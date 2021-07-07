Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 305-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2004, N 31, ст. 3231; 2006, N 31, ст. 3435; 2011, N 30, ст. 4575; N 47, ст. 6611; 2012, N 26, ст. 3447; 2013, N 40, ст. 5037, 5038; N 52, ст. 6985; 2014, N 14, ст. 1544; N 48, ст. 6660; 2016, N 7, ст. 920; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4176; N 49, ст. 6844; 2017, N 1, ст. 16; N 30, ст. 4453; N 49, ст. 7307; 2018, N 30, ст. 4534; N 32, ст. 5095; N 45, ст. 6828; N 49, ст. 7496, 7497; 2019, N 23, ст. 2908; N 39, ст. 5375; 2021, N 8, ст. 1196) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 статьи 18 признать утратившим силу;

2) в пункте 4 статьи 55 цифры ", 263" исключить;

3) подпункт 3 пункта 2 статьи 10514 изложить в следующей редакции:

"3) хотя бы одна из сторон сделки является налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (если соответствующая сделка заключена в рамках такой деятельности), при этом в числе других лиц, являющихся сторонами указанной сделки, есть лицо, не применяющее указанный специальный налоговый режим;".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст. 3413, 3421, 3429; N 49, ст. 4554, 4564; N 53, ст. 5015, 5023; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3021, 3027; 2003, N 1, ст. 2, 5, 6; N 21, ст. 1958; N 28, ст. 2886; N 46, ст. 4435, 4443; N 50, ст. 4849; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711, 2715; N 30, ст. 3083, 3084; N 31, ст. 3222, 3231; N 34, ст. 3518, 3520, 3522, 3524; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840; 2005, N 1, ст. 30, 34, 38; N 24, ст. 2312; N 25, ст. 2427, 2428, 2429; N 27, ст. 2710, 2713, 2717; N 30, ст. 3104, 3112, 3117, 3118, 3128, 3129, 3130; N 43, ст. 4350; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 10, ст. 1065; N 12, ст. 1233; N 23, ст. 2382; N 27, ст. 2881; N 31, ст. 3433, 3436, 3443, 3450, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4627, 4628, 4629; N 50, ст. 5279, 5286; 2007, N 1, ст. 7, 20, 31, 39; N 13, ст. 1465; N 21, ст. 2461, 2462, 2463; N 22, ст. 2563; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5416, 5417, 5432; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 18, ст. 1942; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3598, 3611, 3614, 3616; N 42, ст. 4697; N 48, ст. 5500, 5504, 5519; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6218, 6227, 6237; 2009, N 1, ст. 13, 22, 31; N 11, ст. 1265; N 18, ст. 2447; N 23, ст. 2772; N 29, ст. 3598, 3625, 3639, 3641; N 30, ст. 3735, 3739; N 39, ст. 4534; N 45, ст. 5271; N 48, ст. 5725, 5726, 5731, 5732, 5733, 5734, 5737; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6444, 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524; N 25, ст. 3070; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4176, 4186, 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 45, ст. 5756; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247, 6251; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21, 37; N 11, ст. 1492, 1494; N 23, ст. 3262; N 24, ст. 3357; N 26, ст. 3652; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4587, 4593, 4596, 4597; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6610, 6611; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7015, 7016, 7017, 7037, 7043, 7063; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1164; N 18, ст. 2128; N 19, ст. 2281; N 24, ст. 3066; N 25, ст. 3268; N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3587, 3588; N 29, ст. 3980; N 31, ст. 4319, 4334; N 41, ст. 5526, 5527; N 49, ст. 6747, 6748, 6749, 6750, 6751; N 50, ст. 6966; N 53, ст. 7578, 7584, 7596, 7604, 7607, 7619; 2013, N 9, ст. 874; N 14, ст. 1647; N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866, 2889; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4031, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4081, 4084; N 40, ст. 5033, 5037, 5038, 5039; N 44, ст. 5640, 5645, 5646; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6335; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6981, 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 14, ст. 1544; N 16, ст. 1835, 1838; N 19, ст. 2313, 2321; N 23, ст. 2930, 2938; N 26, ст. 3373, 3404; N 30, ст. 4220, 4222, 4239; N 40, ст. 5315, 5316; N 43, ст. 5796; N 45, ст. 6157; N 48, ст. 6647, 6649, 6657, 6660, 6661, 6663, 6689; 2015, N 1, ст. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 32; N 10, ст. 1393, 1402; N 14, ст. 2024; N 18, ст. 2615, 2616; N 24, ст. 3373, 3377; N 27, ст. 3948, 3968; N 29, ст. 4340, 4358; N 41, ст. 5632; N 48, ст. 6684, 6686, 6687, 6688, 6689, 6691, 6692, 6693; 2016, N 1, ст. 16, 18; N 6, ст. 763; N 7, ст. 913, 920; N 9, ст. 1169; N 11, ст. 1489; N 14, ст. 1902; N 15, ст. 2063, 2064; N 18, ст. 2504; N 22, ст. 3092, 3098; N 23, ст. 3298, 3302; N 26, ст. 3856, 3885; N 27, ст. 4158, 4161, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4184; N 49, ст. 6841, 6842, 6843, 6844, 6847, 6848, 6849; N 52, ст. 7497; 2017, N 1, ст. 4, 5, 16; N 11, ст. 1534; N 15, ст. 2131, 2133; N 27, ст. 3942; N 30, ст. 4441, 4446, 4448; N 31, ст. 4802, 4803; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6578, 6579; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7305, 7306, 7307, 7313, 7314, 7315, 7316, 7318, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326; 2018, N 1, ст. 14, 20, 50; N 9, ст. 1289, 1291; N 18, ст. 2558, 2565, 2568, 2575, 2583; N 24, ст. 3404, 3410; N 28, ст. 4143, 4144; N 30, ст. 4534; N 32, ст. 5087, 5090, 5093, 5094, 5095, 5096, 5127; N 42, ст. 6373; N 45, ст. 6828, 6836, 6844, 6847; N 47, ст. 7135, 7136; N 49, ст. 7496, 7497, 7498, 7499; N 53, ст. 8412, 8416, 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2664, 2665, 2667; N 23, ст. 2908, 2920; N 25, ст. 3167; N 27, ст. 3523, 3527; N 30, ст. 4100, 4112, 4113, 4114; N 31, ст. 4414, 4428; N 39, ст. 5371, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377; N 48, ст. 6740; N 52, ст. 7777; 2020, N 12, ст. 1647, 1657; N 13, ст. 1857; N 14, ст. 2032; N 17, ст. 2699; N 21, ст. 3229; N 24, ст. 3746; N 29, ст. 4501, 4505, 4514; N 30, ст. 4746; N 31, ст. 5024, 5025; N 42, ст. 6507, 6508, 6509, 6522, 6527, 6529; N 46, ст. 7212; N 48, ст. 7625, 7626, 7627; N 52, ст. 8603; 2021, N 1, ст. 9; N 8, ст. 1197, 1198; N 17, ст. 2886, 2887; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 11 июня, N 0001202106110026, 0001202106110032, 0001202106110043, 0001202106110044) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 146 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) выполнение работ (оказание услуг), передача имущественных прав на безвозмездной основе органами государственной власти, органами местного самоуправления, корпорацией развития малого и среднего предпринимательства и ее дочерними обществами, организациями, включенными в единый реестр организаций инфраструктуры поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в рамках выполнения ими возложенных на них полномочий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также организациями, осуществляющими функции по поддержке экспорта в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", в рамках выполнения ими возложенных на них полномочий по поддержке экспорта в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" в случае, если выполнение работ (оказание услуг), передача имущественных прав осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, актами органов местного самоуправления.";

2) пункт 3 статьи 149 дополнить подпунктом 38 следующего содержания:

"38) оказание услуг общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также услуг общественного питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание).

Услугами общественного питания в целях настоящего подпункта не признается реализация:

продукции общественного питания отделами кулинарии организаций и индивидуальных предпринимателей розничной торговли;

продукции общественного питания организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность, организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, предусмотренные настоящим подпунктом, либо занимающимся розничной торговлей.

Если иное не предусмотрено настоящим подпунктом, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, имеют право на освобождение, предусмотренное настоящим подпунктом, при одновременном выполнении следующих условий:

если за календарный год, предшествующий году, в котором применяется освобождение, сумма доходов таких организации или индивидуального предпринимателя, определяемых в порядке, установленном главой 23, 25 или 262 настоящего Кодекса, не превысила в совокупности два миллиарда рублей;

если за календарный год, предшествующий году, в котором применяется освобождение, удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов такой организации или индивидуального предпринимателя составил не менее 70 процентов. При этом доходы определяются в порядке, установленном главой 23, 25 или 262 настоящего Кодекса;

если за календарный год, предшествующий году, в котором применяется освобождение, среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией или индивидуальным предпринимателем в пользу физических лиц, определяемый исходя из данных расчетов по страховым взносам, не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом субъекте Российской Федерации, в налоговые органы которого представляются указанные расчеты, за предыдущий календарный год по виду экономической деятельности, определяемому по классу 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. Информация о размере среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации по указанному виду экономической деятельности размещается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, в единой межведомственной информационно-статистической системе, доступ к которой осуществляется через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". При отсутствии указанной информации в единой межведомственной информационно-статистической системе за календарный год, предшествующий году, в котором применяется освобождение, используется аналогичная информация за первые девять месяцев указанного календарного года.

В целях применения абзаца восьмого настоящего подпункта среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией или индивидуальным предпринимателем в пользу физических лиц, за календарный год, предшествующий году, в котором применяется освобождение (за первые девять месяцев предыдущего календарного года), определяется путем деления суммы средних выплат и иных вознаграждений за каждый календарный месяц, входящий в указанный период, на количество месяцев указанного периода, за которые начислялись указанные выплаты и вознаграждения. Величина средних выплат и иных вознаграждений за каждый календарный месяц определяется путем деления суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам за каждый календарный месяц на количество физических лиц, которым эти выплаты начислялись в соответствующем месяце.

Если организация создана или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществлена в течение календарного года, они имеют право на освобождение, предусмотренное настоящим подпунктом, начиная с налогового периода, в котором создана организация или осуществлена государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с учетом особенностей, предусмотренных абзацами одиннадцатым и двенадцатым настоящего подпункта.

Если организация создана или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществлена в течение 2022 или 2023 года, они вправе применить предусмотренное настоящим подпунктом освобождение в налоговых периодах соответствующего календарного года, в котором создана организация или осуществлена государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, без ограничений, предусмотренных настоящим пунктом.

Если организация создана или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществлена в течение календарного года начиная с 2024 года, они имеют право на освобождение, предусмотренное настоящим подпунктом, в налоговых периодах этого календарного года, следующих за налоговым периодом, в котором создана организация или осуществлена государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, при условии, что за налоговый период, предшествующий налоговому периоду, в котором применяется освобождение, среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных указанными организациями или индивидуальными предпринимателями в пользу физических лиц, определяемый исходя из данных расчетов по страховым взносам, не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом субъекте Российской Федерации, в налоговые органы которого представляются указанные расчеты, за налоговый период по виду экономической деятельности, определяемому по классу 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. При этом среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений за налоговый период, в котором применяется освобождение, определяется путем деления суммы средних выплат и иных вознаграждений за каждый календарный месяц, входящий в указанный период, на количество месяцев указанного налогового периода, за которые начислялись указанные выплаты и вознаграждения. Величина средних выплат и иных вознаграждений за каждый календарный месяц определяется путем деления суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам за каждый календарный месяц на количество лиц, которым эти выплаты начислялись в соответствующем месяце.";

3) в статье 161:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. При реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория Российской Федерации, налоговая база определяется налоговыми агентами в случае реализации этих товаров (работ, услуг) налогоплательщиками - иностранными лицами:

не состоящими на учете в налоговых органах либо состоящими на учете в налоговых органах только в связи с нахождением на территории Российской Федерации принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств либо в связи с открытием счета в банке;

состоящими на учете в налоговых органах по месту нахождения их обособленных подразделений на территории Российской Федерации (за исключением осуществления реализации указанных в абзаце первом настоящего пункта товаров (работ, услуг) через обособленное подразделение иностранной организации, расположенное на территории Российской Федерации).

Налоговая база определяется налоговыми агентами отдельно при совершении каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации с учетом настоящей главы как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом налога.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Для целей пункта 1 настоящей статьи налоговыми агентами признаются организации и индивидуальные предприниматели, приобретающие на территории Российской Федерации товары (работы, услуги) у указанных в пункте 1 настоящей статьи иностранных лиц, если иное не предусмотрено пунктом 3 статьи 1742 настоящего Кодекса. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, и иные обязанности, установленные настоящей главой.";

в) в пункте 5 первое предложение изложить в следующей редакции: "При реализации товаров, передаче имущественных прав, выполнении работ, оказании услуг на территории Российской Федерации иностранными лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, налоговыми агентами также признаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность с участием в расчетах на основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров с указанными иностранными лицами, если иное не предусмотрено пунктом 10 статьи 1742 настоящего Кодекса.";

г) в абзаце девятом пункта 8 цифры "263," исключить;

4) в пункте 3 статьи 166 слова "не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика" заменить словами "указанными в пункте 1 статьи 161 настоящего Кодекса";

5) в статье 170:

а) в пункте 3:

абзац первый подпункта 1 после слова "кооперативов," дополнить словами "передачи управляющей компании паевого инвестиционного фонда имущества в доверительное управление,";

в подпункте 2:

в абзаце пятом цифры ", 263" исключить;

абзац седьмой признать утратившим силу;

б) в пункте З1:

в абзаце втором слова "либо при переходе правопреемника на специальный налоговый режим по отдельным видам предпринимательской деятельности в соответствии с главой 263 настоящего Кодекса с одновременным применением общего режима налогообложения в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса по другим видам деятельности," исключить;

в абзаце третьем цифры ", 263" исключить;

в абзаце четвертом слова "главами 262 и (или) 263" заменить словами "главой 262", слова "и (или) систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" исключить;

в абзаце пятом слова "главами 262 и (или) 263" заменить словами "главой 262";

в) в абзаце пятом пункта 4 второе предложение исключить;

6) пункт 11 статьи 171 изложить в следующей редакции:

"11. Вычетам у налогоплательщика, получившего в качестве вклада (взноса) в уставный (складочный) капитал (фонд) имущество, нематериальные активы и имущественные права, у управляющей компании паевого инвестиционного фонда, получившей от учредителя доверительного управления имущество в доверительное управление, подлежат суммы налога, которые были восстановлены акционером (участником, пайщиком, учредителем доверительного управления) в порядке, установленном пунктом 3 статьи 170 настоящего Кодекса, в случае их использования для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой.";

7) пункт 8 статьи 172 дополнить словами ", имущества, полученного в доверительное управление";

8) в абзаце втором пункта 4 статьи 174 слова "не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков" заменить словами "указанными в пункте 1 статьи 161 настоящего Кодекса";

9) в пункте 5 статьи 1794:

а) в абзаце третьем слова "(технических систем и устройств с измерительными функциями)" исключить;

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Под средствами измерений для целей настоящей главы понимаются технические средства, предназначенные для соответствующих измерений, отвечающие метрологическим и техническим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.";

в) абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и шестым;

10) в статье 1797:

а) подпункт 3 пункта 53 изложить в следующей редакции:

"3) для организации, заключившей соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи:

если по истечении первого квартала, или шести месяцев, или девяти месяцев, или двенадцати месяцев 2024 года или 2025 года отношение объема автомобильного бензина класса 5, который был произведен из нефтяного сырья, направленного на переработку и принадлежащего организации на праве собственности, и был реализован ею на территории Российской Федерации в соответствующем периоде, к объему нефтяного сырья, направленного в соответствующем периоде на переработку и принадлежащего организации на праве собственности, оказалось менее 0,1;

если в случае завершения до 1 января 2024 года полностью или частично мероприятий, предусмотренных соглашением о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, в результате которых отношение, указанное в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи, по итогам квартала, следующего за кварталом завершения указанных мероприятий, составило не менее 0,1, отношение, указанное в абзаце втором настоящего подпункта, оказалось менее 0,1. Для целей настоящего абзаца отношение, указанное в абзаце втором настоящего подпункта, определяется по истечении первого квартала, шести месяцев, девяти месяцев и двенадцати месяцев в каждом году начиная с года, в котором были завершены указанные мероприятия, до 2025 года включительно, если иное не установлено настоящим абзацем. Для года, в котором были завершены указанные мероприятия, такое отношение определяется начиная с квартала, следующего за кварталом завершения указанных мероприятий, за каждые следующие за таким кварталом три месяца, шесть и девять месяцев этого календарного года;";

б) пункт 19 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) об организациях, которые полностью или частично завершили до 1 января 2024 года мероприятия, предусмотренные соглашением о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, заключенным по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящей статьи, в результате которых отношение объема производства автомобильного бензина класса 5, производимого из нефтяного сырья, направленного такой организацией на переработку, к объему нефтяного сырья, направленного на переработку, по итогам квартала, следующего за кварталом завершения указанных мероприятий, составило не менее 0,1, - до истечения тридцати дней, следующих за кварталом, в котором выполнено указанное условие.";

11) в статье 1798:

а) в подпункте 1 пункта 2 слова "проектная мощность которых составляет не менее 300 тысяч тонн этана в год" заменить словами "проектной мощностью по сырью не менее 300 тысяч тонн этана в год либо не менее 600 тысяч тонн этана и СУГ в совокупности в год";

б) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"До 1 января 2025 года организация, заключившая соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, имеет право вносить изменения в указанное соглашение, в том числе в отношении корректировки (добавления, замены или исключения) сведений об установках, которые связаны с производством товаров, являющихся продукцией нефтехимии, и могут являться предметом такого соглашения.";

в) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, явилось основанием для выдачи свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1799 настоящего Кодекса при условии, что организация, заключившая такое соглашение, имеет свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана, и свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов.";

г) дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24. Получение свидетельства не препятствует получению организацией-заявителем также свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов, в том числе в случае, если одни и те же новые производственные мощности используются как для переработки этана, так и для переработки СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, при условии, что проектная мощность по сырью таких производственных мощностей составляет не менее 600 тысяч тонн этана и СУГ в совокупности в год.";

12) в статье 1799:

а) в пункте 2:

подпункт 1 дополнить словами "либо не менее 600 тысяч тонн этана и СУГ в совокупности в год";

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) при наличии у организации-заявителя взаимозависимого лица, осуществляющего деятельность, указанную в пункте 1 настоящей статьи, в субъекте Российской Федерации, где осуществляет такую деятельность организация-заявитель, и при наличии у такого взаимозависимого лица заключенного в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта соглашения о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, которым предусмотрен в период с 1 января 2022 года по 31 января 2027 года ввод в эксплуатацию объектов основных средств совокупной первоначальной стоимостью более 220 миллиардов рублей.";

б) в пункте 8:

в абзаце первом подпункта 3 слова "(110 миллиардов рублей для организаций, которые осуществляют налогообложение СУГ в порядке, установленном абзацем вторым пункта 12 статьи 193 настоящего Кодекса)" заменить словами "(110 миллиардов рублей для организации, которая осуществляет налогообложение СУГ в порядке, установленном абзацем вторым пункта 12 статьи 193 настоящего Кодекса, или 220 миллиардов рублей для организации, заключившей соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, при условии, что такое соглашение служило основанием для получения свидетельства лицом, являющимся взаимозависимым по отношению к такой организации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи)";

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) соглашение о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, явилось основанием для выдачи свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи при условии, что организация, заключившая такое соглашение, имеет свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана, и свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке сжиженных углеводородных газов.";

в) в подпункте 1 пункта 9 слова "подпунктах 1 и 2" заменить словами "подпунктах 1 - 3";

г) пункт 13 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

"51) реквизиты соглашения о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, заключенного лицом, являющимся взаимозависимым по отношению к организации-заявителю (в случае, если свидетельство выдается на основании подпункта 3 пункта 2 настоящей статьи);";

д) подпункт 5 пункта 18 дополнить словами "(в том числе при наступлении указанного обстоятельства для лица, являющегося взаимозависимым по отношению к организации, свидетельство которой аннулируется, в случае, если такое свидетельство получено на основании подпункта 3 пункта 2 настоящей статьи)";

е) дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24. Получение свидетельства не препятствует получению организацией-заявителем также свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана, в том числе в случае, если одни и те же новые производственные мощности используются как для переработки этана, так и для переработки СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, при условии, что проектная мощность по сырью таких производственных мощностей составляет не менее 600 тысяч тонн этана и СУГ в совокупности в год.";

13) в подпункте 30 пункта 1 статьи 182 слова "принадлежащих указанным российским организациям на праве собственности" заменить словами "приобретенных у российской организации (оприходованных в результате оказания налогоплательщику услуг по переработке сырья (материалов) российской организацией)";

14) пункт 1 статьи 183 дополнить подпунктом 24 следующего содержания:

"24) реализация (в том числе на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров) на территории Российской Федерации российскими организациями, включенными в реестр поставщиков бункерного топлива, и (или) российскими организациями, имеющими лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности (применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, внутреннем водном транспорте, в морских портах), и (или) российскими организациями, заключившими с организациями, включенными в реестр поставщиков бункерного топлива, договоры, на основании которых используются объекты, посредством которых осуществляется бункеровка (заправка) водных судов, иностранным организациям средних дистиллятов, произведенных указанными российскими организациями и вывезенных за пределы территории Российской Федерации в качестве припасов на водных судах в соответствии с правом Евразийского экономического союза.";

15) в статье 184:

а) в наименовании слова "за пределы территории Российской Федерации" исключить;

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Налогоплательщик освобождается от уплаты акцизов при совершении операций, предусмотренных подпунктом 24 пункта 1 статьи 183 настоящего Кодекса, при представлении в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией следующих документов (их копий):

копия уведомления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского и речного транспорта, о включении налогоплательщика в реестр поставщиков бункерного топлива, или копия действующего на дату представления в налоговый орган технического паспорта нефтебазы и копия лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности (применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, внутреннем водном транспорте, в морских портах), или копия договора, на основании которого используются объекты, посредством которых осуществляется бункеровка (заправка) водных судов, заключенного налогоплательщиком с российской организацией, включенной в реестр поставщиков бункерного топлива;

копия договора поручения, договора комиссии либо агентского договора налогоплательщика с поверенным, комиссионером или агентом, предусматривающих оказание налогоплательщику услуг по осуществлению указанной в пункте 4 статьи 183 настоящего Кодекса реализации средних дистиллятов (при реализации средних дистиллятов через поверенного, комиссионера или агента по договору поручения, договору комиссии либо агентскому договору);

копия контракта налогоплательщика с иностранным юридическим лицом на поставку топлива, относящегося в целях настоящей главы к средним дистиллятам (или, если этот контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, выписки из него, содержащей информацию, необходимую для проведения налогового контроля);

копии документов, подтверждающих факт реализации топлива, относящегося в целях настоящей главы к средним дистиллятам, иностранной организации в соответствии с указанным в абзаце четвертом настоящего пункта контрактом (первичных документов, оформленных на имя указанной в этом контракте иностранной организации);

копии документов, подтверждающих вывоз за пределы территории Российской Федерации реализованного налогоплательщиком топлива, относящегося в целях настоящей главы к средним дистиллятам, в качестве припасов на водных судах в соответствии с правом Евразийского экономического союза (копии транспортных, товаросопроводительных или иных документов, содержащих в том числе сведения о количестве припасов, подтверждающих вывоз таких припасов за пределы территории Российской Федерации водными судами).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в налоговый орган в течение 180 календарных дней начиная с 25-го числа месяца, следующего за месяцем отгрузки топлива, относящегося в целях настоящей главы к средним дистиллятам.

При непредставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, в установленный срок суммы акциза подлежат уплате в бюджет за налоговый период, на который приходится дата отгрузки топлива, относящегося в целях настоящей главы к средним дистиллятам.

При представлении налогоплательщиком документов, предусмотренных настоящим пунктом, по истечении срока, установленного настоящим пунктом, уплаченные суммы акциза подлежат возмещению в порядке, предусмотренном абзацами пятым - семнадцатым пункта 4 статьи 203 настоящего Кодекса.";

16) в статье 1871:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 1871. Порядок определения расчетной стоимости и установления максимальной розничной цены табачных изделий, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки";

б) пункт 1 после слов "на единице потребительской упаковки (пачке) табачных изделий," дополнить словами "в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки (далее в настоящей статье - табачные изделия),";

в) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3. Налогоплательщик обязан подать в налоговый орган по месту учета (таможенный орган по месту таможенного декларирования подакцизных товаров) уведомление о максимальных розничных ценах, устанавливаемых в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи (далее - уведомление), по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий не позднее чем за 10 календарных дней до начала налогового периода, начиная с которого будут наноситься указанные в уведомлении максимальные розничные цены. Форма и формат уведомления, порядок его представления в налоговый орган в электронном виде определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Формат и структура уведомления, порядок его представления в таможенный орган в электронном виде определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области таможенного дела. Каждое уведомление должно содержать полный перечень марок (наименований) табачных изделий.";

в абзаце втором слова "(федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела)" заменить словами "(федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области таможенного дела)";

17) в пункте 1 статьи 193:

а) подпункты 4 - 26 изложить в следующей редакции:

"4) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), реализуемый организациям, не исполнившим обязанность по уплате авансового платежа акциза (не представившим банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза) и (или) не имеющим свидетельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 1792 настоящего Кодекса:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 638 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

5) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), ввозимый в Российскую Федерацию, не являющийся товаром Евразийского экономического союза, а также являющийся товаром Евразийского экономического союза, ввозимый в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, при условии отсутствия обязанности по уплате авансового платежа акциза (за исключением представления банковской гарантии и извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза) или неисполнения обязанности по уплате авансового платежа акциза:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 638 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

6) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), передаваемый в структуре одной организации при совершении налогоплательщиком операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами, за исключением операций, предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 638 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

7) этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты), полученный (оприходованный) организациями, имеющими свидетельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 1792 настоящего Кодекса:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 638 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

8) спиртосодержащая продукция:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 638 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

9) виноград, использованный для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде:

с 1 января 2022 года - 32 рубля за 1 тонну;

10) виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 33 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 34 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 35 рублей за 1 литр;

11) алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов):

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 589 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 613 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 638 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

12) алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов):

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 471 рубль за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 490 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 510 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре;

13) вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин):

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 33 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 34 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 35 рублей за 1 литр;

14) винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) дистиллятов:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 43 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 45 рублей за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 47 рублей за 1 литр;

15) сидр, пуаре, медовуха:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 24 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 25 рублей за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 26 рублей за 1 литр;

16) игристые вина (шампанские):

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 43 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 45 рублей за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 47 рублей за 1 литр;

17) пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно с 1 января 2022 года - 0 рублей за 1 литр;

18) пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 24 рубля за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 25 рублей за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 26 рублей за 1 литр;

19) пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 45 рублей за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 47 рублей за 1 литр;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 49 рублей за 1 литр;

20) табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции):

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 3 958 рублей за 1 кг;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 4 116 рублей за 1 кг;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 4 281 рубль за 1 кг;

21) сигары:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 268 рублей за 1 штуку;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 278 рублей за 1 штуку;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 289 рублей за 1 штуку;

22) сигариллы (сигариты), биди, кретек:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 3 813 рублей за 1 000 штук;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 3 965 рублей за 1 000 штук;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 4 124 рубля за 1 000 штук;

23) сигареты, папиросы:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 2 454 рубля за 1 000 штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 333 рублей за 1 000 штук;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 2 552 рубля за 1 000 штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 467 рублей за 1 000 штук;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 2 654 рубля за 1 000 штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 606 рублей за 1 000 штук;

24) табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 7 538 рублей за 1 кг;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 7 839 рублей за 1 кг;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 8 153 рубля за 1 кг;

25) электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 62 рубля за 1 штуку;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 64 рубля за 1 штуку;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 67 рублей за 1 штуку;

26) жидкости для электронных систем доставки никотина:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 17 рублей за 1 мл;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 18 рублей за 1 мл;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 19 рублей за 1 мл;";

б) подпункты 28 - 39 изложить в следующей редакции:

"28) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) включительно:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 53 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 55 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 57 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

29) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до 150 кВт (200 л. с.) включительно:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 511 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 531 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 552 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

30) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 150 кВт (200 л. с.) и до 225 кВт (300 л. с.) включительно:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 836 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 869 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 904 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

31) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 225 кВт (300 л. с.) и до 300 кВт (400 л. с.) включительно:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 1 425 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 1 482 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 1 541 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.);

32) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 300 кВт (400 л. с.) и до 375 кВт (500 л. с.) включительно:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 1 475 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 1 534 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 1 595 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

33) автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 375 кВт (500 л. с.):

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 1 523 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 1 584 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 1 647 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

34) мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.):

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 511 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 531 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.);

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 552 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.);

35) автомобильный бензин, не соответствующий классу 5:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 14 169 рублей за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 14 736 рублей за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 15 325 рублей за 1 тонну;

36) автомобильный бензин класса 5:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 13 793 рубля за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 14 345 рублей за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 14 919 рублей за 1 тонну;

37) дизельное топливо:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 9 556 рублей за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 9 938 рублей за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 10 336 рублей за 1 тонну;

38) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 6 075 рублей за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно - 6 318 рублей за 1 тонну;

с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 6 571 рубль за 1 тонну;

39) авиационный керосин с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно - 2 800 рублей за 1 тонну.";

в) в абзаце втором пункта 12 слова "указанному в подпункте 2 пункта 2" заменить словами "указанному в подпунктах 2 и 3 пункта 2", после слов "превышает 110 миллиардов рублей" дополнить словами "(220 миллиардов рублей в случае, если свидетельство получено на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 1799 настоящего Кодекса)";

18) абзац третий пункта 2 статьи 199 дополнить словами ", если иное не установлено пунктом 3 статьи 200 настоящего Кодекса";

19) в статье 200:

а) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"В случае безвозвратной утери давальческого сырья (материалов), являющегося подакцизным товаром, налогоплательщиком при его хранении, перемещении и последующей технологической обработке в процессе производства подакцизных товаров суммы акциза также подлежат вычету в части такого безвозвратно утерянного давальческого сырья (материалов) в пределах норм технологических потерь и (или) норм естественной убыли, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для соответствующей группы товаров.

В случае использования налогоплательщиком в налоговом периоде полученного от собственника подакцизного товара, являющегося давальческим сырьем (материалами), для производства одновременно подакцизных и неподакцизных товаров порядок определения суммы вычета, относящегося к подакцизному товару, использованному в качестве давальческого сырья (материалов) для производства подакцизных товаров, устанавливается принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения. Указанный порядок может быть изменен в случае изменения применяемой технологии производства либо с начала нового налогового периода, но не ранее чем по истечении 24 следующих подряд налоговых периодов.

Указанные в настоящем пункте вычеты не применяются в отношении сумм акциза, уплаченных собственником давальческого сырья (материалов), имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, в отношении средних дистиллятов, произведенных в результате оказания указанному собственнику давальческого сырья (материалов) услуг по переработке давальческого сырья (материалов). При этом суммы акциза, уплаченные собственником давальческого сырья (материалов), имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, учитываются им в стоимости оприходованных средних дистиллятов.";

б) в пункте 27:

в) в пункте 31:

абзацы пятый - одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"1 - с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно при использовании винограда для производства реализованных в налоговом периоде вина, ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов и (или) виноградного сусла;

0,97 - с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно при использовании винограда для производства реализованных в налоговом периоде вина, ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов и (или) виноградного сусла;

0,94 - с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно при использовании винограда для производства реализованных в налоговом периоде вина, ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов и (или) виноградного сусла;

0,945 - с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно при использовании винограда для производства реализованного в налоговом периоде игристого вина (шампанского);

0,952 - с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно при использовании винограда для производства реализованного в налоговом периоде игристого вина (шампанского);

0,898 - с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно при использовании винограда для производства реализованного в налоговом периоде игристого вина (шампанского);

0,65 - с 1 января 2022 года при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде;";

20) в статье 201:

а) пункт 19 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) реестра расчетных (платежных) документов, подтверждающих уплату налогоплательщиком соответствующей суммы акциза при приобретении виноматериалов, виноградного сусла, фруктового сусла, в отношении которых производится налоговый вычет. Форма и порядок заполнения указанного реестра, а также формат и порядок его представления в налоговые органы в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

б) подпункт 4 пункта 29 после слов "договор купли-продажи" дополнить словами ", заключенный с лицом, являющимся собственником винограда, выращенного на виноградниках, принадлежащих этому лицу на праве собственности или ином законном основании,";

21) в абзаце шестом пункта 4 статьи 204 слова "подпунктом 20" заменить словами "подпунктами 20 и 201";

22) в пункте 4 статьи 212:

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"В случае, если в оплату размещаемых (выдаваемых) акций эмитенту таких ценных бумаг передаются акции, доли участия в уставном капитале российских организаций, в отношении которых соблюдаются условия, указанные в абзаце первом пункта 172 статьи 217 настоящего Кодекса, в целях абзаца первого настоящего пункта налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости приобретенных акций над рыночной стоимостью акций (долей участия), переданных в оплату приобретенных акций, на момент такой передачи.";

б) абзацы второй - тринадцатый считать соответственно абзацами третьим - четырнадцатым;

23) в статье 2142:

а) в пункте 3 слово "Расчет" заменить словом "Исчисление";

б) в пункте 4:

абзац первый после слова "информацию" дополнить словами "в электронной форме";

в абзаце втором слова "Формы и форматы" заменить словами "Форма, формат и порядок";

24) статью 217 дополнить пунктом 86 следующего содержания:

"86) доходы, указанные в подпункте 61 пункта 1 статьи 251 настоящего Кодекса.";

25) абзац четвертый пункта 2 статьи 2171 после слов "соответствующим договором" дополнить словами ", в которой для указанных целей не учитывается дополнительная оплата в связи с увеличением площади указанного жилого помещения после ввода в эксплуатацию соответствующего объекта строительства";

26) пункт 7 статьи 220 дополнить словами "и абзацами третьим - пятым пункта 4 статьи 229 настоящего Кодекса";

27) в статье 226:

а) в абзаце третьем пункта 5 слова "системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или)" исключить;

б) в абзаце восьмом пункта 7 слова "системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или)" исключить;

28) статью 2261 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

"17. Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, не производятся налоговым агентом в случае выплаты процентных доходов по государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам.";

29) пункт 3 статьи 228 дополнить словами "с учетом положений статьи 229 настоящего Кодекса";

30) в пункте 4 статьи 229:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. В налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в налоговом периоде доходы (в том числе фиксированную прибыль), налоговые вычеты, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, источники выплаты таких доходов, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или зачету (возврату) по итогам налогового периода.";

б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации сумму всех полученных в налоговом периоде доходов от продажи недвижимого имущества, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 статьи 220 настоящего Кодекса, если в отношении такого недвижимого имущества налогоплательщик в налоговом периоде имеет право на имущественный налоговый вычет в размере, предусмотренном абзацем вторым подпункта 1 пункта 2 статьи 220 настоящего Кодекса, и если сумма всех таких доходов от продажи такого имущества в налоговом периоде не превышает установленный размер такого имущественного налогового вычета.";

в) дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

"Налогоплательщики также вправе не указывать в налоговой декларации сумму всех полученных в налоговом периоде доходов от продажи недвижимого имущества, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 2 статьи 220 настоящего Кодекса, и (или) сумму всех полученных в налоговом периоде доходов от продажи имущества, указанного в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 2 статьи 220 настоящего Кодекса, если в отношении такого недвижимого имущества (имущества) налогоплательщик в налоговом периоде имеет право на имущественный налоговый вычет в размере, предусмотренном абзацем третьим и (или) четвертым подпункта 1 пункта 2 статьи 220 настоящего Кодекса, и если сумма всех таких доходов от продажи такого недвижимого имущества (имущества) в налоговом периоде не превышает установленный размер такого имущественного налогового вычета.

При определении доходов от продажи недвижимого имущества в целях настоящего пункта учитываются особенности, установленные пунктом 2 статьи 21410 настоящего Кодекса.";

г) абзац третий считать абзацем шестым;

31) в абзаце пятом пункта 2 статьи 230 слова "системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или)" исключить;

32) в пункте 1 статьи 251:

а) подпункт 17 дополнить словами "либо если величина уставного капитала стала больше стоимости чистых активов общества по окончании отчетного года";

б) подпункт 56 изложить в следующей редакции:

"56) в виде средств, полученных общероссийскими спортивными федерациями или профессиональными спортивными лигами от организаторов азартных игр в букмекерских конторах на основании соглашений, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", либо от публично-правовой компании, обеспечивающей реализацию норм законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, в виде целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года N 493-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указанные средства не учитываются при определении налоговой базы при условии их использования в сроки и на цели, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";";

в) дополнить подпунктом 61 следующего содержания:

"61) в виде работ (услуг), имущественных прав, полученных безвозмездно от органов государственной власти, органов местного самоуправления, корпорации развития малого и среднего предпринимательства и ее дочерних обществ, организаций, включенных в единый реестр организаций инфраструктуры поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в рамках выполнения ими возложенных на них полномочий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также от организаций, осуществляющих функции по поддержке экспорта в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", в рамках выполнения ими возложенных на них полномочий по поддержке экспорта в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" в случае, если выполнение указанных работ (оказание услуг), передача имущественных прав осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, актами органов местного самоуправления. Положения настоящего подпункта распространяются также на доходы в виде работ (услуг), имущественных прав, полученных от физических или юридических лиц, если оплата стоимости указанных работ (услуг), имущественных прав осуществлена лицами, указанными в абзаце первом настоящего подпункта, в рамках выполнения ими вышеуказанных полномочий.";

33) абзац первый пункта 2 статьи 257 изложить в следующей редакции:

"2. Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям независимо от размера остаточной стоимости основных средств.";

34) абзац третий пункта 1 статьи 258 изложить в следующей редакции:

"Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств срок его полезного использования не увеличился, налогоплательщик применяет норму амортизации, определенную исходя из срока полезного использования, первоначально установленного для этого объекта основных средств.";

35) пункт 5 статьи 2591 изложить в следующей редакции:

"5. Независимо от окончания срока полезного использования начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта амортизируемого имущества либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.";

36) пункт 2 статьи 262 дополнить подпунктом З2 следующего содержания:

"32) расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем по договору об отчуждении исключительных прав, прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному договору в случае использования приобретенных прав исключительно в научных исследованиях и (или) опытно-конструкторских разработках;";

37) в пункте 2 статьи 266:

а) дополнить новым абзацем десятым и абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

"Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются суммы прекращенных перед налогоплательщиком - кредитной организацией денежных обязательств по уплате задолженности по кредитному договору при выполнении следующих условий:

кредит предоставлен юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в период с 1 января по 31 декабря 2021 года на восстановление предпринимательской деятельности;

в отношении кредитного договора кредитной организации в 2021 и (или) в 2022 году предоставляется (предоставлялась) субсидия по процентной ставке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

б) абзац десятый считать абзацем тринадцатым;

38) в статье 269:

а) в пункте 12:

в подпункте 2 слова "от Европейской межбанковской ставки предложения (EURIBOR)" заменить словами "от ставки ЪSTR", слова "ставки EURIBOR" заменить словами "ставки ЪSTR";

в подпункте 4 слово "ЛИБОР" заменить словом "SONIA";

в подпункте 5 слова "ЛИБОР в соответствующей валюте" заменить словами "SARON в швейцарских франках или TONAR в японских йенах";

в подпункте 6 слово "ЛИБОР" заменить словом "SOFR";

б) в пункте 13:

в подпункте 1 слова "(ставкой ЛИБОР, ставкой EURIBOR, ставкой SHIBOR)" заменить словами "(ставкой ЪSTR, ставкой SHIBOR, ставкой SONIA, ставкой SARON, ставкой TONAR, ставкой SOFR)";

в подпункте 2 слова "(ставкой ЛИБОР, ставкой EURIBOR, ставкой SHIBOR)" заменить словами "(ставкой ЪSTR, ставкой SHIBOR, ставкой SONIA, ставкой SARON, ставкой TONAR, ставкой SOFR)";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) в отношении интервалов предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам, установленным подпунктом 3 пункта 12 настоящей статьи, принимается ставка SHIBOR на срок, в наибольшей степени соответствующий сроку долгового обязательства, указанного в пункте 11 настоящей статьи;";

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) в отношении интервалов предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам, установленным подпунктами 2, 4-6 пункта 12 настоящей статьи, принимается ставка ЪSTR (ставка SONIA, ставка SARON, ставка TONAR, ставка SOFR), опубликованная на начало рабочего дня.";

39) в пункте 2 статьи 270 слова "в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет" заменить словами "в виде платежей в целях возмещения ущерба, пеней, штрафов, санкций, перечисляемых в бюджет";

40) в пункте 21 статьи 283 слова "по 31 декабря 2021 года" заменить словами "по 31 декабря 2024 года";

41) статью 284 дополнить пунктом 18-3 следующего содержания:

"18-3. Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат налогоплательщику и зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в отношении прибыли, полученной от указанной деятельности.

Налоговая ставка, предусмотренная настоящим пунктом, подлежит применению при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках такой деятельности, осуществляемой на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от иной деятельности.

Виды результатов интеллектуальной деятельности, прибыль от предоставления прав использования которых может облагаться по пониженной налоговой ставке (в соответствии с положениями абзаца первого настоящего пункта), размер этой налоговой ставки, дополнительные условия применения этой налоговой ставки определяются законом соответствующего субъекта Российской Федерации.";

42) в статье 2843:

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налоговая ставка, предусмотренная пунктом 15 статьи 284 настоящего Кодекса, применяется:";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Если разница между суммой налога, рассчитанной исходя из ставки налога в размере 20 процентов, и суммой налога, исчисленного с применением пониженных налоговых ставок налога, установленных законами субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи и пунктом 15 статьи 284 настоящего Кодекса, определенная нарастающим итогом начиная с налогового периода, указанного в подпункте 1 пункта 3 настоящей статьи (ТВ_ПРИБЫЛЬ_Р), превысит величину, равную объему осуществленных капитальных вложений, указанных в инвестиционной декларации, то последним налоговым периодом применения налоговой ставки, предусмотренной пунктом 15 статьи 284 настоящего Кодекса, и пониженных налоговых ставок, установленных законами субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, будет являться налоговый период, в котором возникло это превышение. Сумма указанного превышения подлежит уплате в бюджет по итогам налогового периода в общеустановленном порядке.

В случае, если налогоплательщик - участник регионального инвестиционного проекта применил положения, предусмотренные пунктом 61 статьи З423 настоящего Кодекса, последним налоговым периодом применения налоговой ставки, предусмотренной пунктом 15 статьи 284 настоящего Кодекса, и пониженных налоговых ставок, установленных законами субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, будет являться налоговый период, предшествующий календарному году, в котором в соответствии с пунктом 61 статьи З423 настоящего Кодекса коэффициент Ктд

принимается равным 1.";

43) абзац первый пункта 21 статьи 2843-1 после слов "в абзаце первом пункта 2 настоящей статьи" дополнить словами "(ТВ_ПРИБЫЛЬ_З)";

44) в статье 286:

а) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"З1. Организации, осуществляющие творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры освобождаются от обязанности по исчислению и уплате авансовых платежей за налоговые периоды 2020 и 2021 годов. Виды экономической деятельности, осуществляемые указанными организациями, определяются по коду основного вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 31 декабря 2020 года.";

б) абзац первый пункта 4 после слов "через постоянное представительство" дополнить словами ", либо на индивидуального предпринимателя";

45) в статье 2861:

а) в подпункте 5 пункта 2 слова "договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, заключенного с налогоплательщиком" заменить словами "договора о комплексном развитии территории, предусматривающего строительство многоквартирного дома (домов) или дома (домов) блокированной застройки, либо договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, заключенного с налогоплательщиком до дня вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 494-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий";

б) абзац первый пункта 4 после слов "зданий, сооружений, передаточных устройств" дополнить словами ", если иное не предусмотрено решением субъекта Российской Федерации";

в) пункт 6 дополнить подпунктами 41 и 42 следующего содержания:

"41) объекты основных средств в виде зданий, сооружений, передаточных устройств, относящихся к восьмой - десятой амортизационным группам, в отношении которых налогоплательщикам предоставляется (не предоставляется) право на применение инвестиционного налогового вычета, предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта;

42) минимальные сроки фактического использования объектов основных средств (категорий объектов основных средств), до истечения которых реализация или иное выбытие (за исключением ликвидации) объекта основных средств, в отношении которого налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта, сопровождается восстановлением и уплатой в бюджет суммы налога, не уплаченной в связи с применением такого вычета в отношении этого объекта основных средств, с уплатой соответствующих сумм пеней;";

г) абзац первый пункта 12 после слов "срока их полезного использования" дополнить словами ", если иной срок в отношении объектов основных средств не определен решением субъекта Российской Федерации,";

46) в статье 287:

а) в пункте 1:

абзац первый дополнить словами ", если иное не установлено настоящей статьей";

абзац третий дополнить словами ", если иное не установлено настоящей статьей";

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Организации, указанные в пункте 31 статьи 286 настоящего Кодекса, уплачивают налог за налоговые периоды 2020 и 2021 годов не позднее 28 марта 2022 года.";

47) пункт 1 статьи 289 дополнить абзацем следующего содержания:

"Налогоплательщики, указанные в пункте З1 статьи 286 настоящего Кодекса, освобождаются от обязанности представлять налоговые декларации за отчетные периоды 2020 и 2021 годов.";

48) в статье 309:

а) в подпункте 3 пункта 1:

абзац третий после слова "организаций," дополнить словами "индивидуальных предпринимателей,";

дополнить абзацем следующего содержания:

"долговые обязательства иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, при условии, что задолженность, по которой выплачиваются проценты, возникла в связи с деятельностью указанного постоянного представительства;";

б) в абзаце первом пункта 2 слова "в подпунктах 5 и 6" заменить словами "в подпунктах 5, 6 и 91";

49) в подпункте 1 пункта 2 статьи 310 слова "нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде" заменить словами "документ, подтверждающий постановку получателя дохода на учет в налоговых органах";

50) в пункте 1 статьи 33333:

а) подпункт 22 после цифр "26" дополнить цифрами ", 261";

б) дополнить подпунктом 261 следующего содержания:

"261) за государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений объектов сетей газораспределения и сетей газопотребления, созданных при выполнении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства, а также за государственную регистрацию сделок с указанными объектами недвижимости, если такие сделки подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законом - 2 000 рублей;";

в) в подпункте 53:

абзац пятый после слов "эмиссионных ценных бумаг" дополнить словами "и (или) программы облигаций";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"за государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированный документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг, программу облигаций и (или) проспект ценных бумаг, - 35 000 рублей;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"за государственную регистрацию программы облигаций - 35 000 рублей;";

г) в абзаце первом подпункта 92 цифры ", 137" исключить;

д) подпункт 137 признать утратившим силу;

51) подпункт 2 пункта 2 статьи 33336 дополнить словами ", дети-инвалиды, инвалиды с детства";

52) пункт 2 статьи 33338 после слова "группы" дополнить словами ", дети-инвалиды, инвалиды с детства";

53) статью 33340 дополнить пунктом 72 следующего содержания:

"72. Плательщик государственной пошлины, уплаченной за продление лицензий и иных разрешений, сроки действия которых продлены в соответствии с решением Правительства Российской Федерации, имеет право на зачет уплаченных сумм государственной пошлины в счет сумм государственной пошлины, подлежащих уплате за совершение аналогичных действий.";

54) в статье 3423:

а) в пункте 6 слова "указанного в пункте 2 статьи 2843 настоящего Кодекса для участника регионального инвестиционного проекта, удовлетворяющего требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1 статьи 258 настоящего Кодекса, и налогового периода," исключить;

б) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Коэффициент Ктд принимается равным 1 для участника регионального инвестиционного проекта, удовлетворяющего требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1 статьи 258 настоящего Кодекса, начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором величина ТВ_макс_р, определяемая в порядке, установленном настоящим пунктом, превысила величину, равную объему осуществленных капитальных вложений, указанных в инвестиционной декларации.

Величина ТВ_МаКС_Р определяется как общая сумма значений величин ТВ_ндпи_р и ТВ_прибыль_р.

Величина ТВ_Ндпи_р рассчитывается как разница между суммой налога, исчисленного без применения коэффициента Ктд, и суммой налога, исчисленного с применением коэффициента Ктд менее 1, определенных нарастающим итогом начиная с налогового периода, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

Величина ТВ_прибыль_р определяется в соответствии с абзацем первым пункта З1 статьи 2843 настоящего Кодекса.";

55) пункт 4 статьи 3423-1 изложить в следующей редакции:

"4. Коэффициент Ктд принимается равным 1 начиная с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором величина ТВ_МАКС_З, определяемая в порядке, установленном настоящим пунктом, превысила величину, равную объему осуществленных капитальных вложений, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 1 статьи 2512-1 настоящего Кодекса.

Величина ТВ_макс_з определяется как

общая сумма значений величин ТВ_ндпи_з и ТВ_прибыль_з.

Величина ТВ_ндпи_з рассчитывается как разница между суммой налога, исчисленного без применения коэффициента Ктд, и суммой налога, исчисленного с применением коэффициента Ктд менее 1, определенных нарастающим итогом начиная с налогового периода, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

Величина ТВ_прибыль_з определяется в

соответствии с абзацем первым пункта 21 статьи 2843-1 настоящего Кодекса.";

56) абзац второй пункта 12 статьи 3424 после слова "отложениям" дополнить словами "или продуктивным отложениям березовской свиты";

57) пункт 11 статьи 3425 изложить в следующей редакции:

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, применяется в налоговых периодах, начало которых приходится на период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2024 года включительно.

Перечень организаций, реализующих (в том числе через прямое участие в дочернем хозяйственном обществе, непосредственно реализующем проект) по состоянию на 1 января 2021 года в Иркутской области проекты по созданию новых производственных мощностей по переработке этана и (или) сжиженных углеводородных газов в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, а также порядок и критерии включения организаций в указанный перечень утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. В данном перечне в обязательном порядке указываются полное и сокращенное наименования организации, реализующей по состоянию на 1 января 2021 года в Иркутской области проект по созданию новых производственных мощностей по переработке этана и (или) сжиженных углеводородных газов в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, место нахождения такой организации в Иркутской области и (или) ее обособленных подразделений, расположенных в Иркутской области, идентификационный номер налогоплательщика.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в срок до 31 января 2022 года направляет в налоговые органы перечень организаций, реализующих по состоянию на 1 января 2021 года в Иркутской области проекты по созданию новых производственных мощностей по переработке этана и (или) сжиженных углеводородных газов в товары, являющиеся продукцией нефтехимии.";

61) подпункт 3 пункта 2 статьи 3435 после слова "акции" дополнить словом "(доли)";

62) пункт 7 статьи 3462 признать утратившим силу;

63) в статье 3466:

а) абзац третий пункта 61 признать утратившим силу;

б) в пункте 8 слова "(за исключением системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности)" исключить;

в) в пункте 10:

в абзаце первом слова "на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 263 настоящего Кодекса и (или)" исключить;

в абзаце втором слова "применяются система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 263 настоящего Кодекса," заменить словом "применяется";

64) пункт 4 статьи 34612 признать утратившим силу;

65) в статье З4613:

а) абзац четвертый пункта 2 признать утратившим силу;

б) в абзаце первом пункта 4 слова ", пунктом 4 статьи 34612" исключить;

в) в пункте 41 слова ", пунктом 4 статьи 34612" исключить;

66) пункт 1 статьи 34616 дополнить подпунктами 40 и 41 следующего содержания:

"40) расходы на обеспечение мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации;

41) расходы на приобретение медицинских изделий для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации, а также на сооружение, изготовление, доставку и доведение указанных медицинских изделий до состояния, в котором они пригодны для использования.";

67) в пункте 8 статьи 34618:

а) в абзаце первом слова "на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 263 настоящего Кодекса и (или)" исключить;

б) в абзаце втором слова "применяются система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 263 настоящего Кодекса," заменить словом "применяется";

68) абзац четвертый пункта 21 статьи 34625 признать утратившим силу;

69) главу 263 признать утратившей силу;

70) в пункте 4 статьи З4639 слова "ставки ЛИБОР" заменить словами "ставки ЪSTR (ставки SHIBOR, ставки SONIA, ставки SARON, ставки TONAR, ставки SOFR)";

71) в статье 34646:

а) в абзаце втором пункта 3 слова "или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" исключить;

б) в пункте 4 слова "Уведомление о постановке на учет (снятии" заменить словами "Документ, подтверждающий постановку на учет (снятие";

72) в части третьей статьи 356 слова "и основания для их использования налогоплательщиком" заменить словами ", основания и порядок их применения";

73) в статье 357:

а) в части первой слова ", если иное не предусмотрено настоящей статьей" исключить;

б) часть вторую признать утратившей силу;

74) пункт 2 статьи 358 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил, зарегистрированные в порядке, установленном до дня вступления в силу Федерального закона от 23 апреля 2012 года N 36-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия маломерного судна".";

75) в абзаце девятом пункта 3 статьи 3611 слова "- физическое лицо" и слова "- физического лица" исключить;

76) в статье 362:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Сумма налога (сумма авансового платежа по налогу) исчисляется на основании сведений органов (организаций, должностных лиц), осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансового платежа по налогу) самостоятельно.

Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.";

б) дополнить пунктами 32 - 34 следующего содержания:

"32. В отношении водных и воздушных транспортных средств, находящихся в общей долевой собственности, сумма налога (сумма авансового платежа по налогу) исчисляется для каждого из участников долевой собственности пропорционально его доле в праве собственности на такой объект налогообложения.

В отношении водных и воздушных транспортных средств, находящихся в общей совместной собственности, сумма налога (сумма авансового платежа по налогу) исчисляется для каждого из участников совместной собственности в равных долях.

В случае изменения в течение налогового периода характеристик транспортного средства, а также доли налогоплательщика в праве общей собственности на водное или воздушное транспортное средство сумма налога (сумма авансового платежа по налогу) исчисляется с учетом коэффициента, определяемого в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

33. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении объекта налогообложения, по которому предоставляется налоговая льгота, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.

34. В отношении транспортного средства, право собственности на которое прекращено в связи с его принудительным изъятием по основаниям, предусмотренным федеральным законом, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца, в котором такое транспортное средство было принудительно изъято у его собственника, на основании заявления о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие принудительное изъятие транспортного средства. Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган налогоплательщиками - физическими лицами через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В случае, если документы, подтверждающие принудительное изъятие транспортного средства, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства, запрашивает сведения, подтверждающие принудительное изъятие транспортного средства, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения.

Орган или иное лицо, получившие запрос налогового органа о представлении сведений, подтверждающих принудительное изъятие транспортного средства, исполняет указанный запрос в течение семи дней со дня его получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган о причинах неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих принудительное изъятие транспортного средства, и о необходимости представления налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.

Заявление о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения. В случае направления налоговым органом запроса, предусмотренного настоящим пунктом, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе продлить срок рассмотрения такого заявления не более чем на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщика.

По результатам рассмотрения заявления о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства налоговый орган направляет налогоплательщику способом, указанным в этом заявлении, уведомление о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства либо сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства.

В уведомлении о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства должны быть указаны основания прекращения исчисления налога, объекты налогообложения и период, начиная с которого исчисление налога прекращается. В сообщении об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства должны быть указаны основания отказа в прекращении исчисления налога и объекты налогообложения.

Форма заявления о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства, порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме, формы уведомления о прекращении исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства, сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

77) в статье 363:

а) в пункте 4:

в абзаце первом слово "им" заменить словами "этим организациям";

в подпункте 3 слова "одного месяца" заменить словами "трех месяцев";

б) в пункте 5:

в абзаце третьем после слова "налогоплательщику-организации" дополнить словами "(ее обособленному подразделению)", слова "или может быть передано руководителю организации (ее представителю) лично под расписку" исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Налогоплательщик-организация вправе получить сообщение об исчисленной сумме налога в любом налоговом органе на основании заявления о выдаче сообщения об исчисленной сумме налога. Сообщение об исчисленной сумме налога передается (направляется) руководителю организации (ее представителю) в срок не позднее пяти дней со дня получения налоговым органом заявления о выдаче сообщения об исчисленной сумме налога.

Форма заявления о выдаче сообщения об исчисленной сумме налога, порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

в) пункт 6 после слова "Налогоплательщик-организация" дополнить словами "(ее обособленное подразделение)";

г) в пункте 7:

в абзаце первом после слова "налогоплательщиком-организацией" дополнить словами "(ее обособленным подразделением)", слово "налогоплательщика" заменить словами "налогоплательщика- организацию (ее обособленное подразделение)";

в абзаце втором после слова "налогоплательщиком-организацией" дополнить словами "(ее обособленным подразделением)", слово "налогоплательщика" заменить словами "налогоплательщика- организацию (ее обособленное подразделение)", слово "налогоплательщику" заменить словами "налогоплательщику-организации (ее обособленному подразделению)";

абзац третий после слова "налогоплательщиком-организацией" дополнить словами "(ее обособленным подразделением)";

78) в пункте 2 статьи 372:

а) в абзаце первом слова "порядок и сроки" заменить словами "и порядок";

б) в абзаце втором слова "и основания для их использования" заменить словами ", основания и порядок их применения";

79) в статье 3782:

а) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение пяти дней со дня внесения изменений в перечень направляет указанные изменения в электронной форме в налоговый орган по субъекту Российской Федерации и размещает их на своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

б) пункт 12 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности, сумма налога (сумма авансового платежа по налогу)

исчисляется для каждого из участников долевой собственности пропорционально его доле в праве общей собственности на такой объект недвижимого имущества. В случае изменения в течение налогового периода доли налогоплательщика в праве общей собственности на объект недвижимого имущества сумма налога (сумма авансового платежа по налогу) исчисляется с учетом коэффициента, определяемого в соответствии с пунктом 5 статьи 382 настоящего Кодекса.";

80) в пункте З2 статьи 380 слова "2020 и 2021" заменить цифрами "2020 - 2023";

81) в статье 382:

а) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи с его гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на основании заявления о его гибели или уничтожении, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения.

Рассмотрение налоговым органом заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения, в том числе направление запроса сведений, подтверждающих факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, и рассмотрение такого запроса, направление налогоплательщику уведомления о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения либо сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 31 статьи 362 настоящего Кодекса.

Форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения, порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме, формы уведомления о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения, сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.";

б) в пункте 5:

абзац первый после слов "права собственности" дополнить словами "(права хозяйственного ведения)", после слов "в собственности" дополнить словами "(в хозяйственном ведении)";

абзац второй после слов "права собственности" дополнить словами "(права хозяйственного ведения)";

абзац третий после слов "права собственности" дополнить словами "(права хозяйственного ведения)";

в) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Налогоплательщики - российские организации, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах в отношении объектов налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 3611 настоящего Кодекса.

Форма заявления налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме, формы уведомления о предоставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении объекта налогообложения, по которому предоставляется налоговая льгота, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.";

82) пункт 1 статьи 383 изложить в следующей редакции:

"1. Налог подлежит уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.";

83) в статье 386:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "если иное не предусмотрено настоящим пунктом и пунктом 11 настоящей статьи," исключить, дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей статьей";

в абзаце втором слова "имеющего местонахождение" заменить словами "место нахождения которого во внутренних морских водах Российской Федерации,", слово "местонахождению" заменить словами "месту нахождения", слова "постановки на учет" заменить словом "учета";

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Налогоплательщики - российские организации не включают в налоговую декларацию сведения об объектах налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

В случае, если у налогоплательщика - российской организации в истекшем налоговом периоде имелись только объекты налогообложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, налоговая декларация не представляется.

В целях обеспечения полноты уплаты налога в отношении объектов налогообложения, указанных в абзаце первом настоящего пункта, составление, передача (направление) налоговыми органами налогоплательщикам - российским организациям сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах налога в отношении таких объектов налогообложения, представление такими налогоплательщиками в налоговые органы пояснений и (или) документов, подтверждающих правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты налога, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, рассмотрение налоговыми органами представленных такими налогоплательщиками пояснений и (или) документов и передача (направление) налоговыми органами таким налогоплательщикам уточненных сообщений об исчисленных суммах налога осуществляются в порядке и сроки, аналогичные порядку и срокам, которые предусмотрены пунктами 4 - 7 статьи 363 настоящего Кодекса.

Налогоплательщику - российской организации направляется требование об уплате налога в соответствии с пунктом 1 статьи 70 настоящего Кодекса в случае, если выявлена недоимка по результатам рассмотрения налоговым органом представленных налогоплательщиком пояснений и (или) документов, подтверждающих правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты налога, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, либо если недоимка выявлена при отсутствии необходимых пояснений и (или) документов.";

84) подпункт 4 пункта 1 статьи 395 дополнить словами ", а также земельных участков, предназначенных для размещения указанных объектов";

85) в статье 396:

а) в абзаце четвертом пункта 10 слова "- физическое лицо" и слова "- физического лица" исключить;

б) в пункте 15:

в абзаце первом слова "течение трехлетнего срока строительства" заменить словами "течение трех лет", слова "срока строительства" заменить словом "срока";

в абзаце втором слова "трехлетний срок строительства" заменить словами "три года с даты государственной регистрации прав на данные земельные участки";

86) в абзаце первом пункта 5 статьи 397 слова "(их обособленным подразделениям) по месту нахождения принадлежащих им земельных участков" исключить;

87) абзац второй пункта 2 статьи 408 признать утратившим силу;

88) в статье 427:

а) абзац четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, в котором произошло превышение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, или плательщик страховых взносов утратил статус участника проекта, за исключением случая утраты плательщиком страховых взносов статуса участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" по истечении десяти лет со дня получения такого статуса, подлежит восстановлению исходя из тарифов страховых взносов, установленных пунктом 2 статьи 425 настоящего Кодекса, и уплате в установленном порядке с учетом уменьшения на величину уплаченных за этот период страховых взносов со взысканием с плательщика соответствующих сумм пеней.";

б) дополнить пунктом 131 следующего содержания:

"131. Для плательщиков, указанных в подпункте 17 пункта 1 настоящей статьи, основным видом экономической деятельности которых является деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков и среднесписочная численность работников которых превышает 250 человек по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные пунктом 21 настоящей статьи, применяются в случае соответствия плательщика применимым к нему условиям, предусмотренным подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 настоящего Кодекса.

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков признается основным видом экономической деятельности, если класс 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности указан в качестве основного вида экономической деятельности плательщика в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1-е число месяца внесения сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

В случае несоответствия плательщика хотя бы одному из применимых к нему условий, установленных подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 настоящего Кодекса, такой плательщик лишается права на применение пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных пунктом 21 настоящей статьи, с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие установленным условиям.

При этом сумма страховых взносов, исчисленная с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие установленным условиям, исходя из тарифов страховых взносов, установленных пунктом 2 статьи 425 настоящего Кодекса, с учетом уменьшения на величину уплаченных за этот период страховых взносов, подлежит восстановлению и уплате в установленном порядке.";

89) подпункт 4 пункта 9 статьи 430 признать утратившим силу.

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2009, N 31, ст. 3923; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4071; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4198; 2017, N 31, ст. 4756; 2018, N 32, ст. 5106; 2019, N 29, ст. 3852; N 30, ст. 4147; 2020, N 44, ст. 6891) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) в части 11:

подпункт "б" пункта 2 изложить в следующей редакции:

"б) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий, если иное предельное значение среднесписочной численности работников для средних предприятий не установлено в соответствии с пунктами 21 и 22 настоящей части;";

дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22) для средних предприятий - хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют в качестве основного вида деятельности предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания (в рамках класса 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности), предельное значение среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год устанавливается в размере 1500 человек. Соответствующий вид предпринимательской деятельности, предусмотренный настоящим пунктом, признается основным при условии, что в составе сведений о хозяйственном обществе, хозяйственном товариществе, хозяйственном партнерстве, производственном кооперативе, потребительском кооперативе, крестьянском (фермерском) хозяйстве в едином государственном реестре юридических лиц и об индивидуальном предпринимателе в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей содержится соответствующий код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в качестве основного вида деятельности по состоянию на 1-е число месяца внесения сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;";

б) часть 3 после слов "пунктами 2, 21" дополнить цифрами ", 22";

в) часть 4 после слов "пунктах 2, 21" дополнить цифрами ", 22";

2) пункт 2 части 5 статьи 41 после слов "пунктами 2, 21" дополнить цифрами ", 22".

Статья 4

В части 6 статьи 3 Федерального закона от 6 апреля 2015 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2023; 2016, N 23, ст. 3297; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307; 2020, N 48, ст. 7627) цифры "2021" заменить цифрами "2022".

Статья 5

Внести в статью 15 Федерального закона от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7494; 2019, N 50, ст. 7201) следующие изменения:

1) в части 3 слова "систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности," исключить;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Физическое лицо обязано в течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика направить в налоговый орган по месту жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности) уведомление о прекращении применения упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога). В этом случае налогоплательщик считается прекратившим применение упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога) со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика.";

3) абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:

"6. Лица, утратившие право на применение специального налогового режима в соответствии с частью 19 статьи 5 настоящего Федерального закона, вправе уведомить налоговый орган по месту жительства о переходе на упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) в течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика. В этом случае физическое лицо признается перешедшим на упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) с даты:".

Статья 6

В части 3 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2020 года N 204-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4514) цифры "2021" заменить цифрами "2022".

Статья 7

Внести в статью 1 Федерального закона от 15 октября 2020 года N 321-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 42, ст. 6508) следующие изменения:

1) абзац четвертый подпункта "в" пункта 10 после слов "превышает 110 миллиардов рублей," дополнить словами "организации, имеющей свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке СУГ, по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 2 или подпункте 1 пункта 3 статьи 1799 настоящего Кодекса, и при условии, что совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, входящих в состав новых производственных мощностей по переработке СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, проектной мощностью по сырью не менее 300 тысяч тонн СУГ в год, введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года, превышает 110 миллиардов рублей, или при условии, что совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, входящих в состав новых производственных мощностей по переработке этана и СУГ в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, проектной мощностью по сырью не менее 600 тысяч тонн этана и СУГ в совокупности в год, введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года, превышает 175 миллиардов рублей,";

2) абзац шестой подпункта "з" пункта 13 после слов "в результате дегидрирования СУГ," дополнить словами "и (или) окисления СУГ при температуре не менее 400 градусов Цельсия (согласно технической документации на технологическое оборудование, посредством которого осуществляются химические превращения)".

Статья 8

Статью 2 Федерального закона от 5 апреля 2021 года N 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 15, ст. 2455) изложить в следующей редакции:

"Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 августа 2021 года.

2. Положения статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года.".

Статья 9

Признать утратившими силу:

1) пункт 2 статьи 1 (в части дополнения Налогового кодекса Российской Федерации главой 263) и часть первую статьи 71 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 104-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3021);

2) пункты 14-19 статьи 1 Федерального закона от 31 декабря 2002 года N 191-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в главы 22, 24, 25, 262, 263 и 27 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 1, ст. 6);

3) пункты 42 и 43 статьи 1 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2886);

4) пункт 28 статьи 62 Федерального закона от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2711);

5) Федеральный закон от 20 июля 2004 года N 65-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 30, ст. 3083);

6) Федеральный закон от 20 июля 2004 года N 66-ФЗ "О внесении изменений в статьи 34627 и 34629 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 30, ст. 3084);

7) пункты 5 - 8 статьи 2 Федерального закона от 29 июля 2004 года N 95-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3231);

8) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 208-ФЗ "О внесении изменения в статью 34627 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 34);

9) Федеральный закон от 18 июня 2005 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в статью 34626 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 25, ст. 2428);

10) Федеральный закон от 18 июня 2005 года N 64-ФЗ "О внесении изменений в статью 34629 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 25, ст. 2429);

11) пункты 13 - 17 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 101-ФЗ "О внесении изменений в главы 262 и 263 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3112);

12) пункт 8 статьи 1 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 39-ФЗ "О внесении изменений в главы 261 и 263 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 21 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании утратившими силу отдельных актов (положений актов) законодательства Российской Федерации о налогах и сборах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1233);

13) пункты 21 - 23 статьи 1 Федерального закона от 17 мая 2007 года N 85-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 261, 262 и 263 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 23, ст.2691);14)пункты16-20 статьи 1 и статью 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 155-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3611);

15) пункты 15 - 17 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3739);

16) пункт 49 статьи 2 Федерального закона от 27 ноября 2010 года N ЗО6-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6247);

17) Федеральный закон от 7 марта 2011 года N 25-ФЗ "О внесении изменения в статью 34629 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 11, ст. 1494);

18) пункты 20 - 24 статьи 2 Федерального закона от 25 июня 2012 года N 94-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3447);

19) пункт 1 статьи 5 и часть 2 статьи 14 Федерального закона от 29 июня 2012 года N 96-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 27, ст. 3587);

20) пункт 4 статьи 1 и часть 4 статьи 3 Федерального закона от 2 октября 2012 года N 161-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 41, ст. 5526);

21) пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 52-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 14, ст. 1544);

22) пункты 16-18 статьи 2 Федерального закона от 29 ноября 2014 года N 379-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6660);

23) пункт 25 статьи 2 Федерального закона от 29 ноября 2014 года N 382-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6663);

24) пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 232-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4358);

25) пункт 7 статьи 1 и часть 2 статьи 2 (в части статьи 34626 Налогового кодекса Российской Федерации) Федерального закона от 30 марта 2016 года N 72-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 14, ст. 1902);

26) статью 1 Федерального закона от 2 июня 2016 года N 178-ФЗ "О внесении изменений в статью З4632 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 23, ст. 3302);

27) пункты 4 и 5 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 248-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4181);

28) пункты 51 и 52 статьи 2 и статью 11 Федерального закона от 30 ноября 2016 года N 401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 49, ст. 6844);

29) пункты 63 и 64 статьи 2 и часть 9 статьи 9 (в части пункта 21 статьи З4632 Налогового кодекса Российской Федерации) Федерального закона от 27 ноября 2017 года N 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 49, ст. 7307);

30) пункт 11 статьи 1 Федерального закона от 27 ноября 2017 года N 346-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 49, ст. 7318);

31) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 27 ноября 2017 года N 349-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 49, ст. 7321);

32) пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 3 августа 2018 года N ЗО2-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5095);

33) пункты 57 и 58 статьи 2 Федерального закона от 29 сентября 2019 года N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 39, ст. 5375).

Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статья 1, подпункт "г" пункта 3, абзацы первый, третий - пятый подпункта "а", подпункты "б" и "в" пункта 5, пункты 27, 28, 31, 41, 44, подпункты "б" - "г" пункта 45, пункты 46, 47, 49, подпункт "в" пункта 50, пункты 62 - 65, 67 - 69, 71, 77, 86, 87, 89 статьи 2, статьи 5, 7 и 9 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункты "а" - "в" пункта 3, пункт 4, абзац второй подпункта "а" пункта 5, пункты 6 - 16, 18, подпункт "а" пункта 19, подпункт "а" пункта 20, пункты 21, 56, 58, 60, 72, подпункт "б" пункта 76, пункты 78 - 82, подпункт "а" пункта 83, подпункт "б" пункта 85, подпункт "а" пункта 88 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового (расчетного) периода по соответствующему налогу (страховым взносам).

4. Пункты 2 и 17, подпункт "в" пункта 19, подпункт "б" пункта 20, пункты 23, 26, 29, 30, 33 - 36, 38 - 40, 42, 43, 48, подпункты "а" и "б" пункта 50, пункты 54, 55, 70, подпункт "б" пункта 88 статьи 2, статья 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

5. Подпункт "б" пункта 83 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2023 года.

6. Положения пункта 7 статьи 220, пункта 3 статьи 228 и пункта 4 статьи 229 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к доходам, полученным налогоплательщиками в налоговых периодах начиная с 1 января 2021 года.

7. Положения абзацев десятого - двенадцатого пункта 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации применяются по 31 декабря 2022 года.

8. Действие положений пункта 4 статьи 212, подпунктов 17 и 56 пункта 1 статьи 251, подпункта 5 пункта 2 статьи 2861, подпунктов 40 и 41 пункта 1 статьи 34616 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

9. Действие положений подпункта 3 пункта 2 статьи 3435 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

10. Положения подпункта 4 пункта 29 статьи 201 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении договоров купли-продажи, заключаемых налогоплательщиком с 1 января 2022 года с лицом, являющимся собственником винограда, выращенного на виноградниках, принадлежащих этому лицу на праве собственности или ином законном основании.

11. Действие положений абзаца девятнадцатого пункта 27 статьи 200 и пункта 11 статьи 3425 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2021 года.

12. Действие положений абзаца четвертого пункта 2 статьи 2171 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на доходы физических лиц, полученные начиная с налогового периода 2019 года.

13. Положения пункта 72 статьи 33340 Налогового кодекса Российской Федерации применяются к государственной пошлине, уплаченной начиная с 1 января 2020 года.

14. Действие положений подпункта 13 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации распространяется на правоотношения, связанные с исчислением транспортного налога за налоговый период 2020 года.

15. Действие положений подпункта 4 пункта 1 статьи 395 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, связанные с исчислением земельного налога за налоговый период 2021 года.

16. Действие положений подпункта 21 пункта 2 статьи 146, пункта 86 статьи 217 и подпункта 61 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

17. Положения пункта 6 статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации применяются начиная с представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за налоговый период 2022 года.

18. Положения абзаца восьмого подпункта 38 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации применяются в отношении условий применения освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2024 года.

Президент Российской Федерации В. Путин