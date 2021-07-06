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06.07.2021 11:19
Рубрика: Экономика

"Газпром" возглавил рейтинг самых дорогих российских компаний

Текст: Василий Кошкин

"Газпром" обогнал Сбербанк по рыночной капитализации и стал самой дорогой российской компанией. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Forbes включил 24 российские компании в список крупнейших в мире

По состоянию на 10​​​.55 мск капитализация "Газпрома" составляла 6,957 триллиона рублей, Сбербанка (с учетом обыкновенных и привилегированных акций) - около 6,880 триллиона.

Ранее Forbes назвал самые прибыльные российские компании. Так, "Газпром", который в 2019 году занимал первое место рейтинга с чистой прибылью в 1,3 триллиона рублей, в 2020-м опустился на пятое место. Ухудшение позиций компании эксперты объяснили падением цен на газ.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Нефть и газ Газпром Компании Финансы Сбербанк

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