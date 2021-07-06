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Microsoft рассказала о бесплатном обновлении Windows 10 до Windows 11

Текст:   Антон Благовещенский
06.07.2021,  
17:22

Корпорация Microsoft в своем официальном блоге рассказала, что оставляет за собой право отключить бесплатное обновление Windows 10 до Windows 11. Однако случится это не раньше, чем через года после начала развертывания обновления.

Также в Microsoft рассказали о требованиях к "железу" - минимум 4 Гб ОЗУ, видеокарта с поддержкой DirectX 12, дисплей с разрешением не ниже 720p.

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Презентация Windows 11 состоялась 24 июня. Операционка получила новый дизайн, поддержку Android-приложений, возможность удобной работы с несколькими рабочими столами и другие возможности.

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