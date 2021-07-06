Минфин разменял все доллары в ФНБ на юани, евро и золото

Минфин завершил 5 июля все конверсионные операции, необходимые для исключения доллара США из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает ведомство.

Размен долларов и фунтов стерлингов из ФНБ на юани и евро (как менее подверженные риску санкций валюты) Минфин начал еще в мае. К началу июня в фонде оставались 34,8 млрд долларов, в течение июня Минфин обменял все эти деньги, а также часть средств в фунтах стерлингов на евро и юани, а также золото, которого раньше в ФНБ не было.

Теперь доля золота (в безналичной форме) достигла 20,2%, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно. Это крупнейшее изменение структуры правительственных резервов. Доля японской иены осталась примерно прежней - 4,7%

На 1 июля объем ликвидных активов фонда (средства на счетах в Банке России) составил эквивалент 8,3 трлн рублей или 114,9 млрд долларов (7,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год).

Решение избавиться от доллара в ФНБ Минфин направлены на обеспечение сохранности средств ФНБ в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на "дедолларизацию" российской экономики, объяснял Минфин. В качестве альтернативы активам в долларах США, на долю которых до недавнего времени приходилось около 35% ликвидных активов ФНБ, определены юань и евро как валюты стран, выступающих ведущими внешнеэкономическими партнерами России, а также золото в качестве актива, способного обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляционных рисков (когда инфляция растет, как сейчас, золото обычно дорожает).