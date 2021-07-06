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Юлия Снигирь показала первые фото со съемок фильма "Воланд"

Новости
    06.07.2021, 13:40
Текст:   Олег Усков

Актриса Юлия Снигирь выложила в своем Instagram несколько первых кадров со съемок художественного фильма "Воланд" - нового прочтения булгаковских "Мастера и Маргариты".

Фото: Михаил Озерский/ РИА Новости
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Снигирь сыграет в нем Маргариту, ее супруг, актер Евгений Цыганов - Мастера.

В других ролях - Юрий Колокольников ("Игра престолов"), Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг.

Режиссер - Михаил Локшин. Сценарной адаптацией занимался Роман Кантор (они сотрудничали, работая над нарядными и поделом обласканными "Серебряными коньками").

Фото: youtube.com
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Кто сыграет Воланда - пока не сообщается. Известно лишь, что это будет зарубежный артист, которому придется выучить для проекта русский язык. По крайней мере, частично.

Съемки картины, которая заявлена не как "чистая экранизация", пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте.

Премьера обещана на конец будущего года.

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