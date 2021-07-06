Динамика рынка новых авто в России превысила ожидания. Итоги полугодия

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчёт о продажах новых автомобилей в России в июне и по итогам первого полугодия. В обоих отчётных периодах динамика оказалась положительной.

В июне этого года в России было продано 157 808 автомобилей - на 28,7% автомобилей больше, чем в 2020-м и на 9,8% больше, чем в июне 2019-го, когда страна не знала локдауна.

Первое полугодие также "в плюсе": продано 870 749 машин - на 36,9% и 5,1% больше, чем в январе-июне 2020 и 2019 годов соответственно.

"Как отмечалось ранее, динамика рынка превышает ожидания. Отсрочка повышения утилизационного сбора поддержала рынок и помогла замедлить рост цен на автомобили. Ситуация с COVID-19 ухудшается, но мы надеемся, что полного локдауна удастся избежать. Несмотря на сложности с поставкой полупроводников и повышение цен на металл, нам представляется, что удастся не допустить резкого падения продаж в 2021 году и в ближайшие месяцы мы увидим коррекцию", - прокомментировал Томас Штерцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ.

Ассоциация после оглашения результатов продаж обновила свой прогноз на этот год: в АЕБ говорят, что в 2021 году будет продано 1 756 000 легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Ранее в Ассоциации прогнозировали рост по итогам года 2,1%.