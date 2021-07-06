Генсек ОПЕК назвал штамм дельта одним из факторов риска для нефти

Во втором полугодии ожидается ускорение спроса на нефть, однако есть некоторые факторы, добавляющие неопределенность, рассказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на церемонии открытия Нефтегазовой конференции в Нигерии.

По словам Баркиндо, ОПЕК следит за целым рядом факторов, которые включают в себя повышенный риск инфляции, неравномерное распределение вакцин в мире и распространение штамма коронавируса дельта, который "влияет даже на страны с высоким уровнем вакцинации".

Одновременно ожидается восстановление мировой экономики до уровня 5,5% по итогам года, а мировой спрос на нефть по прогнозам вырастет на шесть миллионов баррелей в сутки.

"Сложный фон потребует от участников декларации о сотрудничестве действовать упреждающе, гибко и бдительно", - цитирует Баркиндо агентство "Прайм".

Он добавил, что продолжение осторожного подхода поможет участникам ОПЕК+ сохранить гибкость, избегая нежелательного дисбаланса на рынке в будущем году.