Двое российских туристов на Кубе остаются изолированными в отелях

Подавляющее большинство туристов из России выпустили из изоляции после отрицательных тестов на коронавирус. Они могут продолжать отдых. Однако двое россиян остаются в отелях.

"Из 230 экспресс-тестов для изолированных туристов, прилетевших с 30 июня по 4 июля, положительный результат был лишь у двоих человек. Все туристы с отрицательным тестом уже продолжают отдых", - цитирует ТАСС генерального консула России в Гаване Нану Мгеладзе.

В генконсульстве РФ на Кубе подтвердили, что из-за положительных анализов на коронавирус на Кубе были изолированы российские туристы. Новых ПЦР-тестов в отелях ожидали более 150 человек. Все они прилетели на отдых в период с 30 июня по 2 июля.

Российские граждане не согласились с результатами тестирования, проведенными на месте. МИД России взял ситуацию на особый контроль. Кубинская сторона заверила, что примет все необходимые меры для обеспечения отдыха россиян.