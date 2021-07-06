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06.07.2021 13:19
Рубрика: Происшествия

На Камчатке найдены обломки пропавшего самолета Ан-26

Текст: Юрий Батин

Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 найдены неподалеку от поселка Палана. По предварительным данным, при крушении никто не выжил.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - цитирует ТАСС генерального директора компании "Камчатское авиапредприятие" Алексея Храброва.

Ранее о том, что обломки самолета обнаружены, сообщили в одной из экстренных служб, отметив, что перед падением лайнер столкнулся с сопкой и разрушился. При этом собеседник добавил: "По предварительным данным, все находившиеся на борту упавшего на Камчатке Ан-26 погибли. Выживших нет".

Напомним, Ан-26, выполнявший регулярный рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь во время захода на посадку. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 22 пассажира.

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