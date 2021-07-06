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06.07.2021 14:02
Рубрика: Легковые авто

Посмотрите на самый зеленый "авто" в мире с приводом от велосипеда

Текст: Константин Руссов

В то время пока мировые автопроизводители меряются запасом хода своих электромобилей, команда канала Life OD сделала автомобиль с приводом от тандема, который может претендовать на звание самого экологичного в мире.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover
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Нельзя сказать, что у ребят был чертёж и расчёты, потому что большинство гениальных конструкторских решений придумывалось и дорабатывалось, судя по всему, в процессе инсталляции велосипеда. Это может показаться странным, но автомобиль действительно поехал!

Разумеется, что такая физическая работа требует питательных веществ, за которыми изобретатели отправились в сеть ресторанов быстрого питания.

После перекуса заезд был продолжен, но необычное транспортное средство было замечено полицейскими на Ford Explorer. После непродолжительной беседы, в ходе которой стражей правопорядка удалось убедить в том, что с точки зрения закона перед ними не автомобиль, а необычный велосипед, изобретатели были отпущены навстречу новым проектам.

#Honda