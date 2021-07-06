Примеру Большого по введению системы допуска зрителей по QR-кодам последуют и другие театры столицы

"В настоящий момент идет речь о том, чтобы приступить к реализации билетной продукции на 100% рассадку зала по QR-кодам с начала следующего сезона. Мы открываем сезон 1 сентября. Первый спектакль, если я не ошибаюсь, 9 сентября, и мы сейчас достаточно плотно на эту тему разговариваем. Я считаю, что это очень важный, серьезный прорыв будет в борьбе с коронавирусной инфекцией".

Он также сообщил, что в коллективе ежедневно ведется информационная работа и по вакцинации: "По требованиям Роспотребнадзора Москвы у меня должно быть привито не менее 60% сотрудников. Я ежедневно делаю все, чтобы до начала следующего сезона выйти на этот показатель, а может и превысить его. Не все сотрудники привились по самым разным причинам: кто-то переболел и пока не понимает, какой вакциной лучше прививаться, у кого-то есть медотводы. Вы знаете, артисты очень сложные. Что касается обслуживающего персонала, с этими людьми мы активно ведем работу, и они как раз прививаются быстрее".

О поддержке любых идей, направленных на обеспечение безопасности гостей и сотрудников театра, заявил и художественный руководитель театра имени Моссовета Евгений Марчелли. "Я положительно отношусь к любой идее, которая обеспечит безопасность наших посетителей и наших сотрудников, - сказал он. - Насколько она будет реализована - пока сказать не могу, так как мы активно обсуждаем это сейчас. Но наши сотрудники очень положительно относятся к вакцинации и активно прививаются".

Ранее на сайте Большого театра появилось сообщение, что проход на спектакли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, которые пойдут на Исторической сцене в период с 27 июля по 1 августа, будет осуществляться при предъявлении одновременно с билетом на спектакль документа, удостоверяющего личность посетителя и QR-кода (электронной версии сертификата).