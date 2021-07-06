Головченко назвал главную контрсанкцию Беларуси

Отсутствие реального эффекта от западного прессинга считает премьер Беларуси "главной контрсанкцией страны в ответ на экономическое давление", которому подвергается страна. Об этом Роман Головченко заявил во вторник, отвечая на вопросы журналистов по итогам совещания у президента, посвященному противодействию санкционным мерам.

При этом одной из центральных причин давления на Беларусь глава кабинета министров назвал успешное развитие экономики страны. "Вопреки всем алармистам, которые в очередной раз предрекали нам падение и разрушение, мы очень хорошо прирастаем по экспорту - выросли почти на треть за пять месяцев, это $4 млрд дополнительно получили, платежный баланс страны имеет самый лучший вид за последние десять лет", - подчеркнул руководитель правительства.

В то же время он выразил надежду, что на Западе восторжествует здравый смысл и давление прекратится. "Мы по-прежнему готовы к диалогу. Мы готовы за столом переговоров обсуждать все вопросы в интересах нашей страны и белорусского народа, но только без диктата", - пояснил позицию Беларуси премьер.

По его словам, правительство адекватно оценивает возможные потери, отметив при этом, что республика впервые столкнулась с незаконными секторальными санкциями, которые противоречат международному праву. "Мы проанализировали каждую отрасль, которая подверглась давлению, вычленили все риски, оценили возможные потери и сформулировали траекторию движения для минимизации этих потерь", - сообщил он.

По всем обозначенным вопросам, уточнил Головченко, на совещании было доложено главе государства и президент поддержал и стратегию, и тактику действий, предложенные кабинетом. "У нас, с одной стороны, нет паники, с другой - нет и легкомысленного отношения. Мы понимаем серьезность момента. Ведь впервые на европейской территории против европейской страны применяются такие меры. Но у нас есть и запас прочности, и сила, и воля", - заявил руководитель правительства.

А на уточняющий вопрос БЕЛТА, как далеко готова зайти Беларусь в принятии ответных мер и могут ли контрсанкции затронуть, в частности, транзитные перевозки, премьер дал понять, что в Минске будут "смотреть на поведение европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент, и не принесут ущерба экономике".