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06.07.2021 14:02
Рубрика: Власть

Примеру Большого по введению системы допуска зрителей по QR-кодам последуют и другие театры столицы

Текст: Любовь Проценко
Вслед за Большим театром в Москве планируют ввести систему допуска зрителей по QR-кодам и другие театры города. Об этом журналистам заявили руководители театров "Мастерская Петра Фоменко" и театра имени Моссовета. Андрей Воробьев, директор театра "Мастерская Петра Фоменко", рассказал:

"В настоящий момент идет речь о том, чтобы приступить к реализации билетной продукции на 100% рассадку зала по QR-кодам с начала следующего сезона. Мы открываем сезон 1 сентября. Первый спектакль, если я не ошибаюсь, 9 сентября, и мы сейчас достаточно плотно на эту тему разговариваем. Я считаю, что это очень важный, серьезный прорыв будет в борьбе с коронавирусной инфекцией".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Он также сообщил, что в коллективе ежедневно ведется информационная работа и по вакцинации: "По требованиям Роспотребнадзора Москвы у меня должно быть привито не менее 60% сотрудников. Я ежедневно делаю все, чтобы до начала следующего сезона выйти на этот показатель, а может и превысить его. Не все сотрудники привились по самым разным причинам: кто-то переболел и пока не понимает, какой вакциной лучше прививаться, у кого-то есть медотводы. Вы знаете, артисты очень сложные. Что касается обслуживающего персонала, с этими людьми мы активно ведем работу, и они как раз прививаются быстрее".

О поддержке любых идей, направленных на обеспечение безопасности гостей и сотрудников театра, заявил и художественный руководитель театра имени Моссовета Евгений Марчелли. "Я положительно отношусь к любой идее, которая обеспечит безопасность наших посетителей и наших сотрудников, - сказал он. - Насколько она будет реализована - пока сказать не могу, так как мы активно обсуждаем это сейчас. Но наши сотрудники очень положительно относятся к вакцинации и активно прививаются".

Ранее на сайте Большого театра появилось сообщение, что проход на спектакли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, которые пойдут на Исторической сцене в период с 27 июля по 1 августа, будет осуществляться при предъявлении одновременно с билетом на спектакль документа, удостоверяющего личность посетителя и QR-кода (электронной версии сертификата).

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