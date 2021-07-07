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7 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 323-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 7 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Закон о банках и банковской деятельности (ред. от 11.07.2011)

Принят Государственной Думой 17 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5100, 5115; 2019, N 6, ст. 463; N 49, ст. 6953; N 52, ст. 7787) следующие изменения:

1) дополнить новой частью десятой следующего содержания:

"Информация об операциях и о счетах некоммерческих организаций, за исключением некоммерческих организаций, указанных в пункте 4 статьи 1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", представляется кредитными организациями федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций, по запросам, направленным руководителем (заместителем руководителя) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях".";

2) части десятую - тринадцатую считать соответственно частями одиннадцатой - четырнадцатой;

3) дополнить новой частью пятнадцатой следующего содержания:

"Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.";

4) часть четырнадцатую считать частью шестнадцатой и ее после слов "оружия массового уничтожения," дополнить словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций,";

5) части пятнадцатую - сорок восьмую считать соответственно частями семнадцатой - пятидесятой.

Президент Российской Федерации В. Путин