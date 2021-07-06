Найдено место падения самолета Ан-26 на Камчатке

Самолет Ан-26, пропавший во вторник днем на Камчатке, упал в море. Спасателям уже удалось установить примерное место его падения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сейчас в район предполагаемого крушения выдвинулись морские суда, которые участвуют в поисковой операции.

Напомним, Ан-26 выполнял регулярный рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Во время захода на посадку он перестал выходить на связь. На борту воздушного судна находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе девочка 2014 года рождения.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.