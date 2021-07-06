Минюст сможет получать в банках сведения о счетах НКО

Министерство юстиции РФ получило полномочия запрашивать в банках информацию, составляющую банковскую тайну. Запрашивать и - естественно - получать.

Соответствующий закон публикует "РГ". Важная поправка: для ведомства рассекречивается только банковская тайна, касающаяся НКО. Просматривать счета любого отдельно взятого человека минюст не сможет.

Как уточнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, принятый закон направлен на совершенствование осуществляемого Минюстом России и его территориальными органами федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций. Говоря проще, новые полномочия помогут ведомству контролировать НКО. Например, выяснять, не растрачивают ли организации попусту средства, выделенные им в рамках государственных грантов на решение, к примеру, социальных задач.

По данным министерства юстиции, на конец 2020 года в Российской Федерации зарегистрировано 210 568 некоммерческих организаций, из которых федеральному государственному надзору подлежат 196 740. Все это совершенно разные организации. Есть правозащитные. Есть организации, реализующие социальные проекты. Например, помогающие бездомным. Многие социально ориентированные НКО получают гранты от государства.

Как рассказывает Владимир Груздев, одна из форм контроля - это как раз анализ финансовых документов.