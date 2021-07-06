Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаев поздравил его с днем рождения. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Назарбаеву 6 июля исполнился 81 год.

Напомним, что первый президент Казахстана приезжал 30 июня в Москву с рабочим визитом. На встрече с Владимиром Путиным Назарбаев поблагодарил за дружбу, за помощь его стране в пандемию, и за то, что когда он сам болел, российские врачи 10 дней не отходили от него. Это было решающим фактором выздоровления.