Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 345-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2001, N 53, ст. 5022; 2002, N 30, ст. 3026, 3033; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3113; 2006, N 1, ст. 20; 2007, N 1, ст. 11; N 31, ст. 3994; N 49, ст. 6063; 2009, N 1, ст. 21; N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4566; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3589; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7584, 7611; 2013, N 30, ст. 4065; 2015, N 1, ст. 43, 44, 47; N 27, ст. 3973; 2016, N 1, ст. 20; N 26, ст. 3871; N 27, ст. 4193, 4194; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17; N 31, ст. 4861; N 32, ст. 5082; N 49, ст. 7520; N 53, ст. 8486; 2019, N 30, ст. 4132; N 52, ст. 7799; 2020, N 17, ст. 2723; N 24, ст. 3740; N 52, ст. 8582; 2021, N 18, ст. 3069; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 11 июня, N 0001202106110081, 0001202106110068) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"К производству и обороту винодельческой продукции законодательство о виноградарстве и виноделии применяется в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы защиты винодельческой продукции по географическому указанию и наименованию места происхождения в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии.";

2) в статье 2:

а) подпункт 1 после слова "спирт-сырец," дополнить словами "спирты винный, виноградный,";

б) в подпункте 4 слово "виноматериалы" заменить словами "плодовые сброженные материалы", слово "фруктовое" заменить словом "плодовое";

в) в подпункте 7 слова "(в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки" заменить словами "(в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки";

г) подпункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) спиртные напитки - алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к плодовой алкогольной продукции, плодовым алкогольным напиткам и виноградосодержащим напиткам, в том числе спиртные напитки, произведенные из коньячных дистиллятов, винных и виноградных дистиллятов и спиртов (коньяк, виноградная водка, бренди);";

д) подпункт 10 дополнить словами "и не относится к винодельческой продукции";

е) подпункт 101 признать утратившим силу;

ж) подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) понятия, указанные в статье 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", для целей настоящего Федерального закона используются в значениях, определенных в статье 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации";";

з) подпункт 121 признать утратившим силу;

и) подпункт 122 изложить в следующей редакции:

"122) плодовая алкогольная продукция - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 6 до 15 процентов объема готовой продукции, произведенная в результате полного или неполного брожения дробленых свежих плодов (фруктов) одного вида или нескольких видов, либо плодового (фруктового) сусла, либо восстановленного концентрированного плодового (фруктового) сока с добавлением или без добавления сахаросодержащих продуктов, без добавления этилового спирта;";

к) подпункты 123 и 13 признать утратившими силу;

л) в подпункте 133 слова "из фруктов (фруктовое сусло)" заменить словами "из плодов, отличных от винограда (плодовое сусло)";

м) подпункт 134 признать утратившим силу;

н) дополнить подпунктом 135 следующего содержания:

"135) плодовые сброженные материалы - спиртосодержащая пищевая продукция с содержанием этилового спирта до 22 процентов объема готовой продукции, произведенная в результате полного или неполного брожения плодов, плодового сусла с добавлением или без добавления концентрированного плодового сусла, ректификованного концентрированного плодового сусла, разлитая в производственную или транспортную тару, предназначенная для производства алкогольной продукции и не подлежащая реализации населению;";

о) в подпункте 151 слово "виноматериалов" заменить словами "вина наливом (виноматериала)";

п) подпункты 23 - 26 признать утратившими силу;

р) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

"31) плодовый алкогольный напиток - алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта не более 22 процентов объема готовой продукции с насыщением или без насыщения двуокисью углерода, содержащая не менее 50 процентов объема готовой продукции плодовых сброженных материалов с добавлением или без добавления ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, и (или) плодового спирта, и (или) плодового дистиллята, с добавлением или без добавления сахаросодержащих продуктов, натуральных пищевых ароматизаторов, экстрактов отдельных частей растений или их дистиллятов, пищевых красителей растительного происхождения, воды.";

3) в абзаце девятом статьи 5 слово "(шампанского)" исключить;

4) в статье 8:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слова "вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных напитков без добавления этилового спирта, виноматериалов" заменить словами "вина, игристого вина, плодовой алкогольной продукции, плодовых алкогольных напитков без добавления этилового спирта, виноградосодержащих напитков без добавления этилового спирта, плодовых сброженных материалов";

в абзаце втором слова "вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных напитков без добавления этилового спирта, виноматериалов" заменить словами "вина, игристого вина, плодовой алкогольной продукции, плодовых алкогольных напитков без добавления этилового спирта, виноградосодержащих напитков без добавления этилового спирта, плодовых сброженных материалов";

в абзаце пятом слово "(шампанского)" исключить, слова "праве собственности или на праве аренды" заменить словами "праве собственности, аренды или на ином законном основании";

в абзаце шестом слово "(шампанского)" исключить;

в абзаце четырнадцатом слово "(шампанского)" исключить;

б) в подпункте 11 пункта 21 слово "(шампанского)" исключить;

в) в пункте 6:

в абзаце первом слово "(шампанского)" исключить;

в абзаце втором слово "(шампанского)" исключить;

5) в статье 11:

а) в пункте 1:

в абзаце первом второе предложение изложить в следующей редакции: "Производство из собственного винограда вина (в том числе вина, игристого вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения), виноградного сусла, их хранение, поставки и розничную продажу (за исключением виноградного сусла и вина наливом (виноматериала) вправе осуществлять сельскохозяйственные товаропроизводители.";

в абзаце втором слово "(шампанского)" исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Предусмотренный настоящим Федеральным законом порядок производства и оборота вина, игристого вина, который осуществляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица и индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, распространяется в том числе на осуществление ими производства и оборота российских вин защищенных наименований.";

б) в пункте 23:

абзац первый после слов "один год и более" дополнить словами "(или во владении на ином законном основании при производстве винодельческой продукции)";

в абзаце третьем слова "вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда, их хранение, поставки и розничную продажу" заменить словами "вина, игристого вина, виноградного сусла из собственного винограда, их хранение, поставки и розничную продажу (за исключением виноградного сусла и вина наливом (виноматериала)", слова "или в аренде" заменить словами ", аренде или на ином законном основании";

в абзаце четвертом слова "или на праве аренды" заменить словами ", аренды или на ином законном основании";

в) пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Производство российской винодельческой продукции защищенных наименований осуществляется винодельческими хозяйствами в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии с учетом положений настоящего Федерального закона.";

г) пункт 25 признать утратившим силу;

д) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"К особенностям розничной продажи винодельческой продукции применяется законодательство о виноградарстве и виноделии, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.";

6) в статье 12:

а) в абзаце первом пункта 5 слова "настоящего Федерального закона" дополнить словами "или статьей 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации";

б) в пункте 17 слова "винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, коллекционного коньяка, коллекционного вина, коллекционного ликерного вина, коллекционного игристого вина (шампанского)" заменить словами "российской винодельческой продукции защищенных наименований, винодельческой продукции, составляющей коллекцию винодельческой продукции";

7) в статье 13:

а) пункт 1 дополнить словами "и законодательством о виноградарстве и виноделии";

б) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: "Порядок регулирования импорта винодельческой продукции и контроль за качеством ввозимой винодельческой продукции осуществляются с учетом требований законодательства о виноградарстве и виноделии.";

8) в статье 14:

а) в пункте 1:

в абзаце четырнадцатом слово "(шампанского)" исключить;

в абзаце шестнадцатом слова "винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения" заменить словами "российской винодельческой продукции защищенных наименований";

б) в пункте 4:

в абзаце первом слова "об объеме собранного винограда и" исключить, слова "винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения" заменить словами "российской винодельческой продукции защищенных наименований";

в абзаце третьем слово "(шампанского)" исключить;

9) в статье 16:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слово "(шампанского)" исключить;

в абзаце третьем слово "(шампанского)" исключить;

б) подпункт 12 пункта 2 дополнить словами ", без соблюдения требований к розничной продаже винодельческой продукции, установленных законодательством о виноградарстве и виноделии";

в) в подпункте 1 пункта 3 слово "(шампанского)" исключить;

г) в пункте 10:

в абзаце четвертом слово "(шампанского)" исключить;

в абзаце пятом слово "(шампанского)" исключить;

10) в статье 18:

а) в пункте 3 слова "а также по каждому виду винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения" заменить словами "а также по каждому виду винодельческой продукции, российской винодельческой продукции защищенных наименований в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации";

б) в абзаце четвертом пункта 4 слово "(шампанское)" исключить;

11) в статье 19:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения" заменить словами "российской винодельческой продукции защищенных наименований";

в подпункте 6 слова "игристого вина (шампанского), фруктового вина, винных напитков без добавления этилового спирта, виноматериалов без добавления этилового спирта" заменить словами "игристого вина, плодовой алкогольной продукции, плодовых алкогольных напитков без добавления этилового спирта, виноградосодержащих напитков без добавления этилового спирта, плодовых сброженных материалов";

подпункт 12 после слов "один год и более" дополнить словами "(или во владении на ином законном основании при производстве винодельческой продукции)";

б) в пункте 13:

в абзаце первом слово "(шампанского)" исключить, после слов "организация представляет" дополнить словами "сертификат качества, подтверждающий членство в Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, а также";

в абзаце втором слова "произведенных ликерного вина, спиртных напитков, произведенных из винного, виноградного, коньячного дистиллятов (в том числе коньяка), с защищенным географическим указанием, защищенным наименованием места происхождения" заменить словами "произведенной российской винодельческой продукции защищенных наименований, не указанной в абзаце первом настоящего пункта,", после слов "организация представляет" дополнить словами "сертификат качества, подтверждающий членство в Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, а также";

в) в пункте 14:

в абзаце первом слова "произведенной винодельческой продукции" заменить словами "произведенных вина, игристого вина, в том числе вина, игристого вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения,";

в подпункте 6 слова "или аренде" заменить словами ", аренде или на ином законном основании";

в подпункте 7 слова "или аренде" заменить словами ", аренде или на ином законном основании";

в подпункте 8 слова "и произрастающих на винограднике кустов винограда" заменить словами "виноградных насаждений";

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) сертификат качества, подтверждающий членство в Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России (только для получения лицензии на производство, хранение и поставки вина, игристого вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения).";

г) в пункте 15 слова "или аренде" заменить словами ", аренде или на ином законном основании";

д) в абзаце первом пункта 12 слова "винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения" заменить словами "российской винодельческой продукции защищенных наименований";

е) в абзаце первом пункта 17 слово "(шампанского)" исключить;

ж) в абзаце втором пункта 20 слово "(шампанского)" исключить;

12) в пункте 31 статьи 20:

а) в подпункте 6 слово "собранного" исключить, после слов "винодельческой продукции," дополнить словами "урожайной декларации";

б) в подпункте 18 слово "(шампанского)" исключить;

в) в подпункте 19 слово "(шампанского)" исключить;

г) подпункт 20 изложить в следующей редакции:

"20) производство российской винодельческой продукции защищенных наименований с нарушением требований, установленных пунктом 24 статьи 11 настоящего Федерального закона и законодательством о виноградарстве и виноделии;";

д) дополнить подпунктами 26 и 27 следующего содержания:

"26) розлив в потребительскую упаковку вина наливом (виноматериала), приобретенного у других лиц крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями;

27) производство и оборот винодельческой продукции с нарушением требований, установленных законодательством о виноградарстве и виноделии.";

13) в пункте 4 статьи 241:

а) в подпункте 1 слова "технических регламентов" заменить словами "законодательства о виноградарстве и виноделии дополнительных";

б) подпункт 3 признать утратившим силу;

14) в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 1 статьи 25 слова "с содержанием в своем составе виноматериалов, произведенных" заменить словами "с использованием вина наливом (виноматериала), произведенного";

15) в пункте 1 статьи 26:

а) в абзаце одиннадцатом слово "(шампанского)" исключить;

б) в абзаце тринадцатом слова "коньяка, вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина и виноматериалов" заменить словами "винодельческой продукции";

в) в абзаце тридцать четвертом слово "(шампанского)" исключить;

г) абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

"производство винодельческой продукции с нарушением требований, установленных законодательством о виноградарстве и виноделии;";

д) абзац тридцать шестой признать утратившим силу;

е) дополнить абзацем следующего содержания:

"розлив в потребительскую упаковку вина наливом (виноматериала), приобретенного у других лиц крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями.";

16) в статье 27:

а) подпункт 2 пункта 12 после слов "один год и более" дополнить словами ", или во владении на ином законном основании при производстве винодельческой продукции";

б) подпункт 6 пункта 2 после слов "один год и более" дополнить словами ", или во владении на ином законном основании при производстве винодельческой продукции";

в) в пункте 22 слово "ликерного" заменить словом "крепленого";

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. До 1 января 2023 года юридические лица, которые имеют соответствующие лицензии и сведения о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 года N 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", лицензиаты, которые были созданы в Республике Крым или городе федерального значения Севастополе до 1 января 2015 года и имущество которых находится в собственности публично-правового образования, или участником которых является публично-правовое образование, или которые используют на праве аренды основное технологическое оборудование, находящееся в собственности публичноправового образования, осуществляющие производство вина, крепленого вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, вправе осуществлять на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя розничную продажу произведенной ими такой винодельческой продукции в розлив в стационарных торговых объектах, принадлежащих им на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или на праве аренды, срок которой определен договором и составляет один год и более, и (или) при оказании ими услуг общественного питания в местах оказания этих услуг при условии соблюдения требований настоящего Федерального закона, установленных к розничной продаже алкогольной продукции, розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также потреблению (распитию) алкогольной продукции.";

д) абзац второй пункта 11 после слова "дистиллятов" дополнить словами "винного, виноградного, коньячного";

е) в пункте 12:

в абзаце первом слова "винодельческой продукции с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения, в том числе коллекционной винодельческой продукции," заменить словами "российской винодельческой продукции защищенных наименований, в том числе винодельческой продукции, составляющей коллекцию винодельческой продукции,", слова "виноматериалов, произведенных" заменить словами "из вина наливом, крепленого вина наливом (виноматериала), произведенного", слова "винодельческой продукции с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения" заменить словами "российской винодельческой продукции защищенных наименований";

в абзаце втором слово "Виноматериалы" заменить словами "Вино наливом, крепленое вино наливом (виноматериал)", слова "таких виноматериалов" заменить словами "таких вина наливом, крепленого вина наливом (виноматериала)";

в абзаце третьем слово "виноматериалов" заменить словами "вина наливом, крепленого вина наливом (виноматериала)".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2019 года N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7786; 2020, N 50, ст. 8074) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

"1) правовые, организационные, технологические и экономические основы в области производства и оборота продукции виноградарства и винодельческой продукции (далее - область виноградарства и виноделия), если иное не предусмотрено законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции;";

б) часть 3 после слов "произведенной продукции виноградарства" дополнить словами "и продукции виноделия";

2) часть 5 статьи 2 признать утратившей силу;

3) в статье 3:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) автохтонное виноделие - деятельность по производству винодельческой продукции из автохтонных сортов винограда с применением исключительно технологических приемов и средств, описанных в открытых источниках не позднее 1903 года применительно к автохтонным сортам винограда;";

б) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11) автохтонный (аборигенный) сорт винограда - сорт винограда вида Vitis Vinifera, описанный в открытых источниках не позднее 1903 года под существующим наименованием, с характерными органолептическими характеристиками и определенной территорией произрастания, расположенной в границах виноградо-винодельческих зон;

12) ароматизированные виноградосодержащие напитки из виноградного сырья - пищевая алкогольная винодельческая продукция, которая произведена не менее чем на 75 процентов из вина, крепленого вина или виноградного сусла с использованием сахарозы, ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, настоев отдельных частей различных растений по специальной рецептуре и объемная доля этилового спирта в которой находится в диапазоне от 14,5 до 20 процентов;";

в) в пункте 2 слово "фактическую" исключить;

г) в пункте 3 слово "потенциальная" заменить словом "объемная";

д) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) бренди - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 37,5 процента, изготовленная из коньячного дистиллята и (или) винного дистиллята с добавлением или без добавления винного спирта в количестве, не превышающем 50 процентов от количества безводного этилового спирта в конечном продукте, выдержанных в контакте с древесиной дуба не менее шести месяцев;";

е) дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:

"41) винный дистиллят - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта менее 86 процентов, изготовленная дистилляцией (перегонкой) вина;

42) винный спирт - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 86 процентов, изготовленная дистилляцией (перегонкой) вина или винного дистиллята;";

ж) в пункте 6 слово "фактической" исключить;

з) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81) виноград, выращенный на территории Российской Федерации, - плоды виноградных насаждений, расположенных в границах территории Российской Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона;";

и) дополнить пунктом 121 следующего содержания:

"121) виноградная водка - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 37,5 процента, изготовленная из винного или виноградного дистиллята с добавлением или без добавления винного или виноградного спирта и имеющая вкус и аромат используемого сырья;";

к) в пункте 13 слова "участка виноградопригодных земель с расположенными на нем" заменить словами "земель или земельных участков (частей земельных участков) сельскохозяйственного назначения либо находящихся в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах с расположенными на них";

л) в пункте 14 слова "Федерации. Виды виноградного сусла: свежее, концентрированное, консервированное и концентрированное ректификованное" заменить словами "Федерации, объемная доля содержания этилового спирта в которой не превышает одного процента (виды виноградного сусла: свежее, концентрированное, консервированное и концентрированное ректификованное)";

м) дополнить пунктом 151 следующего содержания:

"151) виноградный дистиллят - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта менее 86 процентов, изготовленная дистилляцией (перегонкой) сброженных виноградных выжимок, дрожжевых и гущевых осадков, диффузионного сока;";

н) в пункте 16 слова "несброженный, но способный к брожению жидкий" и слово "фактическая" исключить;

о) дополнить пунктом 161 следующего содержания:

"161) виноградный спирт - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 86 процентов, изготовленная дистилляцией (перегонкой) сброженных виноградных выжимок, дрожжевых и гущевых осадков, диффузионного сока или виноградного дистиллята;";

п) в пункте 17 слово "территория" заменить словами "часть территории";

р) пункт 18 после слов "продукции виноградарства и" дополнить словом "(или)";

с) в пункте 19 слово "одинаковых" заменить словом "определенных";

т) пункт 20 после слов "виноградопригодные земли -" дополнить словами "земли или", после слов "в том числе" дополнить словами "земли или";

у) в пункте 21 слова "и фактическая" заменить словом "натуральная", слово "натурального" исключить;

ф) в пункте 22 слова "игристые виноградосодержащие напитки," исключить;

х) в пункте 24 слова "винный, виноградный и коньячный" заменить словами "коньячный дистиллят, винный и виноградный";

ц) в пункте 25 слова "независимо от" заменить словом "любой", слова "вина, крепленого вина, игристого вина и (или) виноградного сусла" заменить словами "винодельческой продукции в установленном законодательством Российской Федерации порядке";

ч) в пункте 26 после слов "имущественный комплекс" дополнить словами "(как зарегистрированный, так и не зарегистрированный в целом как объект недвижимости в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество)", слова "производства, переработки и хранения" заменить словами "производства и переработки", слова "а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги" заменить словами "и исключительные права на средства индивидуализации предприятия, его продукции, работ и услуг";

ш) пункты 27 и 28 признать утратившими силу;

щ) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32) газированный виноградосодержащий напиток - пищевая алкогольная винодельческая продукция, произведенная из вина, виноградного сусла, виноградосодержащих напитков из виноградного сырья исключительно путем насыщения диоксидом углерода частично или полностью искусственным способом и имеющая благодаря содержанию диоксида углерода в закрытой емкости избыточное давление не менее 150 килопаскалей при температуре 20 градусов Цельсия;";

э) в пункте 34 слова "виноградного сусла или вина, при открытии содержащей ее емкости выделяет углекислый газ, образованный исключительно в результате алкогольного брожения, благодаря содержанию углекислого газа имеет в закрытой емкости избыточное давление не менее 300 килопаскалей при температуре 20 градусов Цельсия и полное объемное содержание" заменить словами "свежего виноградного сусла, вина или их купажа (кюве), которая при открытии содержащей ее емкости выделяет диоксид углерода, образованный исключительно в результате спиртового брожения, которая благодаря содержанию диоксида углерода имеет в закрытой емкости избыточное давление не менее 300 килопаскалей, а для игристого жемчужного вина - от 100 до 300 килопаскалей, при температуре 20 градусов Цельсия и общая объемная доля", слово "должно" заменить словом "должна";

ю) дополнить пунктом 341 следующего содержания:

"341) игристое жемчужное вино - игристое вино, которое благодаря содержанию диоксида углерода имеет в закрытой емкости избыточное давление не менее 100 и не более 300 килопаскалей при температуре 20 градусов Цельсия;";

я) пункт 35 признать утратившим силу;

я1) пункт 36 дополнить словами "мезги или сусла";

я2) в пункте 37 слова "и фактическая объемная доля" заменить словами ", с общей объемной долей", слова "эндогенного характера в котором не превышает" заменить словом "более";

я3) пункт 38 изложить в следующей редакции:

"38) контрафактная продукция виноградарства и виноделия - продукция виноградарства и (или) продукция виноделия, являющиеся контрафактными в соответствии с гражданским законодательством;";

я4) в пункте 39 слова ", и фактическое объемное содержание" заменить словами "и общей объемной долей содержания", слова "в котором не превышает" заменить словом "более";

я5) в пункте 40 слова ", и фактическое объемное содержание" заменить словами "и общей объемной долей содержания", слова "в котором не превышает" заменить словом "более";

я6) в пункте 41 слово "фактическая" исключить;

я7) дополнить пунктами 411 - 413 следующего содержания:

"411) коньяк - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40 процентов, изготовленная из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет;

412) коньячный дистиллят - винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта от 55 до 70 процентов, полученная фракционированной дистилляцией (перегонкой) вина, полностью (на 100 процентов) произведенного из винограда вида Vitis Vinifera, а также из сортов, полученных скрещиванием сортов вида Vitis Vinifera с сортами других видов рода Vitis, за исключением гибридов прямых производителей;

413) коньяк России - коньяк, полностью (на 100 процентов) произведенный из винограда, выращенного на территории Российской Федерации;";

я8) в пункте 42 слова "и которая" заменить словами ", а при изготовлении вина типа херес до и после выдержки в контакте со специальными расами пленкообразующих винных дрожжей, и которая", слово "фактической" исключить;

я9) пункт 43 изложить в следующей редакции:

"43) кюве - купаж свежих виноградных сусел или вин, предназначенный для вторичной ферментации при изготовлении игристых вин;";

я10) в пункте 45 слова "сортов и клонов винограда" заменить словами "сортов, клонов и гибридных форм винограда на площади не более 5 га для каждого сорта", слова "и подлежащее лицензированию в упрощенном порядке" исключить;

я11) дополнить пунктом 471 следующего содержания:

"471) натуральная объемная доля этилового спирта - объемная доля этилового спирта в продукте до введения в продукт добавок экзогенного характера;";

я12) пункт 48 изложить в следующей редакции:

"48) недоброкачественная продукция виноградарства и виноделия - продукция виноградарства и (или) продукция виноделия, изготовленные с нарушением технологических правил производства продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом, и (или) не соответствующие предъявляемым к их качеству требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и (или) техническими регламентами Евразийского экономического союза;";

я13) дополнить пунктом 481 следующего содержания:

"481) общая объемная доля этилового спирта - сумма объемной доли этилового спирта и потенциальной объемной доли этилового спирта;";

я14) пункт 49 изложить в следующей редакции:

"49) объемная доля этилового спирта - число объемов этилового спирта при температуре 20 градусов Цельсия, содержащихся в 100 объемах продукта при указанной температуре;";

я15) дополнить пунктом 531 следующего содержания:

"531) потенциальная объемная доля этилового спирта - число объемов этилового спирта при температуре 20 градусов Цельсия, которые могут быть получены в результате полного сбраживания сахаров, содержащихся в 100 объемах продукта при указанной температуре;";

я16) в пункте 54 слова "напитки и" исключить, слова "и вторичная" заменить словами "или вторичная";

я17) в пункте 57 слова "российские вина" заменить словами "российская винодельческая продукция", слова "вино, крепленое вино, игристое вино" заменить словами "российская винодельческая продукция", слова "защиты вина" заменить словами "защиты винодельческой продукции";

я18) дополнить пунктами 571 и 572 следующего содержания:

"571) российская винодельческая продукция с защищенным географическим указанием - винодельческая продукция, за исключением виноградосодержащих напитков, которая изготовлена членами Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России из свежего винограда сорта или смеси сортов винограда вида Vitis Vinifera, сортов, полученных скрещиванием сортов вида Vitis Vinifera с сортами других видов рода Vitis, за исключением гибридов прямых производителей, выращенных членами Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России в границах определенной виноградо-винодельческой зоны и (или) виноградо-винодельческого района Российской Федерации, а также из продуктов его переработки, осуществленной членами Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, с использованием разрешенных технологических приемов виноградарства и виноделия, при изготовлении которой операции первичного и вторичного виноделия осуществляются в границах данных виноградо-винодельческой зоны и (или) виноградо-винодельческого района;

572) российская винодельческая продукция с защищенным наименованием места происхождения - винодельческая продукция, за исключением виноградосодержащих напитков, которая изготовлена членами Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России из свежего винограда сорта или смеси сортов винограда вида Vitis Vinifera, сортов, полученных скрещиванием сортов вида Vitis Vinifera с сортами других видов рода Vitis, за исключением гибридов прямых производителей, выращенных членами Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России в границах определенного виноградо-винодельческого терруара Российской Федерации, а также из продуктов его переработки, осуществленной членами Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, с использованием регламентированных для данного виноградо-винодельческого терруара технологических приемов виноградарства и виноделия, при изготовлении которой операции первичного и вторичного виноделия осуществляются в границах данного виноградо-винодельческого терруара;";

я19) в пункте 63 слова "рода Vitis" заменить словами "вида Vitis Vinifera";

я20) дополнить пунктами 631 и 632 следующего содержания:

"631) спиртная винодельческая продукция - коньячный дистиллят, винный и виноградный дистилляты и спирты, а также произведенные из них спиртные напитки: коньяк, виноградная водка, бренди;

632) спиртные напитки, произведенные из коньячных дистиллятов, винных и виноградных дистиллятов и спиртов, - коньяк, виноградная водка, бренди;";

я21) в пункте 66 слова ", за исключением разрешенных случаев применения в процессе изготовления продукции виноделия," исключить;

я22) пункт 68 изложить в следующей редакции:

"68) технический виноград винных сортов - технический виноград сортов, разрешенных Федеральной саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов России к применению для изготовления вина России и российской винодельческой продукции защищенных наименований;";

я23) в пункте 69 слова "вина наливом или обработанных купажей вин наливом" заменить словом "кюве";

я24) пункт 70 после слова "сахара" дополнить словами "и (или) концентрированного виноградного сусла, концентрированного ректификованного виноградного сусла";

я25) пункт 74 изложить в следующей редакции:

"74) фальсифицированная продукция виноградарства и виноделия - продукция виноградарства и (или) продукция виноделия, производимые или реализуемые под наименованием любого вида продукции виноградарства и (или) продукция виноделия и сопровождаемые ложной или неточной информацией (на этикетке, контрэтикетке, упаковочной таре или иным образом), вводящей потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения и (или) производителя продукции виноградарства и (или) продукции виноделия;";

я26) пункт 77 после слова "расами" дополнить словом "пленкообразующих";

я27) в пункте 79 слова "уполномоченном федеральном органе исполнительной власти" заменить словами "Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России";

я28) в пункте 80 слова "сахара и" заменить словами "сахара, концентрированного виноградного сусла, концентрированного ректификованного виноградного сусла и (или)";

4) в статье 6:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) установление технологических правил производства винодельческой продукции, обеспечивающих качество и безопасность такой продукции в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона;";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) предоставление предусмотренных настоящим Федеральным законом государственных услуг в сфере виноградарства и виноделия;";

в) пункт 12 признать утратившим силу;

г) пункт 13 дополнить словами "в соответствии с международными договорами Российской Федерации либо по соглашению заинтересованных сторон";

д) пункт 19 признать утратившим силу;

5) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России

1. Федеральной саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов России признается основанная на членстве по территориальному принципу некоммерческая организация, которая соответствует, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, требованиям, предъявляемым к саморегулируемым организациям Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", и на момент создания объединяет в своем составе виноградарские хозяйства и (или) винодельческие хозяйства, имеющие в собственности или на другом законном основании виноградные насаждения, общая площадь которых составляет не менее половины от общей площади виноградных насаждений Российской Федерации.

2. В составе Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России могут создаваться территориальные подразделения в границах виноградо-винодельческих зон, и (или) виноградо-винодельческих районов (виноградо-винодельческие советы), и (или) виноградо-винодельческих терруаров (виноградо-винодельческие комитеты).

3. Виноградо-винодельческие советы и виноградо-винодельческие комитеты могут создаваться при условии объединения в их составе виноградарских хозяйств и (или) винодельческих хозяйств, имеющих в собственности или на ином законном основании виноградные насаждения, общая площадь которых составляет не менее 50 процентов от площади виноградных насаждений, расположенных в границах соответствующих виноградо-винодельческих зон, и (или) виноградо-винодельческих районов, и (или) виноградо-винодельческих терруаров.

4. В составе постоянно действующего коллегиального органа управления Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России количество независимых членов должно составлять не менее двух пятых от общего числа членов. Избрание независимых членов постоянно действующего коллегиального органа управления Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России осуществляется ее членами из числа кандидатов, предложенных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

5. Размер вступительных, целевых и членских взносов Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России определяется пропорционально площади виноградных насаждений, находящихся в собственности или на ином законном основании каждого из ее членов.

6. При принятии решений членами Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России путем голосования учет голосов ее членов осуществляется пропорционально количеству виноградных насаждений, находящихся в собственности или на ином законном основании каждого из ее членов, при условии соблюдения ими порядка внесения членских взносов, установленного уставом Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России.

7. При принятии решений членами виноградо-винодельческих советов и виноградо-винодельческих комитетов путем голосования учет голосов ее членов осуществляется пропорционально количеству виноградных насаждений, находящихся в собственности или на ином законном основании каждого из ее членов и расположенных в границах соответствующих виноградо-винодельческих зон, и (или) виноградо-винодельческих районов, и (или) виноградо-винодельческих терруаров, если единогласным решением ее членов не предусмотрен иной порядок учета голосов по отдельным вопросам, относящимся к их компетенции.

8. Виноградо-винодельческие советы и виноградо-винодельческие комитеты могут использовать в своем наименовании географические наименования соответствующих виноградо-винодельческих зон, и (или) виноградо-винодельческих районов, и (или) виноградо-винодельческих терруаров.

9. Структура и функции Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, права и обязанности ее членов определяются в порядке, установленном Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

10. Наряду с функциями, установленными Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России осуществляет следующие функции:

1) установление не противоречащих требованиям законодательства о виноградарстве и виноделии дополнительных стандартов качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, производимых ее членами, и осуществление контроля за соблюдением данных стандартов;

2) определение виноградо-винодельческих зон, и (или) виноградовинодельческих районов, и (или) виноградо-винодельческих терруаров, в границах которых может осуществляться производство соответственно российской винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, российской винодельческой продукции с защищенным наименованием места происхождения;

3) установление и изменение границ виноградо-винодельческих зон, и (или) виноградо-винодельческих районов, и (или) виноградовинодельческих терруаров;

4) установление в отношении виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров дополнительных стандартов качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, содержащих в том числе перечень сортов винограда, технологических приемов и операций виноградарства и виноделия, а также технологических средств, применяемых для производства соответственно российской винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, российской винодельческой продукции с защищенным наименованием места происхождения, эмблем (знаков) качества виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров на основании решений соответствующих виноградо-винодельческих советов и виноградо-винодельческих комитетов;

5) разработка и выдача сертификатов качества Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, разработка эмблем (знаков) "Вино России", "Коньяк России" и наделение членов Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России правом использования таких эмблем (знаков) при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, коньяка, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации или лишение такого права;

6) составление расчета потребности в федеральных специальных марках для членов Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции;

7) сбор данных о виноградных насаждениях, принадлежащих членам Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России на основании паспортов виноградных насаждений, полученных от членов Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, и их представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

8) сбор данных о хозяйственном урожае на основании урожайных деклараций, полученных от членов Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, и их представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

9) участие совместно с органами государственной власти и органами местного самоуправления в разработке государственных и муниципальных программ по развитию виноградарства и виноделия, а также по вопросам планирования и развития виноградарства и виноделия;

10) осуществление иных функций, предусмотренных уставом Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России и федеральными законами.

11. Устанавливаемые Федеральной саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов России дополнительные стандарты качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, производимых ее членами, должны быть дифференцированы с учетом особенностей виноградо-винодельческих зон и (или) виноградо-винодельческих районов и виноградо-винодельческих терруаров, в границах которых члены Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России осуществляют виноградарство и (или) виноделие.

12. Дополнительные стандарты качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия для каждой виноградо-винодельческой зоны и (или) каждого виноградо-винодельческого района могут устанавливаться только на основании решения членов виноградо-винодельческого совета данной виноградо-винодельческой зоны и (или) данного виноградо-винодельческого района.

13. Дополнительные стандарты качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия для каждого виноградо-винодельческого терруара могут устанавливаться только на основании решения членов виноградо-винодельческого комитета данного виноградо-винодельческого терруара.

14. Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России выдает своим членам сертификат качества установленного ею образца, подтверждающий членство виноградарского хозяйства и (или) винодельческого хозяйства в Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России и соответствие производимой ими продукции виноградарства и (или) продукции виноделия дополнительным стандартам качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия. Члены Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России, получившие указанный сертификат качества, вправе размещать на этикетке, контрэтикетке, упаковочной таре производимых ими продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, а также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" эмблему (знак) Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России и указывать информацию о своем членстве в Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России.

15. В случае нарушения членом Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России установленных дополнительных стандартов качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия действие выданного ему сертификата качества подлежит приостановлению в порядке и на срок, которые предусмотрены внутренними документами Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России. Размещение эмблемы (знака) качества Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России на этикетке, контрэтикетке, упаковочной таре вновь производимых продукции виноградарства и (или) продукции виноделия на официальном сайте члена Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не допускается в период, в течение которого действие выданного члену Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России сертификата качества является приостановленным.";

6) в статье 10:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Признание земель или земельного участка виноградопригодными землями осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании исследования их географических и почвенно-климатических характеристик по заявлению собственника или иного законного правообладателя земельного участка или Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России. Безусловным основанием для включения земель или земельного участка в состав виноградопригодных земель является факт их использования для возделывания виноградников не менее пяти лет в течение последних пятидесяти лет.";

б) часть 2 после слова "Порядок" дополнить словами "признания земель виноградопригодными и";

в) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Допускается ведение виноградарства и виноделия на землях, земельных участках в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах или на землях, земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, не признанных виноградопригодными землями.";

7) пункт 2 части 2 статьи 11 после слов "виноградопригодных земель" дополнить словами "(при наличии)";

8) в статье 12:

а) пункт 2 части 2 после слов "виноградопригодных земель" дополнить словами "(при наличии)";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Данные, предусмотренные пунктами 3, 6 - 11 части 2 настоящей статьи, указываются в отношении каждого сорта винограда, входящего в состав виноградного насаждения.";

в) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Порядок ведения паспорта виноградного насаждения, включающий в себя правила составления паспорта виноградного насаждения, внесения в него изменений, его направления в территориальные органы уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также форму паспорта виноградного насаждения устанавливает Правительство Российской Федерации.";

9) в части 1 статьи 14 слова "Российской Федерации" исключить;

10) в части 5 статьи 16 слова "предоставления, порядок" заменить словами "предоставления и контроля за достоверностью содержащихся в ней сведений, а также порядок", слово "спиртсодержащей" заменить словом "спиртосодержащей";

11) статью 17 изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Дегустационные комиссии

1. Для проведения регулярной органолептической оценки качества продукции виноградарства и (или) продукции виноделия Федеральной саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов России создается система дегустационных комиссий, состоящая из центральной дегустационной комиссии и дегустационных комиссий виноградовинодельческих советов и виноградо-винодельческих комитетов, осуществляющих проведение органолептической оценки продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, произведенных на территориях соответствующих виноградо-винодельческой зоны и виноградо-винодельческого терруара виноградарскими хозяйствами и (или) винодельческими хозяйствами, включая российскую винодельческую продукцию с защищенным географическим указанием, российскую винодельческую продукцию с защищенным наименованием места происхождения.

2. Определение состава дегустационных комиссий виноградо-винодельческих советов и виноградо-винодельческих комитетов осуществляется голосованием их членов.";

12) в статье 18:

а) в части 2:

в пункте 1 слова "объемное содержание" заменить словами "объемная доля", слова "(натурального спирта)" заменить словами "(натуральная объемная доля этилового спирта)";

в пункте 2 слова "объемное содержание" заменить словами "объемная доля", слова "(натурального спирта)" заменить словами "(натуральная объемная доля этилового спирта)";

б) в части 3:

в пункте 1 слово "бутылочный" исключить;

в пункте 2 слово "бутылочный" исключить;

в) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Коньяки по периоду выдержки подразделяются на:

1) ординарные:

а) коньяк трехлетний - коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее трех лет в контакте с древесиной дуба;

б) коньяк четырехлетний - коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее четырех лет в контакте с древесиной дуба;

в) коньяк пятилетний - коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее пяти лет в контакте с древесиной дуба;

2) марочные:

а) коньяк выдержанный "КВ" - коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее шести лет в дубовых бочках или дубовых бутах;

б) коньяк выдержанный высшего качества "КВВК" - коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее восьми лет в дубовых бочках или дубовых бутах;

в) коньяк старый "КС" - коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее десяти лет в дубовых бочках или дубовых бутах;

г) коньяк очень старый "ОС" - коньяк, изготовленный из коньячных дистиллятов, выдержанных не менее двадцати лет в дубовых бочках или дубовых бутах;

3) коллекционные - марочные коньяки, дополнительно выдержанные в дубовых бочках или дубовых бутах не менее трех лет, без учета послекупажного отдыха.";

г) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Продолжительность отдыха после купажа для ординарных коньяков составляет не менее трех месяцев, для марочных коньяков "КВ" и "КВВК" не менее девяти месяцев, для марочных коньяков "КС" и "ОС" - не менее двенадцати месяцев.";

13) в статье 19:

а) в подпункте "в" пункта 6 слово "N-винилпирролидон" заменить словами "поливинилполипирролидон, поливинилпирролидон, в том числе";

б) в пункте 9 слова "углекислого газа" заменить словами "диоксида углерода";

в) в пункте 10 слова "в закрытом резервуаре" заменить словами "в герметичной емкости";

г) пункт 13 дополнить словами ", за исключением сульфитации сусла, направляемого на изготовление коньячного дистиллята";

д) в пункте 14 слова "ягоды винограда" заменить словами "виноградной ягоды", слова "прессования, стекания и мацерации" заменить словами "технологических операций";

е) в пункте 18 слова "углекислого газа" заменить словами "диоксида углерода";

ж) пункт 21 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) препараты, содержащие кислотопонижающие бактерии;";

14) в статье 20:

а) в части 2 слово "утверждаются" заменить словом "устанавливаются";

б) в части 3 слова "вина, крепленого вина, игристого вина" заменить словами "виноградного сусла, вина, крепленого вина, игристого вина, коньяка и коньячного дистиллята", после слов "а также" дополнить словом "использование";

в) в части 4 слова "вина, крепленого вина, игристого вина" заменить словами "виноградного сусла, вина, крепленого вина, игристого вина, коньяка и коньячного дистиллята";

г) в части 6 слова "установленных законодательством Российской Федерации" заменить словами "требований, установленных настоящим Федеральным законом, и";

15) в статье 21:

а) наименование дополнить словами ", коньяка и коньячного дистиллята, используемого для его производства";

б) абзац первый изложить в следующей редакции:

"При обработке виноградного сусла, вина, крепленого вина, игристого вина, коньяка и коньячного дистиллята, используемого для его производства, на любой стадии производственного процесса разрешается применение следующих технологических приемов, операций и средств:";

в) пункт 4 дополнить словами ", за исключением сульфитации сусла, направляемого на изготовление коньяка и коньячного дистиллята";

г) пункт 8 дополнить словом ", электродиализ";

д) в пункте 12 слово "сорбата" заменить словом "аскорбата";

е) в пункте 14 слова "поливинилимидазола поливинилпирролидона" заменить словами "поливинилимидазол-поливинилпирролидона";

ж) в пункте 15 слова "в виде винной суспензии" заменить словами "и дрожжей Schizosaccharamyces для биологического кислотопонижения";

з) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21) купажирование, осуществляемое путем смешивания свежего виноградного сусла и (или) виноградного сусла в состоянии брожения и (или) вина, крепленого вина, коньячного дистиллята, изготовленных из разных сортов винограда, разного происхождения, одного года или разных лет урожая. В купаже коньяка могут участвовать коньячный дистиллят, умягченная вода, сахарный сироп, сахарный колер, спиртованные и душистые воды, купажные коньяки. При купажировании вин, крепленых вин, коньяков разных лет урожая полученной партии винодельческой продукции присваивается год урожая самого молодого вина, крепленого вина, коньяка, направляемого в купаж;";

и) пункты 22 - 24 признать утратившими силу;

16) в статье 22:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"При обработке виноградного сусла помимо указанных в статье 21 настоящего Федерального закона технологических приемов, операций и средств разрешается применение следующих технологических приемов, операций и средств:";

б) в пункте 1:

в подпункте "д" слова "углекислого газа" заменить словами "диоксида углерода";

подпункт "з" дополнить словами ", за исключением сульфитации сусла, направляемого на изготовление коньячного дистиллята и коньяка";

в) в подпункте "в" пункта 3 слово "алкогольного" заменить словом "спиртового";

17) в статье 23:

а) наименование дополнить словами ", коньяка и коньячного дистиллята, используемого для его производства";

б) абзац первый изложить в следующей редакции:

"При производстве вина, крепленого вина, игристого вина, коньяка и коньячного дистиллята, используемого для его производства, помимо указанных в статье 21 настоящего Федерального закона технологических приемов, операций и средств разрешается применение следующих технологических приемов и операций:";

в) в пункте 1:

подпункт "е" после слова "Schizosaccharamyces" дополнить словами "и молочно-кислые бактерии";

дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) винная кислота;";

г) в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 2 слова "N-винилпирролидон с диметакриловым эфиром триэтиленгликоля сополимера" заменить словами "поливинилпирролидон, поливинилполипирролидон сополимера";

д) в пункте 4:

подпункт "б" после слов "крепленому вину" дополнить словом ", коньяку";

дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания:

"в) тираж - технологический прием производства российского шампанского, заключающийся в розливе тиражной смеси в бутылки и их укупоривании для вторичной ферментации и выдержки;

г) ремюаж - технологический прием производства российского шампанского, заключающийся в сведении осадка в бутылке на пробку в пюпитрах или установках автоматического действия;";

е) в пункте 5:

подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) дегоржаж - технологический прием производства российского шампанского, заключающийся в удалении осадка из бутылки после ремюажа;";

дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) добавление экспедиционного ликера при производстве игристых вин.";

18) в статье 24:

а) наименование дополнить словами "и коньяка, а также виноградного сусла и коньячного дистиллята, используемого для их производства";

б) в абзаце первом слова ", виноградного сусла" заменить словами "и коньяка, а также виноградного сусла и коньячного дистиллята";

в) в пункте 2 слова "к свежему винограду или виноградному суслу до брожения или на стадии сбраживания" заменить словами "на любом этапе производства";

г) в пункте 3 слова "объемного содержания этилового спирта либо" заменить словами "объемной доли содержания этилового спирта", слова ", либо за счет" заменить словом "или";

д) пункт 4 дополнить словами ", и для изготовления сахарного сиропа и сахарного колера, используемых при производстве коньяка";

е) пункт 6 дополнить словами ", за исключением использования сахарного колера при производстве коньяка";

ж) пункт 7 дополнить словами ", за исключением применения воды при производстве коньяка";

з) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) спиртование, то есть добавление этилового спирта из пищевого сырья или винного дистиллята и (или) спирта, в том числе ректификованного, или виноградного дистиллята и (или) спирта, в том числе ректификованного, или фруктового дистиллята, в том числе ректификованного, или медового дистиллята в отдельности или в сочетании, за исключением применения этилового спирта из пищевого сырья или винного дистиллята и (или) спирта, в том числе ректификованного, или виноградного дистиллята и (или) спирта, в том числе ректификованного, или коньячного дистиллята для производства крепленых вин, а также винного дистиллята, в том числе ректификованного, или виноградного дистиллята, в том числе ректификованного, или коньячного дистиллята для изготовления ликера, используемого для производства игристого вина;";

и) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) переработка или использование в целях производства вина, крепленого вина, игристого вина, коньяка, а также виноградного сусла и коньячного дистиллята, используемых при их производстве, импортированных в Российскую Федерацию винограда, вина, в том числе вина наливом (виноматериала), винного спирта и (или) дистиллята, виноградного спирта и (или) дистиллята, коньячного дистиллята, виноградного сусла, в том числе консервированного, либо концентрированного, либо ректификованного, либо находящегося в состоянии брожения, мезги, виноградного сока, мистеля;";

к) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) купажирование и ассамбляж винодельческой продукции, произведенной в иностранных государствах, с винодельческой продукцией, производимой в Российской Федерации;";

л) в пункте 13 слова "углекислого газа" заменить словами "диоксида углерода";

19) в статье 25:

а) в части 1:

пункт 9 признать утратившим силу;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) спирт этиловый из пищевого сырья, винный дистиллят и (или) спирт, в том числе ректификованный, виноградный дистиллят и (или) спирт, в том числе ректификованный, коньячный дистиллят при производстве крепленых вин.";

б) в части 2 слово "вспомогательные" заменить словом "технологические";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Перечень сортов технического винограда, разрешенных к применению при производстве вина России, российской винодельческой продукции защищенных наименований, устанавливается Федеральной саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов России.";

20) в статье 26:

а) в части 2 первое предложение дополнить словами ", при этом информация о месте происхождения и годе урожая винограда указывается контрастным, легкочитаемым шрифтом размером (кеглем) не менее 12 пунктов", второе предложение исключить, слова "(контрэтикетке, кольеретке)" заменить словами "и контрэтикетке";

б) в части 3 слова "фактическое объемное содержание" заменить словами "объемная доля";

в) в части 4 слова "слова "вино" и производных от него" заменить словами "слов "вино", "коньяк" и производных от них";

г) в части 5 слово "фактическое" и слова "алкогольной продукции" исключить, слова "таких напитков" заменить словами "такой продукции", после слова "должно" дополнить словом "(должна)";

д) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью (на 100 процентов) произведенного из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование "Коньяк России".";

21) в статье 27:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Особые требования к коллекции винодельческой продукции устанавливаются Федеральной саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов России по предложению территориального подразделения, в виноградо-винодельческой зоне которого расположена коллекция винодельческой продукции.";

б) в части 4 слова "Винодельческая продукция, составляющая" заменить словами "Образцы, составляющие", слово "может" заменить словом "могут";

в) в пункте 3 части 5 слова "вин, крепленых вин, игристых вин" заменить словами "винодельческой продукции";

22) в статье 28:

а) в части 2 слова "в себя" исключить, слово "общего" заменить словами "от общего", дополнить словами "и не менее трех четвертей наименований винодельческой продукции данного вида, произведенных и отгруженных со склада производителя в течение календарного года составления рейтинга";

б) в части 3 слова "в себя" исключить, слово "общего" заменить словами "от общего", дополнить словами ", и не менее трех четвертей наименований винодельческой продукции данного вида, произведенных и отгруженных со склада производителя в течение календарного года составления рейтинга";

в) в части 6 слово "образцов" исключить, слова "уполномоченном федеральном органе исполнительной власти" заменить словами "Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России";

г) в части 7 слово "образцов" исключить, слова "региональной дегустационной комиссией или независимой дегустационной комиссией, аккредитованной при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти" заменить словами "дегустационными комиссиями виноградо-винодельческих советов и виноградо-винодельческих комитетов или независимыми дегустационными комиссиями, аккредитованными при Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России";

д) в части 12 слова "в собственности, аренде или на ином законном основании" заменить словами "в собственности или аренде";

23) в наименовании главы 4 слово "вина" заменить словами "винодельческой продукции";

24) статью 29 изложить в следующей редакции:

"Статья 29. Российская национальная система защиты винодельческой продукции по географическому указанию и наименованию места происхождения

Российская национальная система защиты винодельческой продукции по географическому указанию и наименованию места происхождения представляет собой комплекс мер, направленных на обеспечение охраны и защиты винодельческой продукции, произведенной в рамках правового режима охраны российского защищенного географического указания и защищенного наименования места происхождения, и контроля за соблюдением такого режима.";

25) в статье 30:

а) в части 2 слова "Правительством Российской Федерации по представлению уполномоченного федерального органа исполнительной власти" заменить словами "Федеральной саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов России";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Границы виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов и виноградо-винодельческих терруаров определяются и изменяются Федеральной саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов России по предложению субъектов виноградарства и виноделия.";

26) статью 31 изложить в следующей редакции:

"Статья 31. Российская винодельческая продукция защищенных наименований

1. Российской винодельческой продукцией защищенных наименований в рамках российской национальной системы защиты винодельческой продукции по географическому указанию и наименованию места происхождения являются российская винодельческая продукция с защищенным географическим указанием и российская винодельческая продукция с защищенным наименованием места происхождения.

2. Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России с привлечением специализированных научно-исследовательских учреждений определяет виноградо-винодельческие зоны, виноградо-винодельческие районы и виноградо-винодельческие терруары, в границах которых может осуществляться производство российской винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, российской винодельческой продукции с защищенным наименованием места происхождения, а также устанавливает в отношении каждых таких виноградо-винодельческой зоны, виноградовинодельческого района, виноградо-винодельческого терруара дополнительные стандарты качества, содержащие в том числе перечень сортов винограда, технологические приемы и операции виноградарства и виноделия и технологические средства, применяемые для производства российской винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, российской винодельческой продукции с защищенным наименованием места происхождения, по предложению виноградовинодельческих советов и виноградо-винодельческих комитетов, объединяющих винодельческие хозяйства или виноградарские хозяйства и винодельческие хозяйства, имеющие виноградарские предприятия и винодельческие предприятия на территории соответствующей географическому указанию виноградо-винодельческой зоны и (или) виноградо-винодельческого района, соответствующего наименованию места происхождения виноградо-винодельческого терруара.

3. Производство российской винодельческой продукции защищенных наименований осуществляется в соответствии с дополнительными стандартами качества, устанавливаемыми Федеральной саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов России и содержащими в том числе следующую информацию:

1) наименование виноградо-винодельческого терруара, виноградовинодельческого района или виноградо-винодельческой зоны;

2) физико-химические, микробиологические и органолептические характеристики российской винодельческой продукции защищенных наименований;

3) сортовой состав виноградных насаждений, специальные технологические приемы и операции виноградарства и виноделия, а также применяемые технологические средства;

4) учетные номера виноградных насаждений в федеральном реестре виноградных насаждений, из винограда которых произведена российская винодельческая продукция защищенных наименований;

5) особые качества российской винодельческой продукции защищенных наименований, обусловленные особенностями технологии производства или места происхождения используемого винограда.

4. При производстве российской винодельческой продукции с защищенным географическим указанием запрещается осуществление технологических операций, допускающих возможность купажирования российской винодельческой продукции, произведенной из винограда различных виноградо-винодельческих зон и (или) виноградовинодельческих районов.

5. При производстве российской винодельческой продукции с защищенным наименованием места происхождения запрещается осуществление технологических операций, допускающих возможность купажирования российской винодельческой продукции, произведенной из винограда различных виноградо-винодельческих терруаров.

6. Определение соответствия органолептических характеристик российской винодельческой продукции защищенных наименований осуществляется дегустационной комиссией, состоящей из представителей центральной дегустационной комиссии при Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России и дегустационных комиссий виноградо-винодельческих советов и виноградо-винодельческих комитетов, объединяющих виноградарские хозяйства и (или) винодельческие хозяйства, имеющие виноградарские и (или) винодельческие предприятия на территориях соответствующих виноградо-винодельческих зон, виноградо-винодельческих районов, виноградо-винодельческих терруаров.

7. Определение соответствия физико-химических и микробиологических характеристик российской винодельческой продукции защищенных наименований установленным частью 3 настоящей статьи дополнительным стандартам качества осуществляется специализированными лабораториями, аккредитованными при Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России.

8. Информация о содержании утвержденного перечня сортов винограда, технологических приемов и операций виноградарства и виноделия, а также используемых технологических средств, применяемых для производства российской винодельческой продукции защищенных наименований применительно к каждым виноградо-винодельческой зоне, виноградо-винодельческому району, виноградо-винодельческому терруару, о содержании дополнительных стандартов качества производства российской винодельческой продукции защищенных наименований и результатах проверок их органолептических, физико-химических и микробиологических характеристик является общедоступной.

9. Публикация информации, указанной в части 8 настоящей статьи, осуществляется Федеральной саморегулируемой организацией виноградарей и виноделов России, в том числе посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

27) в статье 32:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 32. Особенности маркировки российской винодельческой продукции защищенных наименований";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Производители российской винодельческой продукции защищенных наименований вправе указывать на этикетке и контрэтикетке такой продукции, а также в ее наименовании географическое наименование виноградо-винодельческой зоны, виноградо-винодельческого района и (или) виноградо-винодельческого терруара, в том числе слова, производные от этих наименований.";

в) в части 2 слова "и слов" заменить словами "в том числе слов", слова "российских вин защищенного наименования" заменить словами "российской винодельческой продукции защищенных наименований в порядке, установленном", дополнить словами ", и только в отношении российской винодельческой продукции защищенных наименований, произведенной из винограда, выращенного в границах виноградовинодельческих зон, виноградо-винодельческих районов и (или) виноградо-винодельческих терруаров, включающих в себя соответствующие географические объекты";

г) в части 3 слова "защищенного наименования" заменить словами "защищенных наименований";

28) в части 3 статьи 33 слова "тех субъектов" заменить словами "российских субъектов", слово ", произведенные" исключить, слова "фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции" заменить словами "фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции виноградарства и виноделия";

29) в статье 34:

а) пункт 2 части 2 дополнить словами ", их посадку, расходов на обеспечение закладки виноградников и ухода за ними, включая приобретение и установку шпалер, противоградной сетки, осуществление мелиорационных мероприятий, в том числе установку систем ирригации и орошения, уходные работы в течение четырех лет с даты высадки виноградных насаждений, раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников и рекультивацию раскорчеванных площадей";

б) в части 3:

в абзаце первом слова "фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции" заменить словами "фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции виноградарства и виноделия";

в пункте 1 слова "продукции виноделия на основе методов" заменить словами "продукции виноделия, в том числе на основе методов масс-спектрометрии,", слова "фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции" заменить словами "фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции виноградарства и виноделия";

в пункте 3 слова "фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции" заменить словами "фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции виноградарства и виноделия";

30) статью 42 признать утратившей силу;

31) в статье 44:

а) в части 1 слова "физико-химических, микробиологических и органолептических" заменить словами "физико-химических и микробиологических";

б) в части 2 слова "уполномоченном федеральном органе исполнительной власти" заменить словами "Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России";

в) в части 3 слова "уполномоченном федеральном органе исполнительной власти" заменить словами "Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России";

32) в пункте 4 части 2 статьи 45 слова "фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции" заменить словами "фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции виноградарства и виноделия";

33) статью 47 изложить в следующей редакции:

"Статья 47. Фальсифицированная, недоброкачественная и контрафактная продукция виноградарства и виноделия

1. В Российской Федерации запрещаются производство и реализация фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции виноградарства и виноделия.

2. Запрещается ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции виноградарства и виноделия.

3. Фальсифицированная и недоброкачественная продукция виноградарства и виноделия, произведенная на территории Российской Федерации, подлежит изъятию и последующему уничтожению. Фальсифицированная и недоброкачественная продукция виноградарства и виноделия, ввезенная на территорию Российской Федерации, подлежит изъятию и последующему уничтожению или вывозу с территории Российской Федерации. Контрафактная продукция виноградарства и виноделия подлежит изъятию и последующему уничтожению.

4. Вывоз с территории Российской Федерации фальсифицированной и недоброкачественной продукции виноградарства и виноделия, ввезенной на территорию Российской Федерации, осуществляется за счет лица, осуществившего ее ввоз на территорию Российской Федерации.

5. Расходы, связанные с уничтожением фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции виноградарства и виноделия, возмещаются ее владельцем.

6. Порядок уничтожения изъятой фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции виноградарства и виноделия устанавливается Правительством Российской Федерации.";

34) в статье 49:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. В течение семи лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона использование концентрированного виноградного сусла или концентрированного ректификованного виноградного сусла допускается для повышения сахаристости вина путем добавления к вину на этапе подготовки к розливу и розлива в количестве, не превышающем 7 процентов в общем объеме продукции, за исключением его использования при производстве российских вин защищенных наименований.";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. В течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона положения пункта 11 статьи 24 настоящего Федерального закона не применяются к концентрированному виноградному суслу или концентрированному ректификованному виноградному суслу, произведенным за пределами территории Российской Федерации и используемым в пределах и для целей, которые установлены частью 2 настоящей статьи.";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона вином России наряду с вином, крепленым вином, игристым вином, полностью (на 100 процентов) произведенным из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, признается вино, крепленое вино, игристое вино, произведенные из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, с добавлением в пределах и для целей, которые установлены частью 2 настоящей статьи, концентрированного виноградного сусла или концентрированного ректификованного виноградного сусла, произведенных за пределами территории Российской Федерации. К розничной продаже таких вина, крепленого вина, игристого вина в течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона применяются правила, установленные частью 3 статьи 32 настоящего Федерального закона.";

г) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Положения частей 2 и 4 статьи 26 настоящего Федерального закона в отношении алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода, применяются начиная с 1 января 2022 года.";

д) дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:

"6. В течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона при производстве игристого вина допускается использование тиражной смеси, находившейся на 18 декабря 2019 года на бутылочной выдержке в целях вторичной ферментации и приготовленной с использованием импортированных в Российскую Федерацию вина, в том числе вина наливом (виноматериала), концентрированного виноградного сусла, концентрированного ректификованного виноградного сусла.

7. Винодельческая продукция, за исключением коньяка, бренди, произведенная и зафиксированная в единой государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не позднее дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежит розничной реализации в порядке и на условиях, которые действовали до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. При розничной реализации такой продукции ее выкладка должна осуществляться отдельно от продукции, произведенной после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.".

Статья 3

Внести в статью 1 Федерального закона от 22 декабря 2020 года N 436-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 52, ст. 8582; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 11 июня, N 0001202106110081) следующие изменения:

1) в подпункте "г" пункта 8:

а) абзац второй дополнить словами ", технологических правилах производства винодельческой продукции, требованиях, установленных законодательством о виноградарстве и виноделии,";

б) абзац третий дополнить словами ", технологических правил производства винодельческой продукции, законодательства о виноградарстве и виноделии,";

2) абзац второй пункта 10 дополнить словами ", технологических правил производства винодельческой продукции, требованиям, установленным законодательством о виноградарстве и виноделии";

3) абзац четвертый подпункта "в" пункта 16 дополнить словами ", технологическим правилам производства винодельческой продукции, требованиям, установленным законодательством о виноградарстве и виноделии";

4) абзац шестой подпункта "а" пункта 20 дополнить словами ", технологическим правилам производства винодельческой продукции, требованиям, установленным законодательством о виноградарстве и виноделии";

5) в пункте 21:

а) подпункт "в" дополнить словами ", технологическим правилам производства винодельческой продукции, требованиям, установленным законодательством о виноградарстве и виноделии";

б) абзац второй подпункта "д" дополнить словами ", технических условий в области производства и оборота алкогольной продукции, технологических правил производства винодельческой продукции, требований, установленных законодательством о виноградарстве и виноделии".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений частей 2 - 4, 6 и 7 статьи 49 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 26 июня 2020 года.

3. В течение семи лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона допускается в целях производства коньяка переработка или использование коньячного дистиллята, произведенного за пределами территории Российской Федерации.

4. Коньяк, бренди, произведенные и зафиксированные в единой государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не позднее дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат розничной реализации в порядке и на условиях, которые действовали до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. При розничной реализации такой продукции ее выкладка должна осуществляться отдельно от продукции, произведенной после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. Установить, что организации, имеющие на день вступления в силу настоящего Федерального закона действующие лицензии на закупку, хранение, и поставки, розничную продажу алкогольной продукции или розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания вправе осуществлять в 2021 году деятельность, предусмотренную указанными лицензиями в отношении фруктового вина и винных напитков (которые произведены не из винограда), при условии соблюдения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" к закупке, хранению и поставкам указанной алкогольной продукции.

6. Установить, что организации, имеющие на день вступления в силу настоящего Федерального закона действующие лицензии на производство, хранение и поставки фруктового вина или на производство, хранение и поставки винных напитков (которые произведены не из винограда), вправе:

1) осуществлять до 1 октября 2021 года деятельность по хранению и поставкам указанной продукции при условии соблюдения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" к хранению и поставкам указанной алкогольной продукции;

2) подать до 1 сентября 2021 года заявление о переоформлении указанных лицензий.

Президент Российской Федерации В. Путин