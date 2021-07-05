В США заявили о готовности использовать третьи дозы вакцин от COVID-19

Власти США готовы отдать распоряжение о задействовании так называемых бустерных (третьих) доз вакцин от коронавируса. Это может быть сделано в случае, если ученые придут к выводу, что это необходимо для дальнейшей борьбы с пандемией.

С таким заявлением в воскресенье выступил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс в эфире телеканала CBS. "У нас есть планы на случай чрезвычайных обстоятельств, у нас есть запасы", - цитирует ТАСС специалиста. Зинтс пояснил, что решение о применении бустерных доз будет принято по итогам клинических исследований, которые сейчас проводятся.

В начале лета национальные институты здравоохранения США приступили к первой фазе исследований действия дополнительной, третьей дозы вакцины от COVID-19. Предполагается, что первые результаты станут известны уже в конце августа, а наблюдать за добровольцами, получившими бустерную дозу в ходе этих испытаний, будут в течение года.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что число летальных исходов от коронавируса в стране продолжит расти на фоне распространения штамма "Дельта". По его словам, "Дельта" легче передается и "потенциально может быть более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи". Хозяин Белого дома призвал американцев вакцинироваться.

По последним данным, в США с начала пандемии выявлено более 33,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 605 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.