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06.07.2021 19:10
Рубрика: Экономика

Генсек ОПЕК назвал штамм дельта одним из факторов риска для нефти

Текст: Евгения Думанская

Во втором полугодии ожидается ускорение спроса на нефть, однако есть некоторые факторы, добавляющие неопределенность, рассказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на церемонии открытия Нефтегазовой конференции в Нигерии.

Нефть Brent впервые с 2018 года стоит дороже 77 долларов

По словам Баркиндо, ОПЕК следит за целым рядом факторов, которые включают в себя повышенный риск инфляции, неравномерное распределение вакцин в мире и распространение штамма коронавируса дельта, который "влияет даже на страны с высоким уровнем вакцинации".

Одновременно ожидается восстановление мировой экономики до уровня 5,5% по итогам года, а мировой спрос на нефть по прогнозам вырастет на шесть миллионов баррелей в сутки.

"Сложный фон потребует от участников декларации о сотрудничестве действовать упреждающе, гибко и бдительно", - цитирует Баркиндо агентство "Прайм".

Он добавил, что продолжение осторожного подхода поможет участникам ОПЕК+ сохранить гибкость, избегая нежелательного дисбаланса на рынке в будущем году.

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