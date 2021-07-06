Нацпроект "Наука и университеты" дополнят программой "Стартап как диплом"

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи со студентами и предпринимателями в Томском государственном университете сообщил, что программа "Стартап как диплом" станет частью нацпроекта "Наука и университеты".

"Мы хотим, чтобы молодые специалисты, ученые имели возможность уже сейчас внедрять свои разработки в реальные бизнес-проекты", - отметил глава правительства и добавил, что по дороге в Томск подробно обсудил эту идею с министром финансов Антоном Силуановым.

"Программа "Стартап как диплом" будет запускаться и в других регионах - это очень хороший продукт, конечно он должен развиваться", - добавил Мишустин.

На сайте Министерства науки и высшего образования сообщается, что в пробном режиме программа стартовала в 2017 году в Дальневосточном федеральном университете. С 2021 года планируется внедрение практики учета выпускных квалификационных работ в виде стартапов в более чем 40 вузах, в том числе в Казанском национальном исследовательском технологическом университете, Томском политехническом университете, Сибирском федеральном университете, Южном федеральном университете, Юго-Западном государственном университете и других.