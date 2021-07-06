Пропавшие в Якутии при лесном пожаре чиновники найдены живыми

В Сунтарском районе Якутии найдены три чиновника, которые пропали при лесном пожаре.

"Поиски пропавших в Куокунинском наслеге завершились успешно. Они были найдены наземным поиском", - сообщает районный оперативный штаб.

Напомним, 1 июля глава села Куокуну Леонид Михалев вместе с землеустроителем Сергеем Чочановым и специалистом по делам молодежи Иваном Егоровым выехали на осмотр территории, где зафиксировали возгорание. Мужчины не выходили на связь четверо суток. 3 июля был найден их транспорт.

Как уточнили в региональном Главке МЧС, все трое живы и здоровы.