Курение в течение трех дней после вакцинации от коронавируса грозит образованием тромбов, а также может усугубить или обострить возможные побочные эффекты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на врачей.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что при воздействии на организм любыми вирусами, происходит загущение крови, сужение сосудов и резкое тромбообразование. "Чтобы исключить их нельзя пить [алкоголь] и курить", - отметила медик. Курить привившимся "совершенно точно не нужно", подчеркнула Лапа.

Врач-пульмонолог Алексей Никишенков объяснил, что курение после вакцинации может стать дополнительным стрессом для организма и обострить возможные побочные эффекты. По его словам, после прививки начинает активно работать иммунитет, при этом человек может испытывать гриппоподобный синдром (повышение температуры, слабость, головная боль, снижение аппетита). "Происходящая извне интоксикация организма путем курения, вдыхания вредных веществ - это дополнительный стресс для оргазма", - отметил врач. После вакцинации стоит воздержаться и от курения электронных сигарет, отметил Никишенков.

Ранее в Росротребнадзоре предупредили, что при курении сигарет или употреблении других табачных изделий повышается риск заражения COVID-19 через рот. Курение сигарет с фильтром, вопреки распространенному мнению, не является безопасным, поскольку фильтры не обеспечивают полную защиту от вредных веществ. "В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены", - отмечает ведомство.