", - констатировал Клишас в комментарии РИА Новости.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже дала на документ положительный отзыв, добавили в ЕР.