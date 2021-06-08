Forbes назвал самые прибыльные российские компании

"Сургутнефтегаз" стал самой прибыльной российской компанией в 2020 году. По данным журнала Forbes, за прошлый год компания заработала 742,9 миллиарда рублей.

В тройку лидеров также вошли "Норильский никель" (263,8 миллиарда рублей) и "Роснефть" (181 миллиард рублей).

Четвертое и пятое место рейтинга заняли дочерняя компания "Росатома" Атомэнергопром (169,1 миллиарда) и "Газпром" (162,4 миллиарда).

Издание отмечает, что по итогам 2019 года первое место рейтинга занимал "Газпром" с чистой прибылью в 1,3 триллиона рублей. Ухудшение позиций компании в 2020 году эксперты объяснили падением цен на газ.