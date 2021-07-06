Потерпевший крушение на Камчатке Ан-26 обнаружен, погибли все 28 человек

"Обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 километра от аэропорта поселка Палана. К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах. Продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом", - следует из заявления.

В МЧС также сообщили, что ранее в поселок на поиски из Петропавловска-Камчатского вылетел вертолет МИ-8.

"На борту воздушного судна личный состав поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Камчатскому краю медики регионального Центра медицины катастроф, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. При необходимости будет привлечена дополнительная авиация", - сообщили спасатели.

По уточненным данным Санавиации, все 28 человек, которые находились на борту, погибли.