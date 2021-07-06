В Москве возбуждены 14 дел о подделке сертификатов о вакцинации

В столичной полиции сообщили о том, что за неделю в Москве возбуждено 14 уголовных дел о подделке сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов. Всего же с начала года возбуждено 49 уголовных дел.

Как уточнил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве, дела возбуждаются по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас полицейские проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на пресечение фактов подделки медицинских документов, связанных с коронавирусной инфекцией, а также привлекают правонарушителей к ответственности. Также правоохранительные органы занялись пресечением незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов для походов в рестораны.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания в столице смогут только привившиеся от коронавируса, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 12 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

Недавно член АЮР в беседе с "РГ" заявила, что за использование поддельных QR-кодов гражданам могут предъявить обвинения по статье УК "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".