Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 302-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3599; 2013, N 52, ст. 6980; 2016, N 1, ст. 75; 2018, N 1, ст. 55; N 30, ст. 4547) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 3 слова "древесины и иных добытых лесных ресурсов" заменить словами "полученных при использовании лесов и осуществлении мероприятий по сохранению лесов древесины и иных лесных ресурсов";

2) в статье 12:

а) в части 1 слова "лесной промышленности" заменить словами "лесного комплекса";

б) в части 3 слово "продуктов" заменить словом "продукции";

3) дополнить статьей 121 следующего содержания:

"Статья 121. Лесной комплекс

1. Лесной комплекс представляет собой совокупность видов экономической и иной деятельности, относящихся к лесному хозяйству и лесной промышленности.

2. Лесное хозяйство - виды экономической и иной деятельности по использованию и сохранению лесов, а также по лесоустройству и управлению в области лесных отношений.

3. Лесная промышленность является совокупностью отраслей промышленности, связанных с заготовкой, вывозом из леса и хранением древесины, первичной и последующей обработкой древесины, производством продукции переработки древесины на объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры.";

4) дополнить статьей 122 следующего содержания:

"Статья 122. Древесина и продукция из нее

1. Древесина - лесной ресурс, получаемый из срубленных, спиленных, срезанных стволов деревьев, который используется в том числе для получения лесоматериалов и иной продукции переработки древесины.

2. Древесина может быть получена при использовании лесов и осуществлении мероприятий по их сохранению, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Из древесины путем обработки, первичной и последующей, физическими способами или переработки физическими и химическими способами получают продукцию из древесины, в том числе лесоматериалы (хлысты, обработанные и необработанные сортименты и иные лесоматериалы, классифицируемые по видовому (породному) и сортиментному составам в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), а также классифицируемые в соответствии с указанными классификатором и номенклатурой иные виды продукции (продукция переработки древесины).

4. К необработанным лесоматериалам относятся хлысты (очищенные от сучьев срубленные, спиленные, срезанные стволы деревьев, не подверженные разделению на сортименты путем поперечного или продольного деления), необработанные сортименты (лесоматериалы, полученные путем поперечного деления стволов, подвергшихся первичной (грубой) обработке (удалению коры и заболони, обрезке сучьев, отделению верхушки и прикорневой части стволов деревьев, поперечному делению стволов деревьев на сортименты), в том числе бревна, балансы, пиловочник), дрова и иная топливная древесина.

5. К обработанным лесоматериалам относятся лесоматериалы, подвергшиеся последующей (промышленной) обработке, в том числе лесоматериалы, полученные путем продольного деления стволов на сортименты распиловкой или расщеплением вдоль, обработанные строганием или лущением, шлифованием и иными способами, имеющие или не имеющие торцевые соединения, пиломатериалы.

6. Для целей применения части 2 статьи 801 настоящего Кодекса к продукции из древесины с высокой долей добавленной стоимости относятся пиломатериалы, древесно-стружечные плиты, фанера, прессованная древесина, древесная масса, целлюлоза, бумага, картон и иная продукция из древесины, перечень которой установлен Правительством Российской Федерации.";

5) статью 14 изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Лесоперерабатывающая инфраструктура

1. Для получения продукции переработки древесины и иных лесных ресурсов, полученных при использовании лесов, создается лесоперерабатывающая инфраструктура.

2. Создание и эксплуатация лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях.

3. Лесоперерабатывающая инфраструктура относится к объектам промышленной инфраструктуры в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики.";

6) в статье 20:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Право собственности на древесину и иные лесные ресурсы, полученные при использовании лесов";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Граждане, юридические лица, которые используют леса в порядке, предусмотренном статьей 25 настоящего Кодекса, приобретают право собственности на древесину и иные лесные ресурсы, полученные при использовании лесов, в соответствии с гражданским законодательством.";

7) в части 2 статьи 801 слова "изделий из древесины и иной продукции переработки древесины" заменить словами "продукции из древесины с высокой долей добавленной стоимости".

Статья 2

Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1001; 2006, N 50, ст. 5279) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 92 изложить в следующей редакции:

"2. Сбор древесины (лесоматериалов) при ликвидации последствий транспортного происшествия с плотом возлагается на буксировщика, за исключением сбора древесины (лесоматериалов) на водных участках, на которых сбор древесины (лесоматериалов) возложен на организации, осуществляющие сплав древесины (лесоматериалов). Собранная древесина (лесоматериалы) должны быть доставлены буксировщиком в порт назначения.";

2) в пункте 3 статьи 93:

а) абзац первый после слова "древесины" дополнить словом "(лесоматериалов)";

б) абзац второй после слова "древесины" дополнить словом "(лесоматериалов)";

3) часть первую статьи 106 после слова "древесины" дополнить словом "(лесоматериалов)";

4) абзац третий пункта 4 статьи 119 после слова "древесины" дополнить словом "(лесоматериалов)";

5) абзац пятый пункта 2 статьи 160 после слова "древесины" дополнить словом "(лесоматериалов)".

Статья 3

В абзаце втором пункта 2 статьи 24 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2004, N 41, ст. 3993; 2006, N 52, ст. 5498; 2009, N 11, ст. 1261; N 30, ст. 3735; 2011, N 49, ст. 7027; 2013, N 52, ст. 6961, 6971; 2014, N 26, ст. 3377; 2016, N 26, ст. 3875) слова "лесной промышленности, категории работников лесного хозяйства" заменить словами "лесного комплекса".

Статья 4

Часть первую статьи 68 Федерального закона от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170; 2006, N 50, ст. 5279) после слова "древесины" дополнить словом "(лесоматериалов)".

Статья 5

Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2008, N 29, ст. 3418; 2017, N 31, ст. 4757) следующие изменения:

1) пункт 9 части 3 статьи 11 дополнить словом "(лесоматериалов)";

2) статью 37 после слова "древесины" дополнить словом "(лесоматериалов)";

3) пункт 5 части 8 статьи 45 после слова "древесины" дополнить словом "(лесоматериалов)";

4) в статье 48:

а) наименование дополнить словом "(лесоматериалов)";

б) часть 1 после слова "древесины" дополнить словом "(лесоматериалов)";

в) часть 2 после слова "древесины" дополнить словом "(лесоматериалов)".

Статья 6

Статью 245 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В целях проведения таможенного контроля в отношении древесины и продукции ее переработки осуществляется сопоставление данных, содержащихся в автоматизированной базе таможенных органов, с данными, содержащимися:

1) в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, - до 1 января 2023 года;

2) в федеральной государственной информационной системе лесного комплекса, - с 1 января 2023 года.".

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 6 настоящего Федерального закона.

2. Статья 6 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин