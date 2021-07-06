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06.07.2021 22:44
Рубрика: Экономика

Отменена подача декларации при продаже недорогой недвижимости

Текст: Роман Маркелов
При ранней продаже недорогой недвижимости больше не нужно подавать в налоговую службу декларацию 3-НДФЛ. Закон об этом публикует "Российская газета".

По сути закон означает, что декларацию подавать не нужно, если вырученная от продажи недвижимости сумма не выше полученного налогового вычета при продаже (в случае с жильем - 1 млн рублей, с гаражами и нежилыми помещениями - 250 тысяч рублей). Таким образом, декларацию 3-НДФЛ необходимо подавать, если налог при продаже недвижимости, которой физлицо владело менее минимального срока, получился ненулевым, а это возможно только в границах указанных сумм.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Аренда становится выгоднее владения недвижимостью

До этого россияне были обязаны платить НДФЛ - налог на доходы физлиц - при продаже недвижимости (поскольку возникает доход), которой они владели меньше минимального предельного срока - пяти или трех лет, если продается единственное, либо унаследованное жилье.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, кроме отдельных норм, для которых установлены иные сроки.

В июне президент Владимир Путин также предлагал полностью освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья. По словам Путина, семьи расширяют жилплощадь после рождения ребенка, но вынуждены платить налог, если жилье находилось в собственности менее пяти лет. "Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье", - подчеркивал президент.

Экономика Недвижимость Комментарии к документам НДФЛ и налоговые декларации

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