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05.07.2021 12:00
Рубрика: Видео

Видео: девушка чуть не утонула за рулем собственного автомобиля

Текст: Вадим Давыденко

Что может быть глупее, чем утонуть во время паводка, когда уровень воды едва достигает метра, да еще и в салоне собственной машины?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Да, нелепо, но именно такая участь грозила молодой женщине из китайского Шэньчжэня (провинция Гуандун). И если бы не решительность сотрудника дорожной полиции, все могло окончиться трагедией.

Ливни, которые обрушились на юг Китайской Народной Республики, смыли с лица земли десятки деревень, а в крупных городах привели к транспортным и инфраструктурным коллапсам. В Шэньчжене потоки воды снесли с парковки мотоциклы и автомобили, из одного из которых не успела выбраться его хозяйка. Женщина до последнего надеялась, что сумеет увести свою машину на какую-нибудь возвышенность, но стихия оказалась сильнее.

К тому же, автомобилистка не сразу заметила, что дверца багажника оказалась негерметичной и через нее внутрь быстро стала набираться вода. Вскоре, салон оказался почти полон воды, которая замкнула электронику, в том числе и блокировала все двери.

Напрасно женщина дергала за ручки и колотила в стекла - машина изнутри уже не открывалась. Еще минута-другая и вода наполнила бы весь салон, но сотрудник дорожной полиции заметил, что в уносимой паводком машине виден человек. Он сумел выбить стекло, открыть дверь и выволочь на свет божий окончательно растерявшуюся автовладелицу.

Машина после попадания в салон и в двигатель грязной воды, скорее всего, восстановлению не подлежит, но сама женщина жива, а это главное.

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#видео