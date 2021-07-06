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06.07.2021 18:44
Рубрика: Власть

Двое российских туристов на Кубе остаются изолированными в отелях

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подавляющее большинство туристов из России выпустили из изоляции после отрицательных тестов на коронавирус. Они могут продолжать отдых. Однако двое россиян остаются в отелях.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"Из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек. Все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых", - цитирует ТАСС генерального консула России в Гаване Нану Мгеладзе.

В генконсульстве РФ на Кубе подтвердили, что из-за положительных анализов на коронавирус на Кубе были изолированы российские туристы. Новых ПЦР-тестов в отелях ожидали более 150 человек. Все они прилетели на отдых в период с 30 июня по 2 июля.

Российские граждане не согласились с результатами тестирования, проведенными на месте. МИД России взял ситуацию на особый контроль. Кубинская сторона заверила, что примет все необходимые меры для обеспечения отдыха россиян.

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