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06.07.2021 15:05
Рубрика: Российский автопром

"Пятерку" с заводскими пломбами продают за 3 млн рублей

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На "Авто.ру" опубликовано объявление о продаже седана ВАЗ-2105, выпущенного в 1998 году. Особенностями модели являются состояние "как с завода" и экспортная комплектация.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По информации продавца, у автомобиля открывались только водительская дверь и капот, на остальных элементах установлены заводские пломбы.

На одометре указан пробег - 10 километров. Это всё расстояние, которое "пятёрка" пробежала за свои 23 года.

Отсутствие наружных зеркал заднего вида, магнитолы, дворников лобового стекла и фар не является недостатком: как объяснил продавец, автомобиль просто не проходил предпродажную подготовку.

О том, что это экспортный вариант, указывают шильдики на латинице. В России модель начала именоваться "Lada 2105" много позднее даты выпуска авто из объявления - лишь в 2005 году.

Автомобиль не ставился на учёт, имеются оригинальный ПТС, справка-счет, квитанция покупки.

Продавец готов бесплатно доставить "пятёрку" в любой регион России. Автомобиль находится в Тольятти, цена - 3 000 000 рублей.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
#Lada