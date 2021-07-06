В Бурятии начались поиски пропавшего год назад самолета Ан-2

В Бурятии возобновили поиски самолета Ан-2, на борту которого было шесть человек, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства ГО и ЧС.

"Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы прибыли в Тункинский район, где летом 2020 года пропал самолет Ан-2. Они направились к месту проведения поисковых работ. Предполагается, что путь спасателей займет два дня", - сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, Ан-2 авиакомпании "Феникс" (бортовой номер RA-71276) 19 июля 2020 года вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. На борту находились два члена экипажа и четыре командира воздушных судов авиакомпании, которые должны были уточнить территорию обработки лесов от тутового шелкопряда. Связь с самолетом оборвалась.

До конца сентября, пока не установился снежный покров, поиски шли в Тункинском и Окинском районах Бурятии, а также в соседней Иркутской области.

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