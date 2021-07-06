Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 2-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации""

Новости

В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на подростках 18:52
В Госдуме оценили выпуск украинского телеканала с российским Крымом 18:44
СМИ: Бывший муж Аллы Пугачевой госпитализирован с коронавирусом 18:30
Умер генконсул Турции в Санкт-Петербурге 18:28
В Мексике произвели тестовую партию вакцины "Спутник V" 18:18
Житель Сахалина выиграл в лотерею 512 миллионов рублей 18:14
В Тбилиси сорвали проведение марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества 18:06
Moet Hennessy подтвердила приостановку поставок шампанского в Россию 17:52
Мосгорсуд продлил до 7 октября срок ареста бывшему губернатору Фургалу 17:49
КПРФ предлагает освободить пенсионеров от налога с процентов по вкладам 17:38
Вышел трейлер нового "Бендера" - с Безруковым и Верой Брежневой 17:32
Эксперт оценила судьбу ипотечных ставок в 2021 году 17:23
ФТС в 2021 году перечислила в бюджет почти три триллиона рублей 17:20
Тимофей Баженов прокомментировал экологический блок Указа президента о Стратегии нацбезопасности 17:17
Миронов предложил платить по 10 тысяч рублей каждому члену семьи с детьми 17:16
Матвиенко: Творчество Меньшова навсегда останется в сердцах 17:10
Украинский гостелеканал показал карту с Крымом в составе России 17:10
Совбез: Численность заключенных в России самая низкая за 25 лет 17:07
Кириенко: Поправки в Конституцию закрепили в РФ традиционные ценности 17:01
Росавиация разрешила полеты в Турцию из нескольких городов России 17:01
Голикова отметила рост числа детей с инвалидностью, сдающих ЕГЭ 16:55
В Сочи готовят временное жилье для жителей подтопленных районов 16:45
Российский легкоатлет Данил Лысенко дисквалифицирован на четыре года 16:43
Путин назвал уход из жизни Меньшова невосполнимой утратой 16:43
Обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии останется в СИЗО до 11 октября 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
6 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8497)

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 2-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации""

Дата подписания 1 июля 2021 г.
Опубликован 6 июля 2021 г.
Вступает в силу 6 июля 2021 г.

Одобрен Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 13, ст. 1447; 2001, N 51, ст. 4824; 2010, N 45, ст. 5742; 2014, N 23, ст. 2922; 2015, N 51, ст. 7229; 2020, N 46, ст. 7196) следующие изменения:

1) в части первой статьи 3:

а) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32) по запросам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации;";

б) пункт 33 после слов "Верховного Суда Российского Федерации" дополнить словами ", Генеральной прокуратуры Российской Федерации";

2) части первую и вторую статьи 1041 изложить в следующей редакции:

"Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о возможности исполнения решения межгосударственного органа вследствие того, что в части, обязывающей Российскую Федерацию к принятию мер по его исполнению, данное решение основано на положениях международного договора Российской Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции Российской Федерации.

Генеральная прокуратура Российской Федерации принимает решение об обращении с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации на основании заключения федеральных государственных органов, в компетенцию которых входит принятие мер по исполнению решений межгосударственного органа, либо на основании собственного вывода о невозможности исполнения решения межгосударственного органа.";

3) часть первую статьи 1045 после слов "Верховный Суд Российской Федерации" дополнить словами ", Генеральная прокуратура Российской Федерации".

Статья 2

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин