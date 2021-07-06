Автоматическим камерам фиксации нарушений пропишут требования

Автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений будут устанавливаться и работать по требованиям, которые для них пропишет правительство. Нарушение этих требований станет основанием для прекращения производства по делу. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Накануне он получил положительный отзыв правительства.

Поправки подготовили сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова. Согласно поправкам, статья 2.6.1 КоАП дополняется примечанием, по которому требования к автоматическим камерам и к полученным с их использованием материалам устанавливаются правительством Российской Федерации. Также кабмин наделяется полномочиями по установлению порядка применения этих комплексов для фиксации правонарушений, порядка обработки, хранения и направления в компетентный орган информации об административных правонарушениях.

В статье 24.5 КоАП предлагается закрепить, что нарушение этих требований и порядка исключают производство по делу об административном правонарушении.

Это важное для всех автовладельцев решение. Сейчас требования к самим камерам прописаны только в соответствующем ГОСТе. Требований к местам их установки - нет. Равно как нет и требований к материалам, которые с этих комплексов направляются. Поэтому к ним часто возникают претензии.

"Практика показала, что такие камеры дают регулярные сбои, люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности. Документ позволит выработать единый подход к установке камер и фиксации нарушений и снизит количество неоправданно начисленных штрафов", - цитирует Андрея Турчака пресс-служба "Единой России".

Автомобилистам не привыкать к таким историям, когда сразу за одной стационарной камерой стоит вторая - мобильная. А автовладелец получает фактически два штрафа за одно нарушение.

Часто вызывают вопросы сами способы установки камер. Например, комплексы, которые определяют скорость не по радару, а по видоизменению размера автомобильного знака на картинке, требуют не только установки на определенной высоте, но и под определенным углом к дороге. Малейшее изменение этого угла, и камера начинает завышать скорость.

А уж установка комплексов в местах ремонта дорог - просто за гранью добра и зла. Тут и нарушения установки знаков, ограничивающих скорость, и неизвестно, каким образом и по каким условиям установленные камеры. Частенько бывает, что сами мобильные комплексы, которые вмонтированы в автомобили, стоят с грубым нарушением правил, создавая не только условия для нарушения правил другими водителями, но и опасность для дорожного движения.

Как говорится в пояснительной записке к документу, на практике камеры могут давать сбои, затрудняя работу контрольно-надзорных органов, а также вызывая недовольство граждан. Например, в Москве, Татарстане, Волгоградской, Вологодской и Тюменской областях из-за некорректной работы камер при фактическом отсутствии события правонарушения десятки тысяч водителей были вынуждены обжаловать вынесенные в отношении них постановления. Генпрокуратура при проверке соблюдения норм установки камер в регионах выявила серьезные нарушения. Депутаты не раз заявляли, что система фиксации нарушений не защищена от превращения ее в инструмент зарабатывания денег.

Сейчас претензии к установке комплекса - не основание для отмены штрафа. Эти поправки в КоАП позволят отменять штрафы только по причине того, что камера была установлена не по правилам.

Проект постановления правительства будет подготовлен позднее. Поэтому какие требования к комплексам фотовидеофиксации, а также какие требования к местам их установки и направлению материалов в него войдут - пока неизвестно.

Ирина Рукавишникова сообщила ТАСС, что проект подразумевает шестимесячный переходный период с момента подписания федерального закона. "За это время правительство России подготовит качественные требования и стандарты размещения видеокамер на дорогах, их программного обеспечения. С их внедрением проблема назначения штрафов, которые должным образом документально не подтверждены и могут быть оспорены через суд, уйдет", - указала она.

Очевидно, что эти поправки будут приняты не раньше конца года. А правила установки камер вряд ли появятся раньше середины следующего года. До этого времени ошибочные штрафы будут оставаться такой же обыденностью, как и сейчас. А водителям придется тратить время на их обжалование.