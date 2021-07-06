На Камчатке найдены обломки пропавшего самолета Ан-26

Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 найдены неподалеку от поселка Палана. По предварительным данным, при крушении никто не выжил.

"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - цитирует ТАСС генерального директора компании "Камчатское авиапредприятие" Алексея Храброва.

Ранее о том, что обломки самолета обнаружены, сообщили в одной из экстренных служб, отметив, что перед падением лайнер столкнулся с сопкой и разрушился. При этом собеседник добавил: "По предварительным данным, все находившиеся на борту упавшего на Камчатке Ан-26 погибли. Выживших нет".

Напомним, Ан-26, выполнявший регулярный рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь во время захода на посадку. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 22 пассажира.