Microsoft рассказала о бесплатном обновлении Windows 10 до Windows 11

Корпорация Microsoft в своем официальном блоге рассказала, что оставляет за собой право отключить бесплатное обновление Windows 10 до Windows 11. Однако случится это не раньше, чем через года после начала развертывания обновления.

Также в Microsoft рассказали о требованиях к "железу" - минимум 4 Гб ОЗУ, видеокарта с поддержкой DirectX 12, дисплей с разрешением не ниже 720p.

Презентация Windows 11 состоялась 24 июня. Операционка получила новый дизайн, поддержку Android-приложений, возможность удобной работы с несколькими рабочими столами и другие возможности.