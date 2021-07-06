Отменена подача декларации при продаже недорогой недвижимости

По сути закон означает, что декларацию подавать не нужно, если вырученная от продажи недвижимости сумма не выше полученного налогового вычета при продаже (в случае с жильем - 1 млн рублей, с гаражами и нежилыми помещениями - 250 тысяч рублей). Таким образом, декларацию 3-НДФЛ необходимо подавать, если налог при продаже недвижимости, которой физлицо владело менее минимального срока, получился ненулевым, а это возможно только в границах указанных сумм.

До этого россияне были обязаны платить НДФЛ - налог на доходы физлиц - при продаже недвижимости (поскольку возникает доход), которой они владели меньше минимального предельного срока - пяти или трех лет, если продается единственное, либо унаследованное жилье.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, кроме отдельных норм, для которых установлены иные сроки.

В июне президент Владимир Путин также предлагал полностью освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья. По словам Путина, семьи расширяют жилплощадь после рождения ребенка, но вынуждены платить налог, если жилье находилось в собственности менее пяти лет. "Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье", - подчеркивал президент.