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06.07.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz объединит Maybach, AMG и G-Class

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Одним из важных этапов новой бизнес-стратегии Daimler AG, направленной на превращение компании в ведущего мирового производителя предметов роскоши, станет обособление и объединение под общим началом суббрендов Maybach, AMG и G-Class. Об этом сообщает немецкое издание Automobilwoche.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Основной целью объединения является координация маркетинговой политики суббрендов.

При этом о взаимоинтеграции речи нет, напротив, по итогу реализации плана корпоративная культура каждого из брендов должна быть приумножена и стать еще более индивидуальной, чтобы их репутация и общественное признание многократно выросли.

Презентация новой объединенной структуры должна пройти в сентябре на автосалоне в Мюнхене. По предварительным данным, ее возглавит нынешний глава AMG Gmbh Филипп Шимер.

#Mercedes-Benz