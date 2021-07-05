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Рубрика: Экономика

Меняется система сбора данных о лесах

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8497)
Въезжать в лес без документов, разрешающих вести рубку на ближнем участке, на лесозаготовительной технике теперь запрещено. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, этот и другие новые "лесные" законы публикует "Российская газета".

Еще одно новшество - собирать и обновлять информацию о лесах, растущих в них деревьях, их породах и состоянии зрелости - то есть проводить лесоустройство - на всей территории страны теперь будет федеральное учреждение "Рослесинфорг". Прежде лесоустройство относилось к полномочиям регионов. Это сделано в рамках реформы лесной отрасли и ее декриминализации, отметили в Рослесхозе. По многим территориям давность проведения лесоустройства превышала 25 лет, это не позволяло ввести в оборот значительные участки для заготовки древесины.

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Работы по лесоустройству в местах, где идут активные рубки, станут проводить не реже одного раза в десять лет, без актуальной информации выдавать в аренду участки для заготовки древесины запрещено.

Еще одно важное новшество: древесину, заготовленную при проведении санитарных рубок, теперь разрешено продавать только на организованных торгах. В результате объемы предложения древесины на бирже могут вырасти втрое, до 12 млн кубометров в год, считает управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыжиков.

Помимо этого в лесах теперь можно строить базы отдыха, устраивать питомники для деревьев. Упорядочено значение лесных терминов для устранения разночтений и возможных толкований другими органами власти при работе с единой информационной системой лесного комплекса, которая постепенно начинает работать в России.

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