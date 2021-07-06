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06.07.2021 13:08
Рубрика: Происшествия

Потерпевший крушение на Камчатке Ан-26 обнаружен, погибли все 28 человек

Текст: Тимофей Борисов
Сотрудники МЧС России обнаружили обломки самолета Ан-26, который во вторник потерпел крушение на Камчатке. Об этом говорится в оперативном сообщении пресс-службы ведомства.

"Обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта поселка Палана. К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах. Продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом", - следует из заявления.

Пропавший на Камчатке Ан-26 был технически исправен

В МЧС также сообщили, что ранее в поселок на поиски из Петропавловска-Камчатского вылетел вертолет МИ-8.

"На борту воздушного судна личный состав поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Камчатскому краю медики регионального Центра медицины катастроф, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. При необходимости будет привлечена дополнительная авиация", - сообщили спасатели.

По уточненным данным Санавиации, все 28 человек, которые находились на борту, погибли.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС Авиакатастрофы РГ-Видео

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