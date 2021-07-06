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Рубрика: В мире

Лавров: Россия будет жестко отвечать на недружественные шаги США

Попытки Вашингтона "давить" на Москву обречены на провал. На недружественные действия Россия будет отвечать жестко и решительно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил о позиции президента Владимира Путина по данному вопросу: результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. "Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых отношений", - цитирует Лаврова ТАСС.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве

Комментируя достигнутые в Женеве договоренности, глава российского внешнеполитического ведомства сказал, что на саммите стороны продемонстрировали желание понять друг друга. "Пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности между нашими странами", - добавил Лавров.

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