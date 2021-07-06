СК рассматривает три возможные причины крушения Ан-26 на Камчатке

Самолет Ан-26 с бортовым номером RA-26085 АО "Камчатское авиапредприятие", выполнял рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана с 22 пассажирами и 6 членами экипажа на борту. Но до пункта назначения он не долетел. По предварительной информации, в результате поисковых мероприятий обломки воздушного судна обнаружены севернее аэродрома Палана. Все 28 человек погибли.

В СК "РГ" рассказали, что следственная группа уже выехала для проведения осмотра места происшествия. Кроме этого, изъяты образцы топлива, в компании, которая эксплуатировала погибший борт, изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет. Полным ходом идут допросы свидетелей случившегося.