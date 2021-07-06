Mercedes-Benz объединит Maybach, AMG и G-Class

Одним из важных этапов новой бизнес-стратегии Daimler AG, направленной на превращение компании в ведущего мирового производителя предметов роскоши, станет обособление и объединение под общим началом суббрендов Maybach, AMG и G-Class. Об этом сообщает немецкое издание Automobilwoche.

Основной целью объединения является координация маркетинговой политики суббрендов.

При этом о взаимоинтеграции речи нет, напротив, по итогу реализации плана корпоративная культура каждого из брендов должна быть приумножена и стать еще более индивидуальной, чтобы их репутация и общественное признание многократно выросли.

Презентация новой объединенной структуры должна пройти в сентябре на автосалоне в Мюнхене. По предварительным данным, ее возглавит нынешний глава AMG Gmbh Филипп Шимер.