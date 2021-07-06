Указ губернатора Иркутской области от 6 июля 2021 года № 176-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее -указ) следующие изменения:

1) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"1 ) предоставление услуг ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (код ОКВЭД 2: 56);";

подпункт 4 пункта 3 признать утратившим силу;

в пункте 5:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, не допускается функционирование танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий.";

дополнить новыми абзацами тринадцатым - восемнадцатым следующего содержания:

"Допускается проведение торжественных мероприятий (свадеб) на открытом воздухе с ограничением количества присутствующих не более 30 человек.

Деятельность хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги общественного питания в фуд-кортах, допускается при соблюдении следующих условий:

обеспечение выбора блюд и напитков бесконтактным способом (с помощью электронных меню);

исключение приема наличных денежных средств для оплаты;

соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров;

направление уведомления о начале работы в соответствии с указанными ограничениями на адрес электронной почты potreb@govirk.ru с последующим контролем соблюдения ограничений со стороны службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.";

подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"3) наличие у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) одного из документов, подтверждающих:

получение первого компонента вакцины против COVID-19 или полного курса вакцинации против COVID-19 (сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в электронном виде (на бумажном носителе) либо справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19) (с 1 августа 2021 года -документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в электронном виде (на бумажном носителе), выданный не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения);

для лиц, перенесших заболевание COVID-19, справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в соответствии с инструкцией к тест-системе для иммуноферментного анализа (ИФА), полученные не ранее 6 месяцев до вселения (размещения);";

подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"4) наличие у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) одного из документов, подтверждающих:

получение первого компонента вакцины против COVID-19 или полного курса вакцинации против COVID-19 (сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в электронном виде (на бумажном носителе) либо справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19) (с 1 августа 2021 года - документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в электронном виде (на бумажном носителе), выданный не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения);

для лиц, перенесших заболевание COVID-19, справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в соответствии с инструкцией к тест-системе для иммуноферментного анализа (ИФА), полученные не ранее 6 месяцев до вселения (размещения);";

в пункте 12:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Допускается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в открытых и закрытых объектах спорта при условии отсутствия зрителей, спортивных мероприятий с количеством участников не более 50 человек на открытом воздухе без зрителей.";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Для допуска к занятию спортом потребитель услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) представляет один из документов, подтверждающих:

получение первого компонента вакцины против COVID-19 или полного курса вакцинации против COVID-19 (сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в электронном виде (на бумажном носителе) либо справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19) (с 1 августа 2021 года -документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в электронном виде (на бумажном носителе), выданный не ранее чем за 72 часа до начала занятий спортом;

для лиц, перенесших заболевание COVID-19, справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в соответствии с инструкцией к тест-системе для иммуноферментного анализа (ИФА), полученные не ранее 6 месяцев до начала занятий спортом.";

подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

"2) наличие у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) одного из документов, подтверждающих:

получение первого компонента вакцины против COVID-19 или полного курса вакцинации против COVID-19 (сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в электронном виде (на бумажном носителе) либо справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19) (с 1 августа 2021 года -документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в электронном виде (на бумажном носителе), выданный не ранее чем за 72 часа до посещения кинотеатра (кинозала);

для лиц, перенесших заболевание COVID-19, справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в соответствии с инструкцией к тест-системе для иммуноферментного анализа (ИФА), полученные не ранее 6 месяцев до посещения кинотеатра (кинозала).";

2) приложение 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенному указом, дополнить строкой 76 следующего содержания:

76. ФГБОУ ВО "Иркутский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации"

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев второго - четвертого, десятого-двадцать четвертого, двадцать восьмого - тридцать седьмого подпункта 1 пункта 1 настоящего указа.

Абзацы второй - четвертый, десятый - четырнадцатый подпункта 1 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 19 июля 2021 года.

Абзацы пятнадцатый - двадцать четвертый, двадцать восьмой-тридцать второй подпункта 1 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 12 июля 2021 года.

Абзацы тридцать третий - тридцать седьмой подпункта 1 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 10 июля 2021 года.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







