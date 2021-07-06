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Рубрика: Общество

Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19

В Министерстве здравоохранения России заявили, что не доказано негативное влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин. В ведомстве посоветовали сделать прививку еще на этапе планирования беременности. "Вакцины российского производства безопасны, а сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию", - подчеркивается в сообщении.

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Также медики напоминают, что коронавирус "бьет" по слабым местам человека, и беременные женщины с хроническими заболеваниями входят в группу риска - у них часто развиваются тяжелые формы COVID-19. Минздрав допустил использование ковид-глобулина для лечения таких пациенток. "Данный препарат противопоказан к применению во время беременности, его назначение возможно только по жизненным показаниям", - добавили в министерстве.

Ранее были опубликованы выдержки из обновленной инструкции к препарату "Спутник V". Подчеркивается, что в период грудного вскармливания лучше не делать прививку от коронавируса. При беременности вакцину можно применять только в тех случаях, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск для плода.

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