Российские водители стали чаще оформлять электронные полисы ОСАГО

За первые шесть месяцев 2021 года российские водители оформили на 22% больше электронных полисов ОСАГО, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков.

Как пояснили в РСА, на электронные полисы пришлось больше половины от всех договоров по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Россияне оформили 9,916 миллиона полисов е-ОСАГО в первом полугодии.

Чаще всего электронные полисы оформляют в Москве, Московской области, Свердловской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Как пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, во многом спрос на электронные полисы подстегнула пандемия, но удалось вовремя запустить автоматизированную информационную систему для защиты от мошенников, что позволило обеспечить качественный и надежный сервис.

"Мы видим, что заключение договоров ОСАГО онлайн продолжает демонстрировать бурный рост", - добавил Юргенс.