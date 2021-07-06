Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3599, 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; 2011, N 1, ст. 54; N 30, ст. 4590; 2013, N 52, ст. 6961, 6971, 6980; 2014, N 11, ст. 1092; 2015, N 27, ст. 3997; 2016, N 1, ст. 75; N 26, ст. 3887; 2018, N 1, ст. 55; N 24, ст. 3415; N 30, ст. 4547; N 32, ст. 5135; N 52, ст. 8100; N 53, ст. 8464; 2020, N 17, ст. 2725; 2021, N 6, ст. 958; N 18, ст. 3056) следующие изменения:

1) статьи 16 - 18 признать утратившими силу;

2) в статье 19:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 19. Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству";

б) части 1 - 5 изложить в следующей редакции:

"1. Мероприятия по сохранению лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению (далее также - мероприятия по сохранению лесов), а также мероприятия по лесоустройству осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, и лицами, которые используют леса и (или) на которых настоящим Кодексом возложена обязанность по выполнению таких работ.

2. Мероприятия по сохранению лесов и по лесоустройству могут осуществляться государственными (муниципальными) учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.

3. При осуществлении мероприятий по сохранению лесов государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в части 2 настоящей статьи, одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины в соответствии с настоящим Кодексом.

4. В случаях, если осуществление мероприятий по сохранению лесов, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, мероприятий по лесоустройству таких лесов не возложено в установленном порядке на государственные (муниципальные) учреждения, указанные в частях 2 и 9 настоящей статьи, или на лиц, которые используют леса и (или) на которых настоящим Кодексом возложена обязанность по выполнению таких работ, органы государственной власти, органы местного самоуправления осуществляют закупки работ по сохранению лесов, мероприятий по лесоустройству в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящим Кодексом.

5. При осуществлении закупок работ по сохранению лесов одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В этих целях в контракт на выполнение работ по сохранению лесов включаются условия о купле-продаже лесных насаждений.";

в) части 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"6. Результаты осуществления мероприятий по сохранению лесов, в том числе результаты выполнения работ по охране (за исключением работ по тушению лесных пожаров), защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, подлежат фотофиксации с использованием специального программного обеспечения, позволяющего в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации установить координаты места и время осуществления мероприятий.

7. Оператор федеральной государственной информационной системы лесного комплекса обеспечивает без взимания платы доступ к указанному в части 6 настоящей статьи специальному программному обеспечению лицам, которые обязаны предоставлять материалы фотофиксации в соответствии с настоящим Кодексом. Порядок функционирования такого специального программного обеспечения и порядок доступа к нему устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

г) дополнить частями 8 - 11 следующего содержания:

"8. Учреждения, указанные в части 2 настоящей статьи, вправе на договорной основе осуществлять за счет лиц, указанных в частях 1 и 2 статьи 631 настоящего Кодекса, работы по лесовосстановлению, лесоразведению.

9. Мероприятия по лесоустройству в лесах, расположенных на землях лесного фонда, в том числе на лесных участках, предоставленных по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, осуществляются федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, в соответствии с планом проведения лесоустройства, предусмотренным статьей 672 настоящего Кодекса, самостоятельно или с привлечением иных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

10. В случаях, если в отношении предоставленных по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, лесных участков выполнение работ по таксации лесов, проектированию мероприятий по сохранению лесов не предусмотрено утвержденным планом проведения лесоустройства, указанным в статье 672 настоящего Кодекса, выполнение таких работ осуществляется лицами, указанными в частях 2 и 9 настоящей статьи, и обеспечивается за счет заинтересованного лица в сроки, установленные лесоустроительной инструкцией, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

11. Включение в государственный лесной реестр лесоустроительной документации, подготовленной в результате выполнения работ, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, за счет заинтересованного лица, осуществляется в соответствии с порядком ведения государственного лесного реестра.";

3) статью 20 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Древесина, заготовленная государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в статье 19 настоящего Кодекса, в том числе при проведении мероприятий по сохранению лесов, реализуется на организованных торгах, проводимых в соответствии с законодательством об организованных торгах.";

4) части 3 и 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:

"3. Создание и упразднение лесничеств и создаваемых в их составе участковых лесничеств, установление и изменение границ лесничеств и участковых лесничеств осуществляются решениями органов государственной власти, органов местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса.

4. Обязательным приложением к решению о создании лесничеств и создаваемых в их составе участковых лесничеств, об установлении и изменении границ лесничеств и участковых лесничеств является графическое описание местоположения указанных границ, включающее перечень координат характерных точек границ лесничеств и участковых лесничеств, подготовленное в соответствии со статьей 681 настоящего Кодекса.";

5) дополнить главой 11 следующего содержания:

"Глава 11. Рубки и подсочка лесных насаждений

Статья 231. Рубки лесных насаждений

1. Рубками лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах) признаются процессы их валки (в том числе спиливания, срубания, срезания), а также иные технологически связанные с ними процессы (включая трелевку, первичную обработку, хранение древесины в лесу), в результате которых образуется древесина в виде лесоматериалов (хлыстов, обработанных и необработанных сортиментов и иных лесоматериалов).

2. Если иное не установлено настоящим Кодексом, для заготовки древесины на лесосеке (территории, на которой расположены предназначенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при осуществлении мероприятий по сохранению лесов;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14, 21 и 211 настоящего Кодекса, для выполнения работ, предусмотренных статьей 683 настоящего Кодекса.

3. Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами лесовосстановления и правилами ухода за лесами.

4. Запрещается пребывание в лесах с машинами (в том числе самоходными машинами, другими видами техники) и (или) оборудованием, предназначенными для рубки лесных насаждений, а также для транспортировки древесины из леса и предусмотренными частью 11 статьи 232 настоящего Кодекса, если отсутствуют законные основания для осуществления рубок лесных насаждений, предусмотренные настоящим Кодексом.

Статья 232. Лесосечные работы

1. Лесосечные работы состоят из подготовительных, основных и заключительных работ, связанных с рубками лесных насаждений при осуществлении различных видов использования лесов в соответствии с главой 2 настоящего Кодекса, а также при проведении мероприятий по сохранению лесов.

2. Лесосечные работы выполняются с использованием или без использования машин (в том числе самоходных машин, других видов техники) и (или) оборудования, предназначенных для рубки лесных насаждений, а также для вывоза из леса древесины, и проводятся в соответствии с таксационным описанием лесосеки и технологической картой лесосечных работ.

3. Выполнение лесосечных работ без таксационного описания лесосеки, предусмотренного статьей 234 настоящего Кодекса, не допускается.

4. Подготовительные лесосечные работы выполняются в целях создания необходимых условий для безопасного осуществления рубок лесных насаждений, размещения лесных складов, иных объектов лесной инфраструктуры.

5. Основные лесосечные работы представляют собой совокупность технологических процессов, указанных в части 1 статьи 231 настоящего Кодекса.

6. Заключительные лесосечные работы представляют собой очистку лесосек и снос объектов лесной инфраструктуры.

7. Лесосечные работы выполняются в соответствии с технологической картой лесосечных работ, составляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими заготовку древесины или мероприятия по сохранению лесов.

8. После выполнения лесосечных работ органом государственной власти, органом местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, проводится осмотр места осуществления лесосечных работ (заключительный осмотр лесосеки), в результате которого составляется акт заключительного осмотра лесосеки.

9. Акт заключительного осмотра лесосеки составляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в состав которого включаются материалы фотофиксации осмотра лесосеки, изготовленные с использованием специального программного обеспечения в соответствии с требованиями, установленными частью 6 статьи 19 настоящего Кодекса, и включается в состав отчета об использовании лесов, предусмотренного статьей 49 настоящего Кодекса. В случае, если границы территории, пройденной рубкой, отличаются от границ лесосеки, указанных в таксационном описании лесосеки, предусмотренном статьей 234 настоящего Кодекса, в акте заключительного осмотра лесосеки отражаются сведения о координатах характерных точек границ территории, пройденной рубкой.

10. Виды лесосечных работ, порядок и последовательность их выполнения, предельные (максимальные) размеры лесосек, форма технологической карты лесосечных работ, форма акта и порядок заключительного осмотра лесосеки устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

11. Перечень машин (в том числе самоходных машин, других видов техники) и (или) оборудования, предназначенных для рубки лесных насаждений, а также для транспортировки древесины из леса, устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Статья 233. Отвод и таксация лесосек

1. В целях осуществления рубок лесных насаждений и выполнения лесосечных работ, предусмотренных статьей 232 настоящего Кодекса, проводятся отвод и таксация лесосек.

2. При отводе лесосек на местности осуществляются определение координат и закрепление на местности характерных точек границ лесосек, отбираются и отмечаются деревья, предназначенные для рубки при проведении выборочных рубок.

3. Отвод лесосек без закрепления на местности границ лесосек допускается при заготовке древесины гражданами для собственных нужд, очистке от захламления при проведении мероприятий по противопожарному обустройству лесов.

4. При отводе лесосек допускается рубка лесных насаждений в целях закрепления на местности границ лесосек и установки граничных столбов.

5. При таксации лесосеки определяются количественные и качественные характеристики лесных насаждений и объем древесины, подлежащей заготовке на соответствующей лесосеке.

6. На основе данных отвода и таксации лесосек составляется таксационное описание лесосеки в соответствии со статьей 234 настоящего Кодекса.

7. Отвод и таксация лесосек обеспечиваются лицами, использующими леса и осуществляющими лесосечные работы, за исключением случаев, предусмотренных частью 8 настоящей статьи.

8. Отвод и таксация лесосек в целях проведения лесосечных работ при заготовке древесины гражданами для собственных нужд, а также при проведении мероприятий, предусмотренных статьей 19 настоящего Кодекса (в случаях, если осуществление соответствующих мероприятий не возложено в установленном порядке на лиц, использующих леса), обеспечиваются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.

9. Отвод и таксация лесосек в целях, предусмотренных частью 8 настоящей статьи, могут осуществляться государственными (муниципальными) учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, самостоятельно либо с привлечением третьих лиц в порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

10. Выполнение работ и оказание услуг по отводу и таксации лесосек осуществляются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими в штате не менее двух работников, прошедших аттестацию на право выполнения работ и оказание услуг по отводу и таксации лесосек и включенных в реестр специалистов, имеющих право на выполнение работ и оказание услуг по отводу и таксации лесосек, который ведется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

11. Порядок отвода и таксации лесосек, квалификационные требования и порядок аттестации специалистов на право выполнения работ и оказания услуг по отводу и таксации лесосек, порядок и случаи аннулирования выданных аттестатов, порядок ведения реестра специалистов, имеющих право на выполнение работ и оказание услуг по отводу и таксации лесосек, состав включаемых в него сведений и порядок предоставления информации из указанного реестра утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 234. Таксационное описание лесосеки

1. На основе данных отвода и таксации лесосек составляется таксационное описание лесосеки в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и не позднее чем за пятнадцать дней до дня начала соответствующих лесосечных работ направляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в органы государственной власти, органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия, определенные в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия, определенные в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, вправе проводить предварительный осмотр лесосеки.

3. В случае направления таксационного описания лесосеки лицом, которое два и более раза за предыдущий год предоставляло недостоверные таксационные описания лесосеки, или в случае несоответствия таксационного описания информации о фактическом состоянии лесосеки, имеющейся в распоряжении у органа государственной власти, органа местного самоуправления, осуществляющих полномочия, определенные в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, не позднее чем за пять дней до дня планируемого начала лесосечных работ такими органами в обязательном порядке проводится предварительный осмотр лесосеки.

4. В случае, если по итогам предварительного осмотра лесосеки данные таксационного описания лесосеки отличаются от фактического состояния лесосеки более чем на десять процентов по запасу и видовому (породному) составу, в таксационное описание лесосеки в обязательном порядке вносятся изменения с приложением акта предварительного осмотра лесосеки.

5. В случае, указанном в части 3 настоящей статьи, органом государственной власти, органом местного самоуправления, определенными в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, в течение десяти дней в государственный лесной реестр в обязательном порядке вносятся сведения о фактическом состоянии лесосеки.

6. В случае, если таксационное описание лесосеки не возвращено в установленном порядке направившему его лицу, такое таксационное описание считается принятым органом государственной власти, органом местного самоуправления, осуществляющими полномочия, определенные в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.

7. Состав сведений, включаемых в таксационное описание лесосеки, порядок его составления, форма таксационного описания лесосеки, требования к его формату в электронной форме, порядок определения несоответствия таксационного описания информации о фактическом состоянии лесосеки, порядок проведения предварительного осмотра лесосеки, порядок составления акта предварительного осмотра лесосеки, внесения изменений в акт предварительного осмотра лесосеки и форма такого акта, а также порядок составления и форма уведомления о невозможности проведения лесосечных работ утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 235. Выборочные рубки и сплошные рубки лесных насаждений

1. Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или сплошных рубок.

2. Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников.

3. Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустарников или без такого сохранения с проведением последующих мероприятий по искусственному лесовосстановлению.

4. Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии проектирования и последующего осуществления мероприятий по воспроизводству лесов на указанных лесных участках.

5. Запрещаются сплошные рубки в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Статья 236. Подсочка лесных насаждений

1. Подсочкой лесных насаждений является процесс нанесения на стволы деревьев хвойных пород, отдельных лиственных пород надрезов, а также процесс сбора живицы, древесных соков.

2. Допускается только подсочка лесных насаждений, расположенных на лесных участках, предоставленных для заготовки указанных в части 1 настоящей статьи лесных ресурсов.

3. Порядок проведения подсочки лесных насаждений определяется правилами заготовки живицы, а также правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и правилами сбора лекарственных растений.";

6) статью 29 изложить в следующей редакции:

"Статья 29. Заготовка древесины

1. Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины.

2. Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

3. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения.

4. Заготовка древесины осуществляется с применением способов и технологий первичной обработки древесины (в том числе сортиментная, хлыстовая заготовка древесины), определяемых в соответствии с правилами заготовки древесины.

5. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок.

6. Возрасты рубок, порядок исчисления расчетной лесосеки, порядок определения видового (породного) и сортиментного состава древесины устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

7. Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8. Граждане, юридические лица на лесных участках, предоставленных им в целях заготовки древесины, вправе создавать объекты лесной инфраструктуры, в том числе лесные дороги, предназначенные для осуществления деятельности по заготовке древесины.

9. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков, если иное не установлено настоящим Кодексом.

10. Предоставление лесных участков в целях использования лесов для заготовки древесины не допускается (за исключением случаев предоставления лесных участков в целях использования лесов для заготовки древесины в соответствии с пунктами 2 и 3 части 3 статьи 731 и со статьей 74 настоящего Кодекса), если таксация лесов, предусмотренная статьей 691 настоящего Кодекса, в отношении соответствующего лесного участка проведена более десяти лет назад (исходя из года подготовки имеющейся лесоустроительной документации соответствующего лесного участка).

11. Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в указанных в статье 23 настоящего Кодекса лесничествах устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

7) в части 5 статьи 291 слова "часть 7 статьи 29" заменить словами "часть 8 статьи 29";

8) в части 3 статьи 49 слова "части 3 статьи 16" заменить словами "части 3 статьи 231";

9) в главе 5:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Глава 5. Лесоустройство";

б) статью 67 изложить в следующей редакции:

"Статья 67. Общие положения о лесоустройстве

1. Лесоустройство представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, которые проводятся в целях получения актуальных и достоверных сведений о лесах и лесных ресурсах, об их местоположении, состоянии, количественных и качественных характеристиках, используемых в качестве информационной основы для осуществления мероприятий по сохранению лесов, лесного планирования, для ведения государственного лесного реестра, оценки лесов, для обеспечения устойчивого управления лесами, многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов, для улучшения их качества и повышения их продуктивности.

2. Лесоустройство проводится на землях, указанных в части 2 статьи 23 настоящего Кодекса.

3. Мероприятия по лесоустройству осуществляются инженерами-таксаторами, техниками-таксаторами, прошедшими аттестацию на право осуществления мероприятий по лесоустройству и включенными в соответствующий реестр специалистов, который ведется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Исполнителями работ по осуществлению таких мероприятий на основании государственных контрактов, заключаемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, могут быть организации, имеющие в штате не менее двух инженеров-таксаторов, техников-таксаторов, имеющих право на осуществление мероприятий по лесоустройству в соответствии с настоящей статьей. При выполнении работ по осуществлению таких мероприятий численность инженеров-таксаторов и (или) техников-таксаторов должна соответствовать нормативам, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Квалификационные требования и порядок аттестации специалистов на право осуществления мероприятий по лесоустройству, порядок и случаи аннулирования выданных аттестатов, порядок ведения реестра специалистов, имеющих право на осуществление мероприятий по лесоустройству, состав включаемых в него сведений и порядок предоставления информации из указанного реестра утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

5. По результатам осуществления мероприятий по лесоустройству, предусмотренных статьей 68 настоящего Кодекса, составляется лесоустроительная документация в электронной форме, которая включается в состав сведений государственного лесного реестра.";

в) дополнить статьями 671 и 672 следующего содержания:

"Статья 671. Лесоустроительная инструкция

1. Лесоустройство проводится в соответствии с правилами, установленными лесоустроительной инструкцией, предусмотренной частью 10 статьи 19 настоящего Кодекса.

2. В лесоустроительной инструкции устанавливаются:

1) критерии установления зон освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда, по степени интенсивности такого освоения, учитывающие существующее и планируемое освоение лесов, в том числе в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;

2) периодичность и особенности выполнения работ по лесоустройству для каждой из зон освоения лесов;

3) порядок проектирования лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, установления их границ, в том числе в случае изменения их границ;

4) порядок проектирования и изменения эксплуатационных лесов, защитных лесов (в том числе их категорий), резервных лесов, в том числе в случае установления и изменения границ земель, на которых они расположены;

5) нормативы площади участковых лесничеств, лесных кварталов;

6) критерии отнесения лесов к эксплуатационным лесам, защитным лесам, резервным лесам, а также нормативы их проектирования;

7) порядок проектирования и изменения особо защитных участков лесов, в том числе в случае установления и изменения границ земель, на которых они расположены;

8) признаки и нормативы выделения особо защитных участков лесов;

9) порядок закрепления на местности местоположения границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесных участков и земель, на которых расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов, в том числе параметры квартальных просек, а также требования к квартальным и граничным столбам, иным лесоустроительным, лесохозяйственным, информационным знакам;

10) требования к таксации лесов, в том числе разряды и способы таксации;

11) требования к нормативно-справочной информации, необходимой для проведения лесоустройства;

12) порядок проектирования мероприятий по сохранению лесов;

13) требования к форме и составу сведений, включаемых в лесоустроительную документацию, порядку подготовки лесоустроительной документации, а также требования к формату лесоустроительной документации в электронной форме;

14) порядок осуществления контроля качества проведения лесоустройства и качества подготовки лесоустроительной документации;

15) случаи и порядок внесения изменений в лесоустроительную документацию;

16) технические требования при проведении лесоустройства и выполнении соответствующих работ по лесоустройству.

Статья 672. План проведения лесоустройства

1. Лесоустройство проводится в соответствии с планом проведения лесоустройства, за исключением случаев, предусмотренных частью 10 статьи 19 настоящего Кодекса.

2. План проведения лесоустройства в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, подготавливается с учетом существующего и планируемого освоения лесов и зон такого освоения (в том числе в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов), определенных лесным планом субъекта Российской Федерации, предусмотренным статьей 86 настоящего Кодекса.

3. План проведения лесоустройства в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на срок до десяти лет и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Планы проведения лесоустройства в отношении лесов, не указанных в части 3 настоящей статьи, утверждаются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.

5. Порядок подготовки и утверждения плана проведения лесоустройства, случаи, порядок и периодичность внесения в него изменений устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

г) статьи 68 - 682 изложить в следующей редакции:

"Статья 68. Содержание лесоустройства

1. Лесоустройство включает в себя следующие мероприятия:

1) проектирование лесничеств;

2) проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков лесов;

3) закрепление на местности местоположения границ лесничеств, участковых лесничеств и земель, на которых расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, а также особо защитные участки лесов;

4) таксация лесов;

5) проектирование мероприятий по сохранению лесов.

2. Мероприятия по лесоустройству, указанные в части 1 настоящей статьи, могут проводиться комплексно, в различных сочетаниях или отдельно в отношении лесничества, участкового лесничества и (или) лесного участка.

3. Проектирование мероприятий по сохранению лесов осуществляется одновременно с таксацией лесов, за исключением случая, предусмотренного частью 4 настоящей статьи.

4. Проектирование мероприятий по сохранению лесов может проводиться отдельно от таксации лесов по результатам проведенных не позднее чем за два года, предшествующих году проектирования таких мероприятий, лесопатологических обследований, государственного мониторинга воспроизводства лесов, а также отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса.

5. Геодезические и картографические работы, проводимые при лесоустройстве, выполняются в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года N 431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

6. В случаях, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящей статьи, местоположение границ может быть закреплено на местности с помощью лесоустроительных, лесохозяйственных информационных знаков и (или) указано на лесных картах.

Статья 681. Проектирование лесничеств

1. Проектирование лесничеств осуществляется в целях установления основных территориальных единиц управления лесами, предусмотренных статьей 23 настоящего Кодекса.

2. При проектировании лесничеств осуществляются:

1) определение площади и местоположения границ лесничеств;

2) проектирование участковых лесничеств (в случае принятия уполномоченным органом решения об их создании), определение площади и местоположения их границ;

3) определение местоположения границ лесных кварталов, подготовка проекта квартальной сети;

4) подготовка графического описания местоположения границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, включающего в себя перечень координат характерных точек их границ.

3. Определение местоположения границ участковых лесничеств, лесных кварталов осуществляется с учетом нормативов площади участковых лесничеств, лесных кварталов, установленных лесоустроительной инструкцией.

Статья 682. Проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов и определение местоположения границ земель, на которых расположены такие леса и участки лесов

1. Проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов (в том числе их категорий), резервных лесов, особо защитных участков лесов осуществляется в целях, предусмотренных статьями 10 и 12 настоящего Кодекса.

2. При проектировании эксплуатационных лесов, защитных лесов (в том числе их категорий), резервных лесов, особо защитных участков лесов осуществляются:

1) проверка наличия оснований отнесения лесов к эксплуатационным лесам, защитным лесам, резервным лесам и выделения особо защитных участков лесов;

2) определение местоположения границ земель, на которых расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов, в границах лесничеств, участковых лесничеств и (или) лесных участков;

3) определение категорий защитных лесов и границ земель, на которых они расположены;

4) подготовка графического описания местоположения границ земель, на которых расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, включающего в себя перечень координат характерных точек границ таких земель.

3. При проектировании эксплуатационных лесов, защитных лесов (в том числе их категорий), резервных лесов, особо защитных участков лесов в приоритетном порядке осуществляется проектирование защитных и резервных лесов (при наличии оснований их проектирования).

4. Местоположение границ земель, на которых расположены эксплуатационные леса, защитные леса (в том числе их категории), резервные леса, особо защитные участки лесов, определяется с учетом их нахождения в зонах с особыми условиями использования территорий, а также с учетом их нахождения в зеленых зонах и лесопарковых зонах, установленных в соответствии со статьей 114 настоящего Кодекса.

5. Порядок отнесения лесов к эксплуатационным лесам, защитным лесам (в том числе их категориям), резервным лесам, выделения особо защитных участков лесов, определения местоположения границ земель, на которых расположены такие леса и особо защитные участки лесов, а также критерии определения приоритетности проектирования категорий защитных лесов устанавливаются лесоустроительной инструкцией.

6. По результатам проектирования эксплуатационных лесов, защитных лесов (в том числе их категорий), резервных лесов, особо защитных участков лесов органы государственной власти в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьей 81 и пунктом 11 статьи 82 настоящего Кодекса, принимают решения об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, защитным лесам (в том числе их категориям), резервным лесам, о выделении особо защитных участков лесов, установлении и изменении границ земель, на которых располагаются такие леса и особо защитные участки лесов.";

д) дополнить статьей 683 следующего содержания:

"Статья 683. Закрепление на местности местоположения границ лесничеств, участковых лесничеств и земель, на которых расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов

1. Закрепление на местности местоположения границ лесничеств, участковых лесничеств и земель, на которых расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов, осуществляется путем устройства квартальных просек, установления квартальных и граничных столбов, иных лесоустроительных, лесохозяйственных информационных знаков в порядке, определенном лесоустроительной инструкцией, на основании проекта квартальной сети, подготовленного в ходе выполнения работ по лесоустройству.

2. Закрепление на местности местоположения границ участковых лесничеств, лесных участков и земель, на которых расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов, осуществляется на основании проекта квартальной сети, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 681 настоящего Кодекса, в рамках осуществления мероприятий по сохранению лесов, предусмотренных статьей 19 настоящего Кодекса.

3. Древесина, полученная в ходе закрепления на местности местоположения границ лесничеств, участковых лесничеств и земель, на которых расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов, подлежит учету в порядке, определенном статьей 501 настоящего Кодекса.";

е) статьи 691 и 692 изложить в следующей редакции:

"Статья 691. Таксация лесов

1. Таксация лесов проводится в границах лесничеств, участковых лесничеств, лесных участков в целях получения актуальных и достоверных сведений о лесах и лесных ресурсах, об их состоянии, о количественных и качественных характеристиках, используемых в качестве информационной основы для осуществления мероприятий по сохранению лесов, лесного планирования, для ведения государственного лесного реестра, оценки лесов, для обеспечения устойчивого управления лесами, многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов, для улучшения их качества и повышения их продуктивности.

2. При таксации лесов осуществляются:

1) выделение совокупностей лесных насаждений, однородных по породному составу, возрасту и продуктивности;

2) определение местоположения границ лесотаксационных выделов;

3) определение преобладающих и сопутствующих древесных пород, лесорастительных условий, состояния, диаметра, высоты и запаса лесных насаждений, состояния естественного возобновления древесных пород и подлеска, а также других характеристик лесных ресурсов.

3. Основной единицей учета количественных и качественных характеристик лесных ресурсов является лесотаксационный выдел.

4. При проведении работ по таксации лесов наземными методами производится фотофиксация соответствующих лесных насаждений, материалы которой включаются в состав лесоустроительной документации.

Статья 692. Проектирование мероприятий по сохранению лесов

1. Проектирование мероприятий по сохранению лесов, предусмотренных статьей 19 настоящего Кодекса, проводится в границах лесничеств, участковых лесничеств, лесных участков в целях определения видов и объемов соответствующих мероприятий, в том числе рубок лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами.

2. Требования к проектированию мероприятий по сохранению лесов устанавливаются лесоустроительной инструкцией.";

ж) статью 70 признать утратившей силу;

з) статью 701 изложить в следующей редакции:

"Статья 701. Проектирование лесных участков

1. При проектировании лесных участков осуществляется подготовка проектной документации лесных участков в соответствии с настоящей статьей, за исключением случаев проектирования лесных участков в целях размещения линейных объектов.

2. Проектная документация лесных участков разрабатывается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

3. В проектной документации лесных участков указываются площадь проектируемого лесного участка, описание его местоположения и границ, целевое назначение и вид разрешенного использования лесов, а также иные количественные и качественные характеристики лесного участка.

4. Местоположение, границы и площадь лесных участков определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

5. Целевое назначение и вид разрешенного использования лесов указываются в проектной документации лесного участка в соответствии с лесохозяйственным регламентом и сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре.

6. Проектирование лесных участков осуществляется в границах лесничеств.

7. При предоставлении лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду (в случае заключения договора аренды лесного участка в соответствии с частью 3 статьи 731 настоящего Кодекса), безвозмездное пользование выполнение работ по подготовке проектной документации лесных участков может быть обеспечено заинтересованным лицом.

8. Проектная документация лесного участка утверждается решением органа государственной власти, органа местного самоуправления, осуществляющих полномочия по предоставлению лесных участков в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса. Проектная документация лесного участка может быть направлена на утверждение в указанные органы с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

9. Срок действия решения об утверждении проектной документации лесного участка составляет два года.

10. Органами государственной власти, органами местного самоуправления, осуществляющими в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса полномочия по предоставлению лесных участков, может быть принято решение об отказе в утверждении проектной документации лесных участков.

11. Основаниями для отказа в утверждении проектной документации лесных участков являются:

1) несоответствие проектной документации лесного участка требованиям к составу и содержанию проектной документации лесного участка, которые установлены в соответствии с частью 13 настоящей статьи;

2) несоответствие проектной документации лесного участка лесохозяйственному регламенту лесничества;

3) полное или частичное совпадение местоположения проектируемого лесного участка с местоположением лесного участка, проектируемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении проектной документации лесного участка;

4) подготовка проектной документации лесного участка с нарушением требований к образованию и изменению земельных участков, предусмотренных земельным законодательством.

12. Не допускается требовать от заявителя согласования проектной документации лесного участка, не предусмотренного настоящим Кодексом.

13. Требования к составу и содержанию проектной документации лесного участка, порядок ее подготовки, а также требования к формату проектной документации устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

14. Подготовка документов, на основании которых осуществляется государственный кадастровый учет недвижимого имущества в отношении лесных участков из состава земель лесного фонда в целях их предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, осуществляется на основании соответствующего договора федеральным государственным бюджетным учреждением, подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, если иное не установлено настоящим Кодексом.

15. Органы государственной власти в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, в целях подготовки документов, на основании которых осуществляется государственный кадастровый учет недвижимого имущества в отношении лесных участков из состава земель, указанных в пунктах 2 - 4 части 2 статьи 23 настоящего Кодекса, осуществляют закупки работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.";

10) в части 41 статьи 75 слова "частью 4" заменить словами "частью 3";

11) в части 5 статьи 76 слова "частью 4" заменить словами "частью 3";

12) в части 1 статьи 78 слова "частью 4" заменить словами "частью 3";

13) в статье 81:

а) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11) выдача аттестата специалиста, имеющего право на выполнение работ и оказание услуг по отводу и таксации лесосек, и аннулирование такого аттестата в установленных случаях;

12) ведение реестра специалистов, имеющих право на выполнение работ и оказание услуг по отводу и таксации лесосек, и предоставление информации из указанного реестра;";

б) пункт 9 признать утратившим силу;

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств и создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях, указанных в пунктах 1 и 2, в пункте 4 (в отношении особо охраняемых природных территорий федерального значения) части 2 статьи 23 настоящего Кодекса, а также решений об установлении и изменении их границ;";

г) дополнить пунктами 22 - 24 следующего содержания:

"22) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, на которых расположены особо охраняемые природные территории федерального значения;

23) выдача аттестата специалиста, имеющего право на осуществление мероприятий по лесоустройству, и аннулирование такого аттестата в установленных случаях;

24) ведение реестра специалистов, имеющих право на осуществление мероприятий по лесоустройству, и предоставление информации из соответствующего реестра.";

14) в статье 82:

а) в пункте 61 слова "частью 4" заменить словами "частью 3";

б) дополнить пунктом 74 следующего содержания:

"74) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов и лесных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях, указанных в пункте 4 части 2 статьи 23 настоящего Кодекса (в отношении особо охраняемых природных территорий регионального значения), установлении и изменении их границ;";

15) пункт 7 части 1 статьи 83 признать утратившим силу;

16) в статье 84:

а) часть 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов;";

б) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Органы местного самоуправления осуществляют принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов, установлении и изменении их границ, а также осуществляют разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов.";

17) часть 3 статьи 85 изложить в следующей редакции:

"3. Документом лесного планирования является лесной план субъекта Российской Федерации, подготовленный на основании лесоустроительной документации, сведений, содержащихся в государственном лесном реестре, документов территориального планирования, материалов государственной инвентаризации лесов.";

18) в статье 86:

а) часть 1 после слов "и зоны" дополнить словом "интенсивности";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Лесной план субъекта Российской Федерации определяет зоны интенсивности освоения лесов из состава земель лесного фонда на основании критериев их зонирования, установленных лесоустроительной инструкцией.";

19) часть 4 статьи 87 изложить в следующей редакции:

"4. Лесохозяйственный регламент подготавливается на основании лесоустроительной документации, сведений, содержащихся в государственном лесном реестре и иных государственных реестрах, документов территориального планирования и составляется на срок до десяти лет.";

20) в статье 110:

а) в части 2 слова ", утвержденной в соответствии с частью 2 статьи 67 настоящего Кодекса" исключить;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Обязательным приложением к решению об отнесении лесов к защитным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам является подготовленное в соответствии со статьей 682 настоящего Кодекса графическое описание местоположения границ земель, на которых расположены защитные леса, эксплуатационные леса, резервные леса, включающее в себя перечень координат характерных точек границ таких земель.";

21) часть 1 статьи 116 дополнить словами "в пределах одного муниципального образования";

22) в части 8 статьи 119 слова "текстовое и" исключить.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 49, ст. 6409; 2011, N 17, ст. 2310; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015, 7039; 2012, N 26, ст. 3444, 3446; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2325; N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981, 7008; 2014, N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4235; N 42, ст. 5615; N 52, ст. 7558; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 27, ст. 3978, 3995; N 48, ст. 6723; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; 2018, N 1, ст. 27, 47, 87; N 7, ст. 975; N 32, ст. 5133; 2019, N 6, ст. 461; N 18, ст. 2211; N 31, ст. 4442; 2020, N 52, ст. 8591; 2021, N 1, ст. 57) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 14 дополнить пунктами 201 и 202 следующего содержания:

"201) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

202) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;";

2) часть 1 статьи 16 дополнить пунктами 262 и 263 следующего содержания:

"262) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов муниципального, городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

263) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов муниципального, городского округа;".

Статья 3

Признать утратившими силу:

1) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 442-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 54);

2) пункт 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6961);

3) пункты 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 206-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3997).

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "в" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Абзацы двадцать девятый, тридцать третий - сорок второй пункта 5 и абзацы пятый и шестой подпункта "б" пункта 9 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 марта 2023 года.

4. Требования части 9 статьи 232 Лесного кодекса Российской Федерации в части включения в акт заключительного осмотра лесосеки материалов фотофиксации, изготовленных с использованием специального программного обеспечения в соответствии с требованиями, установленными частью 6 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), применяются с 1 января 2023 года.

5. К отношениям, связанным с исполнением заключенных до 1 января 2022 года государственных контрактов на выполнение лесоустроительных работ, включая их финансовое обеспечение в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, и договоров на выполнение работ по осуществлению мероприятий по лесоустройству с лицами, использующими леса, в отношении предоставленных им лесных участков, до истечения срока действия указанных государственных контрактов и договоров применяются положения Лесного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин