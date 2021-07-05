В России запатентовали вездеход в стиле знаменитой модели

У знаменитого российского мелкосерийного вездехода "Шерп", похоже, появится еще одна идейная копия.

В базе данных Роспатента всплыл охранный документ на концептуально очень похожий транспорт - вездеход 4x4 с короткой базой, огромными шинами сверхнизкого давления и угловатым кузовом.

Автором разработки значится казанский предприниматель Александр Андреев. Никаких технических данных о машине нет, равно как неизвестно и ее название. От "Шерпа" машина визуально отличается дизайном кузова и светотехники.

Напомним, вездеход "Шерп" выпускается с 2015 года, ее разработчиком является санкт-петербургский изобретатель Алексей Гарагашьян. Эта необычная машина оснащается 1,5-литровым дизельным мотором мощностью 44 л.с., она может ездить как по суше, так и по воде.

Вездеход продается во многих странах мира, его используют в т.ч. и спасательные службы, например, МЧС России. Однако у этой машины за несколько лет появилось несколько нелицензионных копий, одна из них даже в дальнем зарубежье - это выпускаемый с 2019 года канадский вездеход FAT.