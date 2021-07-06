Новости

Генсек ОПЕК назвал штамм дельта одним из факторов риска для нефти 19:10
Минфин разменял все доллары в ФНБ на юани, евро и золото 19:07
В Москве возбуждены 14 дел о подделке сертификатов о вакцинации 18:50
В Петербурге при получении секретных документов задержан консул Эстонии 18:48
Двое российских туристов на Кубе остаются изолированными в отелях 18:44
Видео: На "Иннопроме" обсудили создание кампуса мирового уровня 18:43
Путин провел отдельную встречу с главой Кузбасса 18:42
Умер вокалист Uriah Heep Джон Лоутон 18:42
Путин поддержал идею принимать девочек в кадетское училище в Кемерово 18:29
"Форсаж 9" заработал свыше 500 миллионов долларов 18:26
Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с мая 18:16
В Москве госпитализировали актера и режиссера Игоря Бочкина 18:08
База РФ в Таджикистане проводит учения на фоне обстановки в Афганистане 18:07
На Олимпиаде в Токио выступят 335 российских спортсменов 17:55
Минтруд обозначил долю мигрантов в отраслях на 2022 год 17:50
Великобританию назвали возможным рассадником новых мутаций COVID-19 17:36
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян 17:32
В Moet Hennessy прокомментировали поставки шампанского в РФ 17:26
Виктор Сухоруков ушел из Театра Моссовета 17:22
В Госдуме призвали сократить зарплаты футболистов 17:14
Большинство немцев недовольны работой "большой коалиции" 17:12
Creta вернулась, Karoq догоняет RAV4: топ-10 самых популярных SUV в июне 17:00
Минпромторг покажет прототипы водородных автобусов 16:45
Ученые зафиксировали мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце 16:42
Музаев: Рособрнадзор готов обсуждать конструктивные предложения по ЕГЭ 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
В "РГ" обсудят метастазы при раке молочной железы
В "РГ" обсудят метастазы при раке молочной железы
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 18:50
Рубрика: Общество

В Москве возбуждены 14 дел о подделке сертификатов о вакцинации

Текст: Владислав Куликов

В столичной полиции сообщили о том, что за неделю в Москве возбуждено 14 уголовных дел о подделке сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов. Всего же с начала года возбуждено 49 уголовных дел.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников

Как уточнил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве, дела возбуждаются по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас полицейские проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на пресечение фактов подделки медицинских документов, связанных с коронавирусной инфекцией, а также привлекают правонарушителей к ответственности. Также правоохранительные органы занялись пресечением незаконного генерирования, подделки и использования QR-кодов для походов в рестораны.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания в столице смогут только привившиеся от коронавируса, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 12 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

Недавно член АЮР в беседе с "РГ" заявила, что за использование поддельных QR-кодов гражданам могут предъявить обвинения по статье УК "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Петербурге при получении секретных документов задержан консул Эстонии
Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с мая
Мурашко сообщил о заявлениях на регистрацию иностранных вакцин в РФ
Двое российских туристов на Кубе остаются изолированными в отелях
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"