Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3599, 3616; 2009, N 11, ст. 1261; N 30, ст. 3735; 2011, N 1, ст. 54; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2014, N 11, ст. 1092; N 26, ст. 3337, 3386; 2015, N 27, ст. 3997; 2016, N 1, ст. 75; N 26, ст. 3887; 2018, N 24, ст. 3415; N 30, ст. 4547; N 32, ст. 5133, 5134; N 52, ст. 8100; N 53, ст. 8464; 2020, N 17, ст. 2725; 2021, N 6, ст. 958; N 18, ст. 3056) следующие изменения:

1) пункт 101 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

"101) создание лесных питомников и их эксплуатация;";

2) статью 391 изложить в следующей редакции:

"Статья 391. Создание лесных питомников и их эксплуатация

1. Создание лесных питомников (постоянных, временных) и их эксплуатация представляют собой деятельность, связанную с выращиванием саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород.

Для целей настоящего Кодекса под лесными питомниками понимаются территории, на которых расположены земельные, лесные участки с необходимой инфраструктурой, предназначенной для обеспечения выращивания саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород.

2. На лесных участках, предоставленных для создания и эксплуатации лесных питомников, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства и возведение некапитальных строений, сооружений, которые предназначены для обеспечения выращивания саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород (в том числе складов для хранения семян лесных растений, теплиц и других подобных объектов) и признаются объектами лесной инфраструктуры, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 13 настоящего Кодекса.

3. Для создания лесных питомников и их эксплуатации лесные участки государственным (муниципальным) учреждениям, указанным в части 2 статьи 19 настоящего Кодекса, предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

4. Создание лесных питомников и их эксплуатация допускаются на землях лесного фонда и землях иных категорий, если такая деятельность не противоречит их правовому режиму.

5. Правила создания лесных питомников и их эксплуатации устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

3) в части 5 статьи 43 слова "в том числе в охранных зонах указанных объектов," исключить;

4) в части 4 статьи 45 слова "охранных зонах линейных объектов" заменить словами "охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов";

5) статью 605 изложить в следующей редакции:

"Статья 605. Государственный лесопатологический мониторинг

1. Государственный лесопатологический мониторинг представляет собой систему наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и за происходящими в них процессами и явлениями, а также анализа, оценки и прогноза изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов в целях осуществления управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах.

2. Государственный лесопатологический мониторинг является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

3. Государственный лесопатологический мониторинг осуществляется с использованием наземных методов и (или) методов дистанционного зондирования.

4. Государственный лесопатологический мониторинг осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или государственным учреждением, подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.

5. Порядок осуществления государственного лесопатологического мониторинга устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

6) в статье 61:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству, в том числе с использованием саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках.";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента, проекта освоения лесов, проекта лесовосстановления или проекта лесоразведения в части воспроизводства лесов или лесоразведения является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного пользования лесными участками, прекращения сервитута, публичного сервитута.";

7) статьи 611- 631 изложить в следующей редакции:

"Статья 611. Государственный мониторинг воспроизводства лесов

1. Государственный мониторинг воспроизводства лесов представляет собой систему наблюдений за состоянием лесов, требующих воспроизводства, и лесов, в которых проводится их воспроизводство, а также анализа, оценки и прогноза изменения их состояния в целях осуществления управления в области воспроизводства лесов и обеспечения их воспроизводства.

2. Государственный мониторинг воспроизводства лесов является частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

3. Государственный мониторинг воспроизводства лесов включает в себя:

1) оценку изменения площади земель, на которых расположены леса;

2) выявление лесов, требующих воспроизводства;

3) оценку качественных и количественных характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов;

4) оценку установленных требований к выращиванию саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород в лесных питомниках;

5) оценку качества используемых при воспроизводстве лесов семян лесных растений и саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород;

6) оценку эффективности воспроизводства лесов, осуществляемого в том числе в соответствии со статьей 631 настоящего Кодекса.

4. Государственный мониторинг воспроизводства лесов осуществляется с использованием наземных методов и (или) методов дистанционного зондирования.

5. Государственный мониторинг воспроизводства лесов осуществляется уполномоченным федеральном органом исполнительной власти или государственным учреждением, подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.

6. Порядок осуществления государственного мониторинга воспроизводства лесов устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 62. Лесовосстановление

1. Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия.

2. Естественное лесовосстановление происходит вследствие природных процессов и осуществления мер содействия естественному лесовосстановлению, включающих сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и молодняка основных лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, уход за подростом основных лесных древесных пород, минерализацию поверхности почвы, а также иные мероприятия, предусмотренные правилами лесовосстановления.

3. Искусственное лесовосстановление представляет собой деятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений, в том числе посев, посадку саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, агротехнический уход за лесными насаждениями (рыхление почвы, уничтожение или предупреждение появления нежелательной растительности и другие мероприятия, направленные на повышение приживаемости саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород и улучшение условий их роста), а также иные мероприятия, предусмотренные правилами лесовосстановления, до момента отнесения земель, на которых осуществляется искусственное лесовосстановление, к землям, на которых расположены леса.

4. Комбинированное лесовосстановление представляет собой сочетание естественного и искусственного лесовосстановления.

5. Лесовосстановление проводится лицами, осуществляющими рубки лесных насаждений в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 291, статьей 30 и частью 41 статьи 32 настоящего Кодекса.

6. Лесовосстановление проводится в соответствии с проектом лесовосстановления, который разрабатывается в соответствии со статьей 891 настоящего Кодекса.

7. Правила лесовосстановления устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 63. Лесоразведение

1. Лесоразведение осуществляется на землях лесного фонда и на землях иных категорий в целях предотвращения эрозии почв и других связанных с повышением потенциала лесов целях.

2. Лесоразведение проводится в соответствии с проектом лесоразведения, который разрабатывается в соответствии со статьей 892 настоящего Кодекса.

3. Правила лесоразведения устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 631. Особенности осуществления лесовосстановления и лесоразведения отдельными категориями лиц

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, лица, использующие леса в соответствии со статьями 43 - 46 настоящего Кодекса, обязаны обеспечить лесовосстановление или лесоразведение на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, в том числе при установлении или изменении зон с особыми условиями использования территорий, предусмотренных статьей 21 настоящего Кодекса.

2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, лица, в интересах которых осуществляется перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе без принятия решения о переводе земельных участков из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, обязаны обеспечить лесовосстановление или лесоразведение на площади, равной площади лесных земель, находящихся на таком земельном участке, исключаемом из состава земель лесного фонда.

3. Лесовосстановление или лесоразведение, проводимое в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи на землях лесного фонда, осуществляется в субъекте Российской Федерации, на территории которого проведена рубка лесных насаждений или осуществлен перевод земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе без принятия решения о переводе земельных участков из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, либо по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на территориях иных субъектов Российской Федерации, определенных таким федеральным органом исполнительной власти.

4. Лесовосстановление или лесоразведение, проводимое в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, может осуществляться на землях иных категорий по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, осуществляют лесовосстановление или лесоразведение самостоятельно либо с привлечением за свой счет иных лиц. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, имеют право на договорной основе передать осуществление лесовосстановления или лесоразведения иным лицам, в том числе государственным (муниципальным) учреждениям, указанным в части 2 статьи 19 настоящего Кодекса.

6. Лица, указанные в частях 1, 2 и 5 настоящей статьи, не позднее чем через три года, если иное не установлено другими федеральными законами, после рубки лесных насаждений в случае, указанном в части 1 настоящей статьи, или после перевода земель лесного фонда в земли иных категорий в случае, указанном в части 2 настоящей статьи, обеспечивают посадку саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках, и агротехнический уход за лесными растениями основных лесных древесных пород в течение трех лет с момента посадки.

7. Настоящая статья не распространяется на следующие случаи:

1) использование лесов в соответствии с частью 5 статьи 43 и частью 4 статьи 45 настоящего Кодекса;

2) осуществление рубок лесных насаждений при осуществлении геологического изучения недр;

3) перевод земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов в целях создания особо охраняемых природных территорий федерального значения или в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства.

8. В случае, если лицом, в интересах которого осуществляется перевод земельного участка в составе земель лесного фонда в земли иных категорий, была осуществлена рубка лесных насаждений в границах такого участка, в связи с чем указанным лицом осуществлено лесовосстановление или лесоразведение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, обязанность по лесовосстановлению или лесоразведению, предусмотренная частью 2 настоящей статьи, не возникает в отношении части площади соответствующего земельного участка, на которой была осуществлена указанная рубка лесных насаждений.";

8) в части 2 статьи 66 слова "посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)" заменить словами "саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород";

9) в статье 83:

а) в пункте 11 части 1 слова "пунктами 36 и 37" заменить словами "пунктами 13 и 14";

б) дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. Полномочия, указанные в пунктах 2 - 6 части 9 настоящей статьи, могут осуществляться государственными учреждениями, подведомственными уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.";

10) статьи 891 и 892 изложить в следующей редакции:

"Статья 891. Проект лесовосстановления

1. Лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложена обязанность по лесовосстановлению, составляют проект лесовосстановления.

2. Проект лесовосстановления, составленный лицом, на которое возложена обязанность по лесовосстановлению, направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг на согласование в органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, в течение пятнадцати дней рассматривают поступившие проекты лесовосстановления и направляют лицу, составившему соответствующий проект, решение о согласовании проекта лесовосстановления или обоснованный отказ в его согласовании.

4. Форма, состав, порядок согласования проекта лесовосстановления, основания для отказа в его согласовании, а также требования к формату в электронной форме проекта лесовосстановления утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 892. Проект лесоразведения

1. Лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложена обязанность по выполнению работ по лесоразведению, составляют проекты лесоразведения.

2. Проект лесоразведения, составленный лицом, на которое возложена обязанность по лесоразведению, в случае осуществления лесоразведения в лесах направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг на согласование в органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса.

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, в течение пятнадцати дней рассматривают поступившие проекты лесоразведения и направляют лицу, составившему соответствующий проект, решение о согласовании проекта лесоразведения или обоснованный отказ в его согласовании.

4. Форма, состав, порядок согласования проекта лесоразведения, основания для отказа в его согласовании, а также требования к формату в электронной форме проекта лесоразведения утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

11) статью 90 изложить в следующей редакции:

"Статья 90. Государственная инвентаризация лесов

1. Государственная инвентаризация лесов представляет собой систему мероприятий по оценке состояния лесов, их количественных и качественных характеристик, выявления воздействия неблагоприятных факторов на леса, в том числе в результате нарушений законодательства, анализу качества проведения и результативности мероприятий по сохранению лесов, использованию лесов, а также по анализу, оценке и прогнозу изменения состояния лесов в целях стратегического планирования в области лесного хозяйства.

2. Государственная инвентаризация лесов проводится в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий.

3. Государственная инвентаризация лесов осуществляется с использованием наземных методов и (или) методов дистанционного зондирования.

4. Государственная инвентаризация лесов осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или государственным учреждением, подведомственным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.

5. Порядок проведения государственной инвентаризации лесов устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

12) часть 10 статьи 91 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Обобщение документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре, может осуществляться государственными учреждениями, подведомственными уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.";

13) в части 21 статьи 96 слова "субъектов Российской Федерации" исключить, слова "с частью 1 статьи 83" заменить словами "со статьями 81 - 83".

Статья 2

В статье 71 Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5279; 2021, N 6, ст. 958) слова ", за исключением органов, указанных" заменить словами "наряду с органами, указанными".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 4 февраля 2021 года N З-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 6, ст. 958) следующие изменения:

1) в пункте 31 статьи 1:

а) в абзаце втором слова "Федеральный государственный надзор в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней" заменить словами "Федеральный государственный надзор в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними";

б) в абзаце третьем слова "Федеральный государственный надзор в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней" заменить словами "Федеральный государственный надзор в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними";

в) в абзаце пятом слова "приемки, перевозки, переработки и хранения древесины и ее прослеживаемости, учета древесины и сделок с ней" заменить словами "транспортировки, хранения древесины и ее прослеживаемости, производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними";

г) в абзаце шестом слово "перевозки" заменить словом "транспортировки";

2) в статье 4:

а) в части 2 слова "в срок не позднее одного рабочего дня до дня" заменить словами "до начала";

б) пункт 4 части 6 изложить в следующей редакции:

"4) с 1 января 2022 года сопроводительный документ формируется в электронном виде с использованием единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней или специального, интегрированного с ней программного обеспечения, сведения о прекращении действия такого сопроводительного документа вносятся в указанную информационную систему;";

в) в части 8 слова "либо единой государственной системы учета древесины и сделок с ней" заменить словами "и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг";

3) в статье 5:

а) в части 2 слова "Пункты 6 - 11" заменить словами "Пункты 6 - 9, 11";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Пункт 10 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Статьи 2 и 3 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 10 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 марта 2022 года.

4. Положения частей 3 - 5, 7 и 8 статьи 631 Лесного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяются на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. Положение части 6 статьи 631 Лесного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в части обеспечения проведения агротехнического ухода за растениями основных лесных древесных пород применяется в отношении случаев рубки лесных насаждений или перевода земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе без принятия решения о переводе земельных участков из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, совершенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин